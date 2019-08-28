В России разрабатывается «принципиально новый» вертолет на основе наработок КВЗ

В России ведется разработка «принципиально нового» вертолета, который объединит прежние наработки Казанского вертолетного завода и конструкторских бюро Миля и Камова.

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — передает «РИА Новости» слова директора по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрея Шибитова.

Отмечается, что проект находится на этапе формирования.

Кроме того, в рамках проекта сформировали научно-технический задел в области увеличения скорости полета, полученные наработки будут использованы для создания перспективного коммерческого вертолета.

Напомним, в июле Казанский вертолетный завод разместил тендер на завершение проекта создания вертолета Ми-38, шифр «Ми-38/П». Стоимость контракта превышает 1,7 млрд рублей.

