Власти Башкирии закупят VIP-вертолет у Казанского вертолетного завода
Казанский вертолетный завод подал единственную заявку на тендер башкирского «Регионального фонда», касающийся поставки вертолета для VIP-лиц за 435 млн рублей.
Предприятие предложило цену в 430 млн рублей, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок.
Ранее стало известно, что башкирская госинвесткомпания заказала Ми-8МТВ-1 или его аналог. Согласно техзаданию, вертолет должен быть не старше 4 лет и налетать не более 150 часов. При этом он должен быть оборудован креслами повышенной комфортности, установленными в «зоне главного пассажира».
Вертолет должен вмещать не менее трех членов экипажа и не менее семи пассажиров, иметь крейсерскую скорость на высоте 1 км в диапазоне 220—240 км/ч.
АО «Региональный фонд» создано в 2007 году с целью поддержки приоритетных инвестиционных проектов, входит в перечень стратегических предприятий республики.
Ряд республиканских СМИ предполагал, что вертолет заказывают для врио главы РБ Радия Хабирова. Однако подтверждения этой информации нет.ОбществоВластьПромышленность БашкортостанТатарстан
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