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Алексей Песошин и член Госсовета КНР Ван Юн посетили Казанский вертолетный завод

12:15, 22.05.2019 1
Алексей Песошин и член Госсовета КНР Ван Юн посетили Казанский вертолетный завод
Фото: tatarstan.ru

Сегодня член Государственного совета Китайской Народной Республики, член ЦК КПК Ван Юн посетил Казанский вертолетный завод в сопровождении премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.

Ван Юн осмотрел агрегатно-сборочный и малярный цеха. Также ему продемонстрировали образцы вертолетной техники и рассказали о технических и функциональных возможностях машин.

Затем Юну показали видеофильм о демонстрационном туре вертолета «Ансат» по странам Юго-Восточной Азии, передает пресс-служба президента РТ.

Накануне Алексей Песошин и Ван Юн посетили Набережные Челны. Они осмотрели производственные площади КАМАЗа, после чего отправились на завод Haier.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:21
    Теперь китайцы ещё в Алабуге построят вертолётный завод.
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