«Мы со всеми аферистами России пообщались. Здесь сидят настоящие волки»

«Татнефть» проверила ноу-хау по очистке промышленного оборудования и отказалась от него

«Мозговой центр» татарстанской нефтехимии АО «Татнефтехиминвест-холдинг» впервые за 20 лет показал чистую прибыль в 542 млн рублей по итогам 2017 года. Эта новость вызвала добродушную реакцию президента РТ. «То, о чем говорил Шафагат Фахразович Тахаутдинов, наконец-то свершилось», — улыбнулся он, посмотрев прищурившись на Рафината Яруллина. А между тем, сам нефтегазохимический комплекс Татарстана, над которым «колдует» холдинг, показал рост всего в 3%. Сколько мог заработать на инновациях интеллектуальный госхолдинг, не производящий конкретной продукции, в материале «Реального времени».

«Белая книга» Рафината Яруллина



Отчетный доклад генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, представленный сегодня на годовом собрании акционеров общества, оказался абсолютно непохожим на традиционные отчеты глав крупных компаний. Прежде всего, в нем напрочь отсутствовали цифры. Их заменили всевозможные маркетинговые описания последних тенденций на мировых рынках — то, за чем, собственно, следят эксперты «Татнефтехиминвест-холдинга», а затем доводят их до татарстанских вертикально-интегрированных компаний для коррекции их бизнес-планов или подыскивают им партнеров для внедрения перспективных ноу-хау. В прошлом году, как сказал Рафинат Яруллин, компания продолжила основную работу по внедрению новых научных технологий при производстве нефтехимической продукции.

Одним из достижений он назвал завершение работы над «Белой книгой», где собраны новейшие исследований в сфере нефтехимии и автомобилестроения. «Среди основных трендов — развитие электрического, газомоторного транспорта и использование водородного топлива, которое придет на замену традиционному топливу». Переходя к теме внедрения инноваций, он сообщил, что в части интенсификации разработок холдинг оказал поддержку КХТИ в получении новых видов материалов для автокомпонентов. Продолжена работа по разработке медицинских пробиотиков. Созданы новые присадки, растворы для извлечения нефти. Совместно с научно-исследовательской компанией «Кинематика» создана биологическая лаборатория. Сколько именно смог заработать «Татнефтехиминвест-холдинг» на внедрении научных разработок и участии в инновационных компаниях, Рафинат Яруллин деликатно умолчал. Впрочем, об этом, похоже, почему-то не принято говорить. Позже он не стал комментировать эту тему журналистам.

Сколько именно смог заработать «Татнефтехиминвест-холдинг» на внедрении научных разработок и участии в инновационных компаниях, Рафинат Яруллин деликатно умолчал



Холдинг взялся за дороги

Несмотря на нефтехимический профиль, «Татнефтехиминвест-холдинг» вплотную взялся за татарстанские дороги. А точнее, за разработку технологий для строительства дорог, которые позволят их эксплуатировать без ремонта не привычные год-два, а с более длительным жизненным циклом. По словам Рафината Яруллина, в 2017 году впервые получены несколько видов полимерных битумных вяжущих, и после проведенных испытаний они были рекомендованы к промышленному производству. «Сейчас прорабатываются вопросы создания получения битумов и централизованной лаборатории по испытанию дорожных материалов. Изучен опыт Газпром ВНИИГАЗ и Московского автодорожного университета по строительству дорог по применению сероасфальтобетона. Принято решение провести укладку на экспериментальном участке щебеночно-мастичного асфальтобетна бетона с использованием стабилизирующей добавки», — доложил он. Поиски надежной технологии довели его до Оренбурга, где начали продвигать минеральные материалы.

