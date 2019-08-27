Компетенции будущего на чемпионате WorldSkills

Как проходили соревнования в одной из самых футуристичных секций

Фото: Ринат Назметдинов

Чемпионат рабочих профессий в Казани подошел к концу. Более 1300 молодых профессионалов со всего мира выяснили, кто лучшие в 56 компетенциях. Пожалуй, самые интересные события разворачивались в павильоне F. Здесь соревновались те, кому в будущем предстоит кардинально изменить наш мир. Future Skills — «компетенции будущего». В этой высокотехнологичной секции пока немного участников: например, в компетенции «Управление жизненным циклом» соревновались всего три команды, в том числе молодые инженеры Казанского вертолетного завода (холдинг «Вертолеты России»), которые представляли на конкурсе проект городского беспилотного летательного такси. Они разделили победу с командой «Росатома».

Беспилотный трактор, космический спутник, цифровой манекен и объемное проектирование дома

В павильоне Future Skills творились странные, на первый взгляд, вещи: вот через светящиеся кольца пролетают дроны, а вот биотехнологи развернули целую галерею растений на гидропонике. Казалось бы, зачем здесь зеленый трактор? Но соревнующимся в компетенции «Цифровое земледелие» он очень нужен. В числе прочего (обработка трехмерных цифровых карт полей, установка датчиков в нужных местах и налаживание полного цикла агрокультуры с использованием максимума электронных ресурсов и минимума человеческих) ребята должны были суметь организовать дистанционное управление агротехникой на полях. Элементы цифрового земледелия используются в России уже сейчас, но связать их в рабочую систему и распространить ее на всю страну еще только предстоит.



В числе прочего (обработка трехмерных цифровых карт полей, установка датчиков в нужных местах и налаживание полного цикла агрокультуры с использованием максимума электронных ресурсов и минимума человеческих), ребята должны были суметь организовать дистанционное управление агротехникой на полях

В компетенции «Инженерия космических систем» участникам предлагалось с нуля разработать и собрать прототип космического спутника Земли, который фотографирует поверхность планеты. Им выдали стандартный набор компонентов, и из этого «конструктора» они собирали полностью работающий спутник, который должен был сфотографировать определенную часть земной поверхности (по заданным координатам) и передать данные в ЦУП (конечно же, не настоящий).

«Технология информационного моделирования зданий» — пожалуй, третья компетенция по зрелищности на этой площадке, после биотехнологии и беспилотников. На зрительскую галерею выводились экраны, на которых в реальном времени было видно, как конкурсанты строят трехмерную модель дома. Информационное моделирование зданий (BIM) — технология не самая новая: например, ее использовали, когда строили Сколково и Лахта-центр. Поэтому участников в этой компетенции было довольно много, по меркам Future Skills: целых девять. В задании есть хитрость — им выдали заведомо «дефектный» проект: здание не сможет нормально функционировать, если ошибку не исправить. Но ребят об этом не предупредили, изъян они должны были найти и устранить сами.

В компетенции «Цифровой модельер» соревновались в создании электронной выкройки: нужно было скроить женское платье, ни разу не прикоснувшись к живой модели. Участникам предоставлялась электронная трехмерная модель женщины с заданными параметрами. Современный портной уже не держит в зубах булавки, а в руках — сантиметровую ленту: он сидит за компьютером и деталь за деталью собирает платье на экране компьютера. Прямо на площадке сидела швея за машинкой: она сшивала раскроенные детали, которые готовили конкурсанты.

Современный портной уже не держит в зубах булавки, а в руках — сантиметровую ленту: он сидит за компьютером и деталь за деталью собирает платье на экране компьютера

Управление жизненным циклом: как «Ростех» соревновался с «Росатомом» в разработке беспилотного авиатакси

Компетенция «Управление жизненным циклом» — новинка для мирового этапа чемпионата. В ней в демонстрационном режиме соревновались команды из 8 человек. Они разрабатывали инновационный проект и организовывали полный цикл его внедрения. Конкурсанты должны были грамотно распределить выполнение задачи между собой, организовать реализацию проекта, а потом презентовать его. Задачи могут быть самые разные: например, на прошлых российских чемпионатах WorldSkills Hi-Tech ребятам предлагалось разрабатывать систему отслеживания состояния вулкана и автономный обогрев дома в течение 250 суток без использования горения и электричества.

