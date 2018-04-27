Что принесут законодательные инициативы Ирины Яровой?

Обсуждение результатов законотворческой деятельности прошло на Совете законодателей Российской Федерации, в котором приняли участие региональные спикеры заксобрания. Эксперты выражают обеспокоенность появлением огромного числа законопроектов, ограничивающих развитие отечественного бизнеса.

На минувшей неделе представители «Ростелекома» заявили о невозможности исполнения требования «пакета Яровой» в связи с отсутствием на российском рынке достаточного объема сертифицированного оборудования. По мнению экспертов, данный случай является одним из наиболее показательных примеров излишнего, зачастую просто неисполнимого законодательного регулирования российского бизнеса.

Напомним, что согласно постановлению, операторы связи с 1 июля 2018 г. должны хранить голосовую информацию и текстовые сообщения абонентов в течение полугода, а с 1 октября 2018 г. — интернет-трафик абонентов в течение 30 суток.

Операторы связи с 1 июля 2018 г. должны хранить голосовую информацию и текстовые сообщения абонентов в течение полугода, а с 1 октября 2018 г. — интернет-трафик абонентов в течение 30 суток. Фото Олега Тихонова



«Подобные законопроекты действительно могли обсуждаться в «тучные» годы, когда можно было не считать деньги на реализацию тех или иных идеологем. Однако ситуация с тех пор существенно изменилась, вектор стратегического развития страны уже иной. Теперь для противостояния санкциям и другим внешним вызовам инициативы должны быть направлены на поддержку отечественного бизнеса, а не на его ограничение и введение дополнительных обременений. Поэтому на нынешнем этапе инициативы Ирины Яровой носят прямо противоположный характер тому, в чем нуждается страна, и пока только усложняют будни российского бизнеса. А пример с Ростелекомом ярко демонстрирует ещё и отсутствие какого-либо аудита рынка на этапе обсуждения самой концепции законопроекта, что недопустимо для политиков такого уровня и решений такого масштаба», — прокомментировал ситуацию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Однако это не первый законопроект в портфеле вице-спикера Государственной Думы, идущий вразрез с планами Правительства по выходу на опережающие темпы экономического роста и переходу к цифровой экономике. Каждая из последних инициатив Ирины Яровой в разной степени вводила новые обременения для отечественного бизнеса, препятствуя его развитию, а иногда и просто дублировала уже существующие запреты.

Так, темой обсуждения номер один последних месяцев стал инициированный депутатом полный запрет возврата нереализованной продукции торговыми сетями поставщикам. Законопроект был внесен на рассмотрение в январе этого года, однако, до сих пор ни одним из участников обсуждения не было предоставлено убедительных аргументов для его принятия. Более того, ассоциации защиты прав потребителей, торговые сети и сами поставщики говорят о его вредности для всех заинтересованных лиц. Так, например, по мнению экспертов рынка, в магазинах Казани в вечернее время невозможно будет приобрести товары из категории супер фреш.

«На нынешнем этапе инициативы Ирины Яровой носят прямо противоположный характер тому, в чем нуждается страна, и пока только усложняют будни российского бизнеса», — прокомментировал Алексей Чеснаков. Фото civilfund.ru



«Я оцениваю эту инициативу как вредную для потребителей. По сути, торговые сети дискриминируются по сравнению с мелкой розницей и рынками. Запрет на возврат поставщику продовольственной продукции приведет к тому, что сократятся шансы попадания на полки супермаркетов продуктов питания с короткими сроками годности, что нанесет удар по малым производителям молока, овощей и фруктов. То есть тех продуктов, которые должны формировать рацион здорового питания», — комментировал законодательную инициативу председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.



Некоторое время назад был принят еще один закон «имени Ирины Яровой» — об изменении правил организации летнего отдыха для детей. В законе появилась норма о необходимости разработки и утверждения списков рекомендуемых туристических маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей и размещении его на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет». Эта экзотическая (с точки зрения детализации) новация вносится на фоне и так прописанных в законе жестких требований по обеспечению безопасности детей, с четким обозначением границ ответственности местных органов власти и даже общественного контроля.

«Понятно, что это – неуклюжая реакция на известную трагедию в одном из лагерей детского отдыха. Но к чему прописывать это в федеральном законе?! А если завтра, не дай бог, появятся случаи заболевания детей в местах отдыха малярией? Депутат Яровая внесет поправку о принудительной вакцинации комаров в Карелии?» — иронизирует заместитель директора Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Некоторое время назад был принят еще один закон «имени Ирины Яровой» — об изменении правил организации летнего отдыха для детей. Фото Максима Платонова



В новом прочтении закона он отметил еще одно сомнительное нововведение: возможность родителей обращаться в местные органы власти «по вопросам организации отдыха и оздоровления детей», а органы – в соответствии с новой редакцией закона — обязаны не только отвечать на все эти обращения, но и размещать ответы в сети Интернет.

«А почему бы не обязать местную власть начать переписку с населением по всему кругу наших повседневных проблем: от здравоохранения и образования до водопровода и канализации? И чтобы все это ежедневно вываливалось на сайт местной администрации – вот тогда-то наши регионы заживут!» — добавил он в заключение.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Центра политической конъюнктуры»