Возвращаясь к своему основному предназначению, Рафинат Яруллин сообщил о завершении серии крупных инвестиционных проектов в нефтехимии. На НПЗ «ТАНЕКО» построены установки изомеризации и гидроочистки нафты. Расширены мощности производства каучука СКИ-3, введено в эксплуатацию производство формальдегида на «Нижнекамскнефтехиме». Начат выпуск новых гибких упаковочных материалов «Данафлекс» и нанокомпозитных покрытий «ТАТ-Адвенира». «ТАИФ-НК» закончил реконструкцию цеха локальной очистки сточных вод. В 2019 году планируется ввод на ТАНЕКО установки гидроконверсии тяжелых остатков мощностью 50 тыс. тонн гудрона.

«Черный мор» у производителей труб

После этого Рафинат Яруллин поднял проблему доступа к сырью переработчиков. «За 2017 год в Татарстане закрыты производства полимерных труб, окон, тары и упаковки, пластмассовых изделий для строительства», — сообщил он. Причиной тому — перевод всех закупок сырья на электронную торговую площадку для МСБ на общих основаниях, без привилегий для МСБ, к чему он оказался не готов. «Высокие издержки, нехватка финансирования и сложный доступ к рынкам сбыта ограничивают развитие переработки химической продукции. Нужны дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса», — вступился «за малышей» Рафинат Яруллин.

После его отчета акционеры утвердили распределение чистой прибыли «Татнефтехиминвест-холдинг» в 542 млн рублей. 30% или 162 млн рублей решено направить на выплату дивидендов, остальное — 378 млн рублей — в развитие. «Хорошие новости (о чистой прибыли), — среагировал на предложение главбуха компании президент РТ. — Впервые! Насколько я помню, Шафагат Фахразович 20 лет говорил об этом. Вот свершилось, как Ленин сказал. То, о чем говорил Тахаутдинов свершилось!» — подтрунивал президент РТ. Тут же переизбрали в прежнем составе совет директоров холдинга, а его председателем вновь стал президент РТ Рустам Минниханов. К слову, «Татнефтехиминвест-холдинг» остается одной из шести татарстанских компаний, где глава республики остается председателем СД.

Но заданные параметры мы не получили. 95% — так не бывает. Либо беременна, либо нет, — мягко критиковал гендиректор Татнефти Наиль Маганов



95%? Так не бывает! Либо беременна, либо нет.

Ироничный тон «подхватил» и гендиректор Татнефти Наиль Маганов, когда ему пришлось высказывать оценку технологии очистки промышленного оборудования, предложенной компанией «Ангара-сервис». Ее представлял гендиректор Станислав Бецер. Его презентацию с пафосным названием «Очистка оборудования без компромиссов» обыграли сполна. По ее технологии в экспериментальном порядке прошлым летом проводилась очистка промышленной установки ЭЛОУ-АВТ.

— Горячая сторона — был гудрон, холодная — обессоленная нефть. В результате оборудование было очищено на 95%, — сообщил Бецер.

— Это было у нас, но 100% очистки мы не получили, — доложил президенту гендиректор ТАНЕКО Алехин.

— Но вы получили 95%, — возразил ему автор ноу-хау.

— Но заданные параметры мы не получили. 95% — так не бывает. Либо беременна, либо нет, — мягко критиковал гендиректор Татнефти Наиль Маганов. По его словам, компания вынуждена была разбирать теплообменники на установке ТАНЕКО и очищать их традиционным способом.

— Так что вы не приплясывайте! — резюмировал Маганов. Вместо растерянного Бецера свое слово внес Рафинат Яруллинин, повторив заново, что 95% было почищено и только 5% осталось без очистки. Так или иначе, но ПАО «Татнефть» не приняла разработку, предложенную холдингом.

А Рустам Минниханов до этого выступления в сердцах признался другому гостю. «За несколько лет мы накопили такой опыт: с кем-то только не поработали. Мы со всеми аферистами, которые есть в России, со всеми пообщались. Здесь сидят настоящие волки», — предупредил он руководителя проекта AIMA Ибрагима Паскачева. Правда, с ним он говорил о проблеме закупок иностранного оборудования для строительства нефтеперерабатывающих заводов. Но его слова приняли близко к сердцу остальные разработчики.