На WorldSkills Kazan 2019 участникам дали задачу разработать беспилотное авиатакси, которое может перевозить 5 человек в условиях города. В этой компетенции соревновались три команды: госкорпорации «Ростех» (ее представляла группа молодых инженеров Казанского вертолетного завода), «Росатома» и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». Победили «Росатом» и «Ростех».

Георгий Пискунов, инженер КВЗ, который защищал проект «Ростеха», участвует в чемпионатах WorldSkills с 2016 года: сначала в отраслевых, которые проводили «Вертолеты России» и «Ростех», потом в специализированном чемпионате WorldSkills Hi-Tech, где его команда завоевала золото в категории «Управление жизненным циклом». Он говорит, что участие в мировом чемпионате для него очень важно: это яркая финальная точка, ведь скоро ему исполнится 28 лет, а это верхний возрастной предел для этой компетенции. Он рассказал «Реальному времени»:

Мы разрабатывали проект беспилотного летательного такси. Вопрос этот не надуманный, он остро стоит в условиях растущего городского трафика, и над ним уже работают хедлайнеры авиационной отрасли: Airbus, Embraer

— Мы разрабатывали проект беспилотного летательного такси. Вопрос этот не надуманный, он остро стоит в условиях растущего городского трафика, и над ним уже работают хедлайнеры авиационной отрасли: Airbus, Embraer. Если в большинстве других компетенций на выполнение задания дается строго несколько часов, то здесь работа по проекту не регламентирована условиями площадки. У нас есть несколько суток до дедлайна. Методика WorldSkills практически везде одинакова: задание заведомо невыполнимо в установленное время. Поэтому работали мы очень напряженно: спали часа по три-четыре последние несколько суток, а сегодня, перед защитой, не ложились вообще.

Задание для всех конкурсантов было одно. При этом все три команды представили принципиально очень разные проекты.

Как рождаются компетенции

Интересно, что компетенция «Управление жизненным циклом» выросла из локальной в глобальную. Марина Марюшина, директор по персоналу Казанского вертолетного завода, рассказывает о том, что в 2015 году на внутризаводском конкурсе профессионального мастерства три компетенции были «переформатированы» по WorldSkills, в том числе появилась совершенно новая для нас — «Технопрорыв». Ее внедрили на КВЗ при поддержке и помощи специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации. Эта компетенция впоследствии трансформировалась в «Управление жизненным циклом» в отраслевых российских чемпионатах, а сейчас представлена в международном формате:

— Думаю, у компетенции большое будущее, потому что, помимо узких профессиональных навыков, она мощно прокачивает социальное взаимодействие, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, умение создать что-то с чистого листа. В составе команды могут быть инженеры, программисты, специалисты по финансам, другие профессионалы — и все они должны эффективно объединить свои усилия. Таким образом можно формировать внутри предприятия инновационную среду, классную команду, готовую к любым вызовам. Тренируя ребят по этой категории, мы из зеленых новичков системно готовим специалистов с глобальным видением.

На площадке компетенции «Обслуживание авиационной техники» посетители любовались на два красавца-«Ансата» — их предоставил для конкурса Казанский вертолетный завод

Бесшовные ящерицы из 3D-принтера, приборы для определения подлинности алмазов и два «Ансата»

На WorldSkills, кроме огромного количества профессионалов, можно было полюбоваться еще и на самую современную технику. Свое оборудование для соревнований предоставили ведущие мировые корпорации. За демонстрационной работой их техники наблюдать было не менее интересно, чем за тем, как соревнуются участники.

