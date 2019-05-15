Казанский вертолетный завод раскрыл размер выручки за первый квартал 2019 года

Размер выручки ПАО «Казанский вертолетный завод» по итогам первого квартала 2019 года составил 132 млн 426 тысяч рублей. Информация размещена на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 2 млрд 684 млн 928 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский вертолетный завод может передать сборку фюзеляжа вертолета «Ансат» «Кумертаускому авиационному производственному предприятию» (КумАПП), которое располагается в Башкирии.

«(Это) дало бы нам возможность не строить новые цеха окончательной сборки и сэкономить таким образом на нашей территории более 1 млрд рублей», — сказал управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров на пленарном заседании делового форума Башкирии и Татарстана в Уфе.

