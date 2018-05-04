«Исторический проект»: Татарстан первым создаст площадку для общения кластеров

Фото: Олег Тихонов

Что такое кластеры? Как их развивать? Почему помощь государства в этой области заключается в том, чтобы меньше мешать? Вместе с советником по развитию кластерной политики РТ Евгенией Шамис и руководителем центра кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ Альбертом Гайфуллиным в кластерной системе РФ и РТ разбирались на online-конференции «Реального времени».



Что такое кластеры?



По словам гостей студии «Реального времени», в России все еще законодательно не определено значение слова «кластер». Описать его можно так: кластеры — это когда у тебя есть понятная сфера специализации в регионе. В Татарстане, например, это машиностроительный и IT-кластер; в Самарской области — аэрокосмический или машиностроительрный кластер. В отличие от них особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического развития обычно создают в регионах, где выраженной специализации нет, говорит Евгения Шамис.

Кластер — это еще и объединение: малый и средний бизнес, инкубаторы, акселераторы, крупный бизнес. Например, кластер, который связан с Иннополисом, будет частично затрагивать Казань. В него должны входить 100—130 компаний-участников. Правда, для формирования доверия к кластеру нужно 3—5 лет, а чтобы увидеть первые результаты — еще 5 лет.

— Кластер — это биосистема, как тропический лес. Где-то ему нужно не мешать, где-то — помогать. В момент, когда пытаются вмешаться в работу кластеров и указывать, что они должны делать, вместо тропического леса получается ферма. А нам, извините, и сорняки нужны, и вредные насекомые. Потому что они помогут найти какое-то новое решение, — заметила Евгения Шамис.

Евгения Шамис: «Кластер – это биосистема, как тропический лес. Где-то ему нужно не мешать, где-то – помогать»



Также она описала две техники создания кластеров. Первая – brown field, когда кластер сложился сам, исторически, и теперь его развивают. Вторая — green field, когда «земля заросла травкой и нужно понять, что будет дальше». Речь идет о том, что новое мы можем запустить. Но здесь очень большие риски, что что-то может не сработать и не получиться, отмечает Шамис.

При этом с кластерами «все сложно». Трудно оценить, какой из кластеров в России самый успешный, потому что на разных этапах развития они разные. Оценивать кластеры в привычных критериях, как обычно все оценивают успешные компании, тоже неправильно.

— Если оценивать по выручке, совокупным рабочим местам — это одно. Если по активности внутри страны или на международной арене — это другое, — заметил Гайфуллин.

Шамис в свою очередь добавила, что для оценки нужно выбирать понятные показатели: ведутся ли на территории научные исследования, увеличение числа людей по теме специализации кластера, создание новых продуктов.

Для оценки нужно выбирать понятные показатели: ведутся ли на территории научные исследования, увеличение числа людей по теме специализации кластера, создание новых продуктов, считает Евгения Шамис



Зоны роста

Одна из главных задач сегодня — научиться каждому кластеру представлять себя: кто такие, в чем уникальность кластеров и объяснить населению, по каким вопросам и задачам можно обращаться в эту инфраструктуру.

Еще одна задача — активнее продвигать российские кластеры на международном уровне и использовать их для развития уровня жизни для людей, которые живут на этих территориях.

При этом общее количество кластеров в России примерно 100, из них 13 в Татарстане. При этом кластеры могут «повторяться»: IT-кластер, машиностроительный кластер и т. п. Однако они все равно разные, потому что отличаются специализацией. Например, в Татарстане машиностроительный кластер строится вокруг производства грузовых машин, а в Самарской области — вокруг легковых автомобилей.

Есть и уникальные кластеры: в Смоленске создан единственный кластер по производству и переработке льна. А в Татарстане, по мнению Евгении Шамис, есть кластеры, которые пока используются не на полную мощность. Например, кластер с решениями для молодежи.

— Вы умеете работать с этой аудиторией, у вас получается много мероприятий делать — вы в целом умеете про них думать, у вас есть специалисты, которые понимают, как к этому подходить. Это тоже можно показать, потому что фактически это классный кластер, который нужно показать и в России, и в мире, — считает Шамис.

Альберт Гайфуллин: «Мы впервые в истории республики собрали за одним столом всех руководителей кластеров и представителей Министерства экономики. И провели установочную сессию»



Уникальный татарстанский проект

Что касается господдержки кластеров, то здесь, по словам экспертов, иногда лучше не мешать. Точнее, уменьшать бюрократическую нагрузку. Причем, юридически кластер можно и не оформлять. Регистрация нужна, чтобы это сообщество получало государственную поддержку. Например, сейчас по программе Минпромторга РФ кластеры могут получать до 50 процентов компенсации технологических затрат (патентование, обучение персонала, исследовательские работы и так далее). По словам Альберта Гайфуллина, это очень эффективный рычаг и механизм.

Однако до сих пор не решена проблема с коммуникацией. Зачастую участники одного кластера не знают, что какие-то собственные задачи могут решить с помощью коллег по кластеру. Татарстан собирается решить это.

— На самом деле проект исторический. Уже посажено первое зерно. И мы впервые в истории республики собрали за одним столом всех руководителей кластеров и представителей Министерства экономики. И провели установочную сессию. На следующем этапе начнем прорабатывать дорожную карту и механизмы сотрудничества, где есть и крупный бизнес, и средний, и малый.

Это будет региональная площадка, которую мы можем в будущем, на определенных условиях, масштабировать. В течение 1 года мы хотим утвердить механизмы работы, сформировать штат, состав, найти финансового партнера, — рассказал Гайфуллин.

По предварительному плану, система должна заработать к весне 2019 года.

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