Например, в компетенции «Быстрое прототипирование» ребята работали на суперсовременных принтерах DMG Mori. Им предоставили деталь, которую они должны изучить, составить ее 3D-модель и напечатать на принтере. И в этом задании был подвох: в составе детали не хватало определенных компонентов, а каких — участники должны были догадаться сами и дополнить итоговую модель. На демонстрационном стенде DMG Mori показывали несколько напечатанных моделей, самая интересная из которых — ящерица. Ее хвост состоит из десятка сегментов, скрепленных по принципу цепочки: сначала думаешь, что каждый сегмент печатался отдельно. Но оказывается, что вся игрушка напечатана целиком, в ней нет ни единого шва. Сложная 3D-модель считывается принтером и с легкостью воспроизводится.

Уникальное оборудование привезли на конкурс специалисты группы АЛРОСА: они подготовили конкурсантов, соревнующихся в компетенции «Синтез и обработка минералов». Участники должны были подготовить все для выращивания искусственного алмаза, а на демонстрационном стенде АЛРОСА эксперты показали спектроскопическое устройство, которое определяет подлинность бриллианта.

На демонстрационном стенде DMG Mori показывали несколько напечатанных моделей, самая интересная из которых — ящерица. Ее хвост состоит из десятка сегментов, скрепленных по принципу цепочки

А на площадке компетенции «Обслуживание авиационной техники» посетители любовались на два красавца-«Ансата» — их предоставил для конкурса Казанский вертолетный завод.

Марина Марюшина рассказала нам:

— Это давно нами любимая компетенция. Она — одна из самых востребованных в авиастроении в целом и в вертолетостроении в частности, потому что покрывает сразу несколько наших заводских профессий. Завод предоставил для этой компетенции не только сами вертолеты (они абсолютно идентичны друг другу, только цвета у них разные), но и техническую оснастку для соревнований. На этой площадке работали и два наших технических эксперта: если что-то в ходе конкурса пойдет не так, они должны были быстро устранить проблему.

Казанский вертолетный завод: «Мы растим профессионалов в соревновательной среде»

Завод оказывает конкурсу не только материальную поддержку в виде предоставляемой техники, но и финансовую. С 2014 года КВЗ перечислил в фонд WorldSkills более 21 миллиона рублей. Для самого завода чемпионат WorldSkills стал принципиально новой вехой в подготовке профессиональных кадров. Марина Викторовна рассказывает:

«В этот формат я влюбилась в 2012 году, когда мы поехали на этап финского чемпионата. Там, наблюдая за тем, с каким фанатизмом ребята работают, насколько высока конкуренция и борьба за каждого участника со стороны работодателей, я поняла, что нам это тоже необходимо, хотя бы в формате завода. Тогда это, конечно, представлялось заоблачной мечтой.

С 2014 года, как только начались регулярные соревнования по форматам WorldSkills, мы стали в них участвовать с нашими ребятами, чтобы начать набираться опыта пребывания в компетенциях. С 2015 года мы начали переводить в этот формат все внутренние конкурсы, что дает возможность соотнести уровень своего профессионального развития с мировой планкой. А это более дерзкая задача — и потому более интересная».

Международный уровень чемпионата — это возможность не только посмотреть на передовой мировой опыт, но и показать свои возможности. Так мы растим профессионалов в соревновательной среде, а это престижно не только для них самих, но и для нас



КВЗ курирует колледж им. Дементьева и тесно сотрудничает с ним в подготовке ребят к соревнованиям. Марина Марюшина говорит, что завод старается держать под присмотром фактически всю цепочку обучения, от профориентации до выпуска, подготавливая таким образом своих ключевых в будущем сотрудников:

«Мы ездим на конкурсы, оттуда везем конкурсные задания, перерабатываем в наши заводские. И вся эта линейка развития и оценки уровня мастерства завязана на одну и ту же логику. Международный уровень чемпионата — это возможность не только посмотреть на передовой мировой опыт, но и показать свои возможности. Так мы растим профессионалов в соревновательной среде, а это престижно не только для них самих, но и для нас».

1 / 33 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Партнерский материал