Новости общества

19:23 МСК
Новости раздела
Общество

За ночь в Кирове выпала месячная норма снега

11:07, 23.04.2018

За сутки в воскресенье, 22 апреля 2018 года, в Кирове выпало 42 мм осадков. Таким образом, в городе побит рекорд 1982 года.

В тот год 20 апреля в Кирове выпало за сутки 36,2 мм осадков, передает портал «Свойкировский» со ссылкой на паблик «Любительская метеорология в Кирове».

По данным метеорологов, с начала снегопада в городе уже выпало 123% процента от месячной нормы осадков.

Общество Кировская область
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан