«Непонятно, почему Минздрав Татарстана отказывается от закупок препаратов для ВИЧ-инфицированных»

Отказ республики от собственных закупок АРВ-препаратов грозит пациентам проблемами

Фото: Максим Платонов

Татарстан неудачно «засветился» в опубликованном на днях Международной коалицией по готовности к лечению отчете о ситуации с лекарственным обеспечением ВИЧ-инфицированных пациентов в 2017 году. Проведенный коалицией мониторинг закупок АРВ-препаратов выявил, что РТ — в числе регионов, которые не объявляли собственных тендеров, рассчитывая исключительно на централизованные поставки лекарств. Как выяснилось, это может стать большой проблемой для пациентов. Подробности в материале «Реального времени».

«Уклонисты» создают дефицит лекарств

Из отчета Международной коалиции по готовности к лечению следует, что в целом ситуация с заболеваемостью и лечением ВИЧ-инфекции в Татарстане складывается неплохо. В частности, наша республика не только не вошла в десятку субъектов РФ, где пораженность составляет более 1% населения и эпидемия носит генерализованный характер, но и не относится к «наиболее пораженным регионам». Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции за календарный год, на 100 тысяч населения) в целом в России вырос с 65,2 в 2015 году до 71,1 в 2017-м. В РТ, судя по отчету Коалиции по готовности к лечению, он ниже. Но насколько — неизвестно. Дело в том, что в независимом отчете данные о показателе заболеваемости для РТ не приводятся, а татарстанские чиновники в своих отчетах оперируют другими, трудно сравнимыми с этим показателем цифрами. Например, на сайте ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» сообщалось, что «за 10 месяцев 2017 года уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди татарстанцев составил 336,7 на 100 тыс. населения» и что «второй год в республике наблюдается темп убыли, который в 2016 году составил 5,3%, а за 10 месяцев 2017 года — 8,6%».

Как установили представители Коалиции по готовности к лечению, несмотря на то, что показатели охвата пациентов антиретровирусной терапией (346 132 пациента в 2017 году) в масштабах России существенно выросли, однако «в процентном отношении охват лечением увеличился незначительно: лечение получали 35,5% от зарегистрированного числа пациентов с ВИЧ-инфекцией против 32,8% в 2016-м (соответственно 47,8% состоящих на диспансерном учете против 42,3% в 2016-м). При этом основной объем АРВ-препаратов в минувшем году был закуплен Министерством здравоохранения РФ централизованно, и лишь незначительную часть закупок осуществили субъекты РФ за счет собственных бюджетных средств. «Общая сумма всех закупок в 2017 году составила 24,5 млрд рублей, из них 21,3 млрд рублей — общая сумма затрат Минздрава РФ в результате централизованных закупок, 3,2 млрд рублей — общая сумма закупок на уровне регионов РФ», — констатировали эксперты Коалиции по готовности к лечению.

Татарстан, наряду еще с 20 российскими регионами, по данным Коалиции по готовности к лечению, вообще ни рубля не потратил на препараты для АРВ-терапии. Представители пациентских организаций склонны расценивать это как свидетельство уклонения регионов от обязанности проводить закупки, предусмотренной Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ.

— Отсутствие закупок препаратов для АРВ-терапии на уровне регионов — это, безусловно, очень плохо, — заявила корреспонденту «Реального времени» Юлия Верещагина — консультант проекта «Перебои.ру», члены которого, по сути, помогают ВИЧ-инфицированным «выбивать» для себя лекарства. — В принятой правительством РФ год назад Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации прямо говорится о необходимости подключать к закупкам местные бюджеты! А российский Минздрав еще в феврале 2017 года направил в регионы рекомендации подключиться к закупке АРВ-препаратов, так как в федеральном бюджете средств на закупку недостаточно. Потребность на прошлый год составляла около 27 млрд рублей, тогда как на закупку было выделено сначала всего лишь 17,6 млрд, а в конце года еще 4 млрд. Сами понимаете, что этого недостаточно, и это было известно еще до того, как начались перебои с лекарственным обеспечением пациентов!

А татарстанцы не жалуются!

Как сообщила «Реальному времени» Верещагина, в этом году на сайт «Перебои.ру» жалоб на плохое обеспечение препаратами для АРВ-терапии из Татарстана не поступало. А за прошлый год корреспонденту «Реального времени» на этом сайте удалось обнаружить всего лишь два обращения из республики. Причем одно из них направил проживающий в Казани ВИЧ-инфицированный гражданин Украины: он пожаловался, что ему, несмотря на наличие разрешения на временное проживание и наличие жены-россиянки, отказали в бесплатной АРВ-терапии — «просят за лечение 400— 500 тысяч в год!». Однако эта претензия оказалась необоснованной: право на бесплатное лечение дорогостоящими препаратами по закону у нас имеют лишь граждане России.

А вот вторая жалоба, вполне обоснованная, почему-то впоследствии была, так сказать, «забанена» самим пациентом. Он вначале посетовал на нехватку препаратов, а спустя полтора месяца решительно отказался от претензий и сообщил команде «Перебои.ру», что лекарства ему дали, а старое свое обращение он просит удалить из общего доступа. Дескать, оно может его… скомпрометировать. «Это важно!!! Отпишитесь, что в Казани проблемы нет!» — вдруг взмолился он.

