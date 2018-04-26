26 апр. 2018

Online-конференция с Дианой Сафаровой, заместителем генерального продюсера фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» и Инной Ярковой, директором и соучредителем Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и творческой лаборатории «Угол»

26 апреля в 13:00 гостями студии интернет-газеты «Реальное время» станут заместитель генерального продюсера фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» Диана Сафарова и директор и соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и творческой лаборатории «Угол» Инна Яркова.



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