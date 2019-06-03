Власти Башкирии закупят VIP-вертолет у Казанского вертолетного завода

Казанский вертолетный завод подал единственную заявку на тендер башкирского «Регионального фонда», касающийся поставки вертолета для VIP-лиц за 435 млн рублей.

Предприятие предложило цену в 430 млн рублей, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок.

Ранее стало известно, что башкирская госинвесткомпания заказала Ми-8МТВ-1 или его аналог. Согласно техзаданию, вертолет должен быть не старше 4 лет и налетать не более 150 часов. При этом он должен быть оборудован креслами повышенной комфортности, установленными в «зоне главного пассажира».

Вертолет должен вмещать не менее трех членов экипажа и не менее семи пассажиров, иметь крейсерскую скорость на высоте 1 км в диапазоне 220—240 км/ч.

АО «Региональный фонд» создано в 2007 году с целью поддержки приоритетных инвестиционных проектов, входит в перечень стратегических предприятий республики.

Ряд республиканских СМИ предполагал, что вертолет заказывают для врио главы РБ Радия Хабирова. Однако подтверждения этой информации нет.