У кого цифра, тот и сильней: телеком-операторы помогают бизнесу c помощью IT

От ретейла до промышленности предлагают облака в аренду и машинное зрение в придачу

Фото: МТС

Трансформация из операторов связи в поставщиков IТ-сервисов становится общемировой практикой. Выгоды от таких перемен и для потребителей, и для самих провайдеров — в эпоху цифровой экономики победит тот бизнес, который быстрее адаптируется к новым реалиям. Причем тратиться на собственное «железо» уже не нужно, компании могут отдать digital сопровождение на аутсорсинг и брать в аренду облачные ресурсы. Удовлетворить таким образом можно все потребности компании — от АТС в офисе до контроля качества продукции на производстве и увеличения выручки в ретейле. Зарабатывать не на трафике, звонках и роуминге, а на альтернативных услугах, связанных с искусственным интеллектом, облачными технологиями, большими данными и электронной коммерцией, все активнее начинает МТС.

Облако вместо «железа»

Сегодня никого не удивить тем, что в штате предприятия нет уборщиков, потому что выгоднее заключить договор с клининговой компанией. Цифровое сопровождение тоже можно отдать на аутсорсинг. Зачем тратить десятки или сотни тысяч рублей на «железо» — собственные серверы, которые устареют через несколько лет, когда можно воспользоваться SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга, — прим. ред.) и арендовать облако у поставщика.

Сегодня в числе must have-опций для компаний любого масштаба — облачные сервисы, заменившие развертывание собственной IТ-инфраструктуры в компании. Облачные сервисы стали находкой и становятся незаменимыми при хранении и аналитике больших данных и глубже проникают в сферы бизнеса даже не связанные с IТ. За последний год облачные решения проникли во многие сферы жизни и бизнеса. Согласно исследованию аналитического центра TAdviser, их чаще всего используют компании сегмента ретейла, интернет-сервисов, FMCG и промышленности. В облаке, которое предоставляет оператор, можно хранить корпоративные данные компании, необходимые для работы программы, к которым сотрудники могут иметь круглосуточный доступ через интернет и не только.

Даже такие простые вещи, как связь в офисе, можно существенно удешевить, если использовать облачные сервисы. Если раньше нужно было тратить сотни тысяч рублей на покупку или обновление IТ-оборудования, прокладывание сети, приобретение лицензии на офисное программное обеспечение и антивирусы, обслуживать все это «железо», то сейчас все корпоративные данные компании и все необходимые программы — Microsoft Office, 1С, CRM-системы, антивирусы — могут находиться в облаке, то есть на сервере оператора, а компания это облако просто арендует в нужных объемах, легко имея ко всем данным и ПО круглосуточный доступ через интернет.





Сейчас все корпоративные данные компании и все необходимые программы — Microsoft Office, 1С, CRM-системы, антивирусы — могут находиться в облаке, то есть на сервере оператора, а компания это облако просто арендует в нужных объемах



— Все привыкли, что в офисе есть АТС, которая позволяет звонить по коротким номерам. Это «железо» стоит дорого — 100 тысяч рублей средняя цена. Вместо этого достаточно купить конечное оборудование — телефонные аппараты, которые выходят в интернет и обращаются к облачной АТС. Она позволяет звонить друг другу не только в пределах организации, но и звонить на мобильный и с мобильного по короткому номеру. Не нужно задумываться как объединить несколько офисов в разных городах. Если компания открывает новый офис, инфраструктура развертывается без дополнительных затрат, все работает в облаке, — приводит простой пример облачного сервиса Марат Мухитов, директор по работе с корпоративными клиентами МТС.

Вас снимает скрытая камера: видеоаналитика и большие данные проникают в ретейл

Еще одно распространенное направление работы цифровых технологий на бизнес — это телеучет данных. Информацию о работе механизмов предприятий, или самый простой пример — приборов учета коммунальных услуг, можно собирать и передавать на облачную платформу, где она хранится и анализируется. По словам экспертов МТС, выгода для пользователей заключается в том, что пропадает необходимость в услугах линейного персонала, например, тех, кто снимает показания счетчиков. Автоматизируется расчет с поставщиками электроэнергии — все сделает прибор и облачная платформа. Подобные системы компания поставила в десятки организаций.

Яркий пример использования облака в оптовой и розничной торговле — видеоаналитика. Камера определяет пол, возраст и эмоции человека, попавшего в объектив, отправляет эти данные на сервер, который в свою очередь подает на расположенный рядом экран монитора рекламу или информацию, рассчитанную на эту целевую аудиторию.

— Помимо прозрачной картины — какого пола, возраста ваши посетители, доступна информация — кто смотрел данный ролик, как надолго задержался у экрана. Это — машинное зрение, оно существует давно — лет 20—30, просто раньше было очень дорогим, и его могли позволить себе только крупные компании, а сегодня у нас есть собственные разработки, и услуга становится дешевле, — рассказывают в МТС.

Яркий пример использования облаков в оптовой и розничной торговле — видеоаналитика

Видеоаналитика и облачные системы для анализа информации помогают ретейлу сократить издержки и увеличить прибыль. Запоминая покупателей, сопоставляя чеки и составляя историю покупок, система может делать персональные предложения. Карточки лояльности уйдут в прошлое — лицо станет пожизненным ID.

Спрос на облачные сервисы в Татарстане вырос в два с половиной раза



Машинное зрение уже активно используется на производстве. Способов использования этих кейсов множество, операторы могут удовлетворить практически все потребности бизнеса.

— К нам пришел бизнес-заказчик, он производит мясо птицы. И его не устраивает, как некоторые укладчики упаковывают продукцию, и он не понимает, как контролировать этот процесс. Все просто — ставится видеокамера, которая анализирует текущий процесс с эталонным изображением в режиме онлайн, фиксируя таким образом нарушения качества упаковки на каждом участке. Или еще один перспективный проект — сегодня качество алмазов оценивает не человек, а видеоаналитика — это быстрее, проще, эффективнее. Камера смотрит на кристалл и оценивает его качество. С развитием машинного обучения, все больше процессов будет автоматизировано на уровне машинного зрения, — говорит представитель МТС.

Только за последние полгода, по данным МТС, спрос на облачные сервисы в Татарстане вырос в два с половиной раза



Масштабы перехода на облака не ограничены. К примеру, миграция ключевых IT-систем в виртуальную платформу повышает экономическую эффективность и прозрачность управления IT-инфраструктурой, а также потенциал роста бизнеса. Осенью 2017 года один из лидеров российского табачного рынка «Бритиш Американ Тобакко» перевел свои ключевые IT-системы в облако МТС. 98 физических серверов заменили на 45 виртуальных. Полтора десятка бизнес-приложений, файловый сервис, печать, резервирование, телефония и ряд других функций были переведены под облачное управление. В результате время, необходимое на разворачивание инфраструктуры для новых проектов, как отметили представители БАТ, сократилось с нескольких месяцев до двух недель.

— Сейчас нам уже не приходится подробно объяснять бизнес-клиентам о том, что представляют из себя облачные технологии, хотя еще пару лет назад на большинстве встреч мы начинали именно с этого, — рассказывает Марат Мухитов.

В настоящее время отмечается важный тренд в росте рынка инструментов для перевода корпоративной инфраструктуры в облака. Только за последние полгода, по данным МТС, спрос на облачные сервисы в Татарстане вырос в два с половиной раза.

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