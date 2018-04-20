Собор Казанской иконы Богородицы пока будет без колокольни
В Казани, на территории Богородицкого мужского монастыря, идет активное воссоздание собора Казанской иконы Богородицы, начатое по инициативе митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и поддержанное президентом РТ Рустамом Миннихановым и фондом «Возрождение». Уже летом на пяти куполах собора золотом засверкают кресты. Подробности — в материале «Реального времени».
«И паломнический центр тоже будет»
Как известно, собор в свое время был построен на месте чудесного обретения иконы Богородицы девочкой Матроной, это произошло в 1579 году. Икона, названная Казанской, со временем стала основной святыней России. Собор просуществовал до 26 мая 1932 года и был варварски взорван. Вступив на Казанскую кафедру в июле 2015 года, владыка Феофан буквально с первых же дней начал говорить о том, что долг совести — воссоздать святыню. В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу митрополита и издал соответствующий указ о воссоздании собора. Проект получил благословение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Первый камень в основании храма был заложен 21 июля 2016 года Святейшим Патриархом Кириллом, который прибыл в Казань на день почитания Казанского образа Богородицы. С этого дня не прошло еще и двух лет, но собор уже возведен под купол и строится более чем быстрыми темпами. Его строительству и был посвящен пресс-тур, который организовал для журналистов Минстрой Татарстана.
Масштаб уже выполненных работ впечатляет: когда входишь внутрь верхнего храма, очертания будущего величественного собора уже отчетливо видны. Как сообщил главный инженер Казанского епархиального управления Михаил Федотов, кроме собора Казанской иконы Богородицы, у митрополита Феофана есть намерения восстановить и уничтоженный большевиками собор Николы Тульского, настоятельский корпус, в нем будут находиться помещения для монашествующих, кроме этого, построят и паломнический центр. По некоторым расчетам, трудно пока сказать, насколько они верные, в день в собор будут приезжать около 10 000 туристов и паломников.
«У нас уже есть техзадание по поводу паломнического центра, там будет гостиница, большая трапезная, зал для мероприятий и так далее. После завершения воссоздания самого собора, будут проведены обследования, на основании которых выдается полноценное задание на проектирование этих корпусов. После того, как проект пройдет согласование с епархией и Минкультом РТ, начнут привлекаться средства для строительства. Возможно, мы сможем участвовать в какой-то из федеральных программ», — пояснил Михаил Федотов.
По его словам, будет воссоздано и здание церковно-приходской школы. В доме на Япеева, 9 после ликвидации школы находился жилой дом, муниципалитет помог епархии, расселил жильцов, они в итоге получили новые квартиры, а в отреставрированном доме, возможно, работы будут вестись силами епархии, откроется большая воскресная школа Богородицкого монастыря. Скорее всего, в монастыре появится и церковная гостиница. Таким образом, в перспективе воссоздается не только собор, но и вся инфраструктура монастыря.
«Владыка освятит кресты»
Один из объектов восстановить не удастся — это колокольня высотой 55 метров, которая в свое время была видна с любой точки Казани. На ее месте сейчас стоит пятиэтажная хрущевка. Возможно, когда-то, если в Казани будет принята программа по реновации хрущевок, ее снесут, признав устаревшей, но пока об этом говорить преждевременно. Ситуация с колокольным звоном, тем не менее, не безнадежная — в монастырском дворе, справа от входа, есть звонница.
Как сообщил Михаил Федотов, к «осенней Казанской», то есть 4 ноября этого года, подрядчик планирует завершить все общестроительные работы. Плюс первый этап благоустройства территории. Верующие в этот день уже смогут увидеть собор таким, каков он будет — с золотыми крестами, с кровлей, с крышей, большей частью фасадных икон, их выполнят из мозаики. Что касается росписи внутренней части собора, утвари, икон — четких дат, когда это появится, пока нет.
Летом будут смонтированы кресты на пяти куполах. Естественно, что кресты освятит митрополит Феофан. 4 ноября традиционный крестный ход, очевидно, завершится не во дворе Крестовоздвиженского собора, как это было в последние годы, а во дворе нового собора. Возможно, что и молебен будет отслужен тоже здесь.
«Собор Казанской иконы Богородицы — уникальный. При площади 1650 кв. метров строительный объем его составляет 33 000 кубических метров. При высоте 44 метра его размеры в плане 44 на 48 метров. Он воссоздается в тех же самых габаритах, в том же самом убранстве, что и было когда-то. Сегодня все основные строительно-монтажные работы завершены. Около 40 процентов архитектурных деталей на фасаде тоже уже установлены. Специалисты из Мурома выполнили из смальты уже половину из 28 фасадных икон. К 4 ноября этого года внутренние работы будут выполнены, завершится и оштукатуривание, надеемся, что к этому времени будет готов и иконостас», — пояснил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.
Что касается средств, которые идут на воссоздание собора, то смета постоянно наращивается, на сегодня подрядчиком, а генеральный подрядчик — это компания «Евростройхолдинг», уже освоено около 750 млн рублей. А иконостас, то есть его создание, финансирует сама Казанская епархия.
Помогла великая княгиня
Под верхним храмом собора находится еще один — так называемый пещерный. Можно предположить, что это тот самый уровень земли, на котором девочка Матрона и нашла икону. Идея воссоздать пещерный храм принадлежит великой княгине Елизавете Федоровне. Она неоднократно приезжала в Казань и в Седмиозерный монастырь к своему духовнику, старцу Гавриилу, и, естественно, бывала в Богородицком монастыре.
Елизавета Федоровна, столетие ее мученической кончины будут отмечать 18 июля этого года, нашла деньги на строительство, привезла в Казань архитекторов, согласовала эскизы и лично присутствовала на освящении пещерного храма в 1913 году. К счастью, пещерный храм практически не пострадал при взрыве собора, со временем он был засыпан песком, что помогло сохраниться и «родной» штукатурке, и части росписей.
Естественно, что нуждалась в обновлении кладка сводов пещерного храма, специалист для этого был найден, и сейчас он выполняет эту уникальную работу, которой пока в Татарстане нет аналогов.
Опять-таки к счастью, сохранились и чертежи, и описание внутреннего убранства собора, и даже фото интерьера. Таким образом, воссозданный пятиглавый собор практически, за небольшим исключением, не будет ничем отличаться от утерянного храма.
К сожалению, на ряд вопросов во время пресс-тура не было получено ответов. Например, что за мастера будут расписывать иконостас? Будет ли икона с изображением Елизаветы Федоровны присутствовать в пещерном храме или память о ней увековечат каким-то иным образом? И наконец, воплотиться ли в жизнь идея митрополита Феофана о том, что Богородицкий монастырь, который исторически был женским, таким и должен стать?
На все эти вопросы мог бы ответить владыка Феофан, который сейчас по поручению Святейшего Патриарха находится в командировке.
комментарии
