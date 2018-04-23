«Экстремально холодный день»: в Татарстане обещают снег до среды

Синоптики прогнозируют метели и отрицательные температуры ночью, несмотря на конец апреля

Зима никак не уходит, потепление ожидается не раньше среды. А пока приходится наблюдать «вторичный снежный покров», именно так называют выпавший снег синоптики. «Реальное время» выяснило, где заблудилась весна и долго ли ее ждать?

Похолодание в апреле случается раз в два года

Хотя синоптики и предупреждали о похолодании, к выпавшему снегу мало кто оказался готов. Все дело в активном циклоне, который спровоцировал не только эту непогоду, но и ураган в Московской области и месячную норму осадков в Кирове. На самом деле, Татарстану даже повезло: до республики циклон дошел, уже частично растеряв силы.

— Ухудшение погоды, которое отмечается сегодня, в частности снегопад, связано с влиянием на Татарстан и Казань тыловой части активного циклона. Северными воздушными потоками в наши районы опустился очень холодный воздух северных широт. Отмечаются заряды снега, температуры прошедшей ночью понизились на большей части республики до отрицательных значений, днем температура удерживалась около нулевой отметки, — комментирует погодную ситуацию начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Завтра, 24 апреля, погода не изменится. Местами будет мокрый снег, ночью — от одного до шести градусов мороза, днем потеплеет до 1—6 градусов выше нуля. Доходит до того, что синоптики обещают гололедицу на дорогах. По мнению Ирины Трущиной, такое резкое похолодание случается не так уж и редко — примерно один раз в два года, по статистике, за последние десять лет было как раз пять случаев.

— В прошлом году, например, подобное ухудшение отмечалось 19—21 апреля, осадки выпадали в сочетании с ледяным дождем, также отмечались гололедные явления и метели. А вот в 1999-м и 2000 году такая же по характеру погода отмечалась в первой декаде мая, — вспоминает метеоролог.

Перед праздниками — до 14 градусов тепла

В Гидрометцентре РТ в ночь на среду прогнозируют небольшой снег на востоке республики, но днем уже не ждут никаких осадков. Дневная температура повысится до 4—9 градусов выше нуля. В четверг снова прогнозируют осадки, но уже в виде дождя, днем потеплеет до 8—13 градусов. 27 и 28 апреля ожидается 10—14 градусов выше нуля, дождливая погода сохранится. Какими будут предстоящие майские праздники, в отделе метеорологических прогнозов не стали говорить, добавив, что пока это долгосрочный прогноз.

То, что весна нынче припозднилась, подтверждает и завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев: «Второго апреля среднесуточная температура перевалила через нулевую отметку, был поздний сход снега. Должен быть 12 апреля, а был 16-го, может, где-то и позже».

Средняя температура марта оказалась на четыре градуса ниже нормы, да и средние значения за апрель пока недотягивают до обычных показателей в 5,5 градуса, отметил ученый.

Экстремально низкие температуры

Погоду этого понедельника, когда еще утром был минус, Юрий Переведенцев называет экстремальной для второй декады апреля:

— Средняя температура для 23 апреля — восемь градусов выше нуля, как видим, сегодня значения были ниже нормы. Возврат холода не характерное явление. Со среды уже будет солнечная погода, сформируется антициклон, — рассуждает заведующий кафедрой.

От долгосрочных прогнозов на майские праздники Юрий Переведенцев также отказался, сославшись на то, что погода неустойчивая. А предстоящее потепление на неделе объясняет новым циклоном, который проявит себя в четверг западным ветром. Именно он принесет не только потепление, но и дождливую погоду.