Размер чистых активов КВЗ вырос почти в два раза — до 42 миллиардов

Размер чистых активов КВЗ удвоился

Казанский вертолетный завод опубликовал сообщение о стоимости чистых активов, которые по состоянию на 31.12.2022 составили 42 228 310 000 рублей. Согласно этим данным, размер активов КВЗ за год практически удвоился — в 2021 он был 23 784 861 000 рублей. Чистая прибыль за тот же период составляла 1,1 млрд при выручке в 27,8 млрд.

Сейчас перед предприятием стоит задача по импортозамещению компонентов и обновлению технологических мощностей для создания и развития военной и гражданской авиации. Ранее, в марте, КВЗ и Казанский авиазавод им. Горбунова посетили раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов. На обоих заводах идет выпуск гражданских авиалайнеров, стратегических ракетоносцев, вертолетов разных классов, которые имеют большое значение для транспортной системы и национальной безопасности страны.



В марте КВЗ и казанский авиазавод посетили раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Фото: rais.tatarstan.ru

В ходе посещения КВЗ Чемезов проверил ход работ по импортозамещению иностранных систем в вертолете «Ансат». Обсуждалась замена двигателя канадского производства на отечественный ВК-650В от «ОДК-Климов» — макет представили на площадке.

Крупный контракт по линии санавиации

— Поставка опытных двигателей ВК-650В для сборки и подготовки к летным испытаниям вертолета «Ансат» запланирована на конец третьего квартала 2023 года. В 2024 году планируется получить сертификат типа и провести комплекс работ по расширению характеристик двигателя, подготовить его серийное производство. Начало летных испытаний импортозамещенного «Ансата» запланировано на конец 2023 года, — отметил в ходе визита глава «Ростеха».

В минувшем году КВЗ выполнил обязательства перед заказчиками и сверстал план поставок на текущий 2023-й. Сейчас на заводе работают над крупным контрактом в интересах Национальной службы санитарной авиации. КВЗ заказали строительство 86 вертолетов типа Ми-8 за 44,5 млрд рублей.

Фото: rostec.ru

Часть машин будет передана МЧС России. Также продолжаются поставки вертолетов по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) для повышения транспортной доступности регионов.

С 2017 года холдинг поставил по контрактам с компанией 132 вертолета, среди которых 51 Ми-8МТВ-1, 49 Ми-8АМТ и 32 «Ансата».

Василя Ширшова