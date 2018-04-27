Загнать в «Угол» могут всех желающих

Фото: Олег Тихонов

Накануне в редакции «Реального времени» на интернет-конференции побывали Диана Сафарова и Инна Яркова — соучредители фонда «Живой город». Вопросы читателей касались того, каким же образом финансируется фонд, будет ли «Живой город» продюсировать ленты татарстанских кинематографистов, каким образом можно воплотить свой проект в экспериментальном театральном пространстве «Угол» и многого другого. Некоторые подробности интернет-конференции в материале «Реального времени».

Надо быть смелее

Гостьи студии Диана Сафарова и Инна Яркова стартовали в Татарстане с проекта, связанного с приездом в Казань великого режиссера Александра Сокурова, с успехом проведя ретроспективу его фильмов и ряд встреч с самим мастером. Постепенно инициативная группа оформилась юридически и взяла название «Живой город», а в число соучредителей вошел директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин.

Читатели «Реального времени» поинтересовались: фонд предполагает аккумулирование денежных средств, откуда берутся деньги на счету «Живого города»? Что это — гранты, деньги спонсоров, государственное финансирование? По словам Инны Ярковой, Татарстан — место уникальное, здесь поддерживаются разного рода интересные проекты, да и вообще, надо быть смелее и заявляться со своими идеями на финансирование с помощью разного рода грантов.

«У нас в регионе уникальная ситуация. Когда у нас уже был ряд проектов, мы обратились в Министерство культуры Татарстана, и я настаиваю, что у нас уникальная ситуация, потому что на моих глазах, а мы работаем с Минкультом уже 4 года, каждый, кто приходит, получает ту или иную поддержку — или организационную, или финансовую. Очень многие не работают с грантами, а это история очень перспективная. Например, в прошлом году мы написали в СТД России и попросили грант на постановку детского спектакля. И мы получили финансирование. Но я потом посмотрела список и увидела, что, кроме нас, никто в СТД России не обращался, ни одна организация. В этом году мы опять обратились в СТД РФ за помощью в проведении театральной лаборатории, и нас опять поддержали. Почему-то у нас в регионе не принято работать с грантовой историей. Хотя, по большому счету, все эти гранты публичные, и там достаточно простые механизмы и схемы. Есть грант Прохорова, есть грант Министерства культуры России, есть гранты различных коммерческих организаций, гранты СТД РФ. Если есть цель и получается ее четко и ясно сформулировать, у любого человека есть возможность получить поддержку. Кроме этого, в Татарстане есть президентский грант, там речь идет о больших суммах», — рассказала Инна Яркова.

Инна Яркова: «Если есть цель, и получается ее четко и ясно сформулировать, у любого человека есть возможность получить поддержку. Кроме этого, в Татарстане есть президентский грант, там речь идет о больших суммах»



Кстати, читатели поинтересовались, будут ли еще проекты наподобие тех, когда в Казань приезжали и Александр Сокуров, и Йос Стеллинг? Инна Яркова ответила утвердительно, пообещав, что проект такого рода казанцы смогут увидеть в конце этого года.

«Интересным кинематографистам будем помогать»

Вопрос читателя коснулся того, успешен ли проект создания театральной площадки «Угол»? «Три года назад появилось наше пространство — «Угол», наша площадка, которая стала театральным центром, она собирает много заинтересованных в этой сфере людей. Для нас главное, чтобы эта площадка самоокупалась, а она самоокупается, и для нас это критерий успеха», — отметила Диана Сафарова.

Как известно, Диана Сафарова была одним из сопродюсеров фильма Кирилла Серебренникова «Ученик», который был показан на Каннском фестивале, читатели поинтересовались: «Будете ли вы и дальше заниматься продюсированием?».

«Желание есть, но пока мне более интересно развивать разного рода творческие направления в нашем регионе. У нас есть куда развиваться. Мне хотелось бы развивать и свои творческие способности, но продюсировать сама себя я бы не хотела», — рассказала Диана Сафарова, оговорив, что талантливое татарстанское кино, которое сейчас появляется в республике, фонд может финансировать. «Нам бы хотелось поработать. В прошлом году я была в жюри Казанского международного фестиваля мусульманского кино и видела много работ татарстанских кинематографистов. И действительно, есть много интересных работ. Наверное, поработать с ними будет интересно», — полагает Диана Сафарова.





Диана Сафарова: «В прошлом году я была в жюри Казанского международного фестиваля мусульманского кино, и видела много работ татарстанских кинематографистов. И действительно, есть много интересных работ. Наверное, поработать с ними будет интересно»



«Мы даем десять репетиций»

Большое количество вопросов касалось того, как можно воплотить свой проект в «Углу»? Оказалось, что это не совсем сложно и вполне реально. «Есть определенная простая схема, которой мы придерживаемся. Если у человека есть какая-то идея, проект, нужно понимать, что в «Углу» нет ни художественного руководителя, ни другого начальника. Поэтому нужно оформить свою идею, сделать небольшую экспликацию на 10—15 предложений. Эту заявку мы читаем все вместе, и если понимаем, что с концептуальной точки зрения, по материалу, по идее это нам подходит, то мы любому человеку, вне зависимости от того, есть у него образование или нет, даем десять репетиций. Мы стараемся организовать для него процесс, даем время, приглашаем команду. Через десять репетиций мы просим показать эскиз будущего спектакля. То есть такой полулабораторный формат. Мы смотрим эскиз и, если понимаем, что потенциально работа может войти к нам в репертуар, то стараемся помочь организационно или отыскиваем деньги на постановку, помогаем с актерами, то есть делаем все, чтобы этот проект состоялся», — пояснила Инна Яркова.

По ее словам, сейчас появляется все больше и больше людей, которые приходят со своими идеями. «Сейчас в репертуаре «Угла» появляется все больше и больше местных авторов, и когда проходят обсуждения, я всегда говорю: есть опыт или его нет, это неважно, присылайте заявки, давайте встречаться, разговаривать. Удивительно, но режиссеры-неказанцы гораздо чаще присылают нам заявки, от них инициатива идет. Хотелось бы, чтобы наши режиссеры были смелее, приходили бы к нам, и даже если есть только десять репетиций, все равно есть возможность получить практику», — прокомментировала Инна Яркова.

Что касается ближайших событий, которые инициирует фонд «Живой город», то в конце мая пройдет традиционная «Арт-подготовка». В августе на Свияжске состоится премьера новой оперы Александра Маноцкова, это будет вторая часть его трилогии о граде-острове. Первая же часть — «Сны Иакова, или Страшно место» — будет исполняться на острове все лето. Новый спектакль готовит Всеволод Лисовский. И это далеко не все будущие премьеры.

Стенограмму интернет-конференции с Дианой Сафаровой и Инной Ярковой вы прочтете в «Реальном времени» в ближайшие дни.