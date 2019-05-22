Алексей Песошин и член Госсовета КНР Ван Юн посетили Казанский вертолетный завод

Сегодня член Государственного совета Китайской Народной Республики, член ЦК КПК Ван Юн посетил Казанский вертолетный завод в сопровождении премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.

Ван Юн осмотрел агрегатно-сборочный и малярный цеха. Также ему продемонстрировали образцы вертолетной техники и рассказали о технических и функциональных возможностях машин.

Затем Юну показали видеофильм о демонстрационном туре вертолета «Ансат» по странам Юго-Восточной Азии, передает пресс-служба президента РТ.

Накануне Алексей Песошин и Ван Юн посетили Набережные Челны. Они осмотрели производственные площади КАМАЗа, после чего отправились на завод Haier.