Нияз Галиуллин: «Практика централизованных закупок существует у нас уже второй год, и мы успешно защитили свои заявки на 2018-й, по большинству из них даже торги уже прошли, и препараты начали поступать. Дефицита лекарств нет». Фото sntat.ru

Отсутствие у пациентов претензий к лекарственному обеспечению подтвердил «Реальному времени» и руководитель республиканского Центра борьбы со СПИД Нияз Галиуллин:

— Практика централизованных закупок существует у нас уже второй год, и мы успешно защитили свои заявки на 2018-й, по большинству из них даже торги уже прошли, и препараты начали поступать. Дефицита лекарств нет. Охват пациентов АРВ-терапией у нас 62%, это очень высокий показатель, ведь терапия назначается далеко не всем, кто стоит на учете — не все в ней нуждаются. А эффективность лечения в Татарстане составляет более 86%, это очень высокий уровень. Жалоб от пациентов на отсутствие лекарств к нам не поступало. Единственный случай был, когда пришлось разъяснять человеку, приехавшему из другого региона России, что для лечения в Казани ему нужна регистрация по месту жительства в Татарстане.

По словам Галиуллина, деньги на закупку препаратов для АРВ-терапии из республиканского бюджета в прошлом году все же выделялись, но это были очень небольшие суммы. А то, что этот факт остался незамеченным в рамках проведенного Коалицией по готовности к лечению мониторинга тендеров, руководитель СПИД-центра объяснил просто: закупки осуществлял не республиканский Минздрав, а уполномоченное лицо — ГУП «Таттехмедфарм», и потому, мол, поисковые запросы на сайте госзакупок и не сработали…

Детям нанесут «моноудар»

Пока с лекарственным обеспечением в регионах, где местные власти надеются исключительно на централизованные закупки препаратов для АРВ-терапии, все обстоит нормально, но в команде «Перебои.ру» считают это явлением временным:

— Сейчас идет активное тестирование, выявление новых пациентов, и никто не знает, сколько их будет еще выявлено, и хватит ли им препаратов, которые поставляет федеральный бюджет, — говорит Юлия Верещагина. — Трудно предугадать, как будет развиваться ситуация в Татарстане, но уже есть печальные примеры в других регионах, которые в прошлые годы не осуществляли дополнительных закупок за счет местных бюджетов. Там произошел резкий прирост пациентов, нуждающихся в терапии. Было много людей, которым следовало экстренно начинать терапию, а лекарств для них не было. Чтобы такого не случалось, у каждого региона должен быть резерв препаратов, «подушка безопасности», и создать ее можно только за счет местного бюджета.

И точно, в 2017-м сайт «Перебои.ру» буквально завалили жалобами ВИЧ-инфицированные из Уфы, Стерлитамака, Омска Томска, Екатеринбурга. Перми, Барнаула, Бийска, Челябинска, Тулы, Ульяновска… География жалоб почти один в один совпадает с географией регионов, которые попали в отчет Коалиции по готовности к лечению как не потратившие на закупки АРВ-препаратов ни рубля.

Светлана Изамбаева: «Опасность перебоев в лекарственном обеспечении — это лишь малая часть создаваемой чиновниками проблемы. В условиях достатка препаратов их выдают пациентам с частотой один раз в три месяца, а в условиях ограниченного поступления их начинают выдавать малыми дозами — на месяц. В результате втрое возрастает нагрузка на врачей, возникают очереди перед кабинетами». Фото Максима Платонова



— Нам непонятно, почему республиканский Минздрав отказывается от закупок препаратов для ВИЧ-инфицированных за счет местного бюджета, — говорит руководитель некоммерческого благотворительного фонда, занимающегося психосоциальной поддержкой ВИЧ-инфицированных женщин и детей в РТ, член Межведомственной комиссии по ВИЧ/СПИД при Кабинете министров Республики Татарстан Светлана Изамбаева. — Опасность перебоев в лекарственном обеспечении — это лишь малая часть создаваемой чиновниками проблемы. В условиях достатка препаратов их выдают пациентам с частотой один раз в три месяца, а в условиях ограниченного поступления их начинают выдавать малыми дозами — на месяц. В результате втрое возрастает нагрузка на врачей, возникают очереди перед кабинетами. А пациентам СПИД-центра в три раза чаще приходиться отпрашиваться с работы для визита к врачу, кому-то надо каждый месяц искать деньги на дорогу из отдаленного района в Казань…

Еще одно страшное последствие практики уклонения от закупок АРВ-препаратов на местном уровне, по словам Изамбаевой, состоит в том, что за счет федерального бюджета закупаются лишь лекарства из официально утвержденного Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это монокомпонентные препараты, они дешевле многокомпонентных, но подходят далеко не всем.

— Необходимо, чтобы регионы покупали многокомпонентные препараты, — подчеркивает Изамбаева. — Особенно важно иметь их для детей, подростков, которые на определенном этапе склонны бросать лечение, если требуется принимать разные препараты по сложной схеме, буквально по часам. Им это неудобно. К тому же к монокомпонентным препаратам у детей и подростков может формироваться резистентность, и тогда эти лекарства становятся для них бесполезными.