Власти Казани проведут перезонирование в связи с уходом КВЗ из Адмиралтейской слободы

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Казгордума согласовала перевод земель под бывшими промышленными объектами Казанского вертолетного завода (КВЗ) в Адмиралтейской слободе в зону обслуживания населения.

Согласно решению депутатов, опубликованному в сборнике документов мэрии, в зону обслуживания переводятся 8 участков общей площадью 199,5 тысячи кв. м.

Ранее они находились в зоне специального назначения и зоне предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду. При этом на ряд участков распространялись ограничения по условиям охраны памятников истории и культуры.

Стоит отметить, что новый проект не предполагает охраны исторических памятников.

Напомним, что еще в июне 2018 года на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством «Ростеха» и «Вертолетов России» обсуждался вопрос переноса всех промышленных объектов КВЗ из Адмиралтейской слободы. В этом районе власти республики и города планируют реализовать проект развития территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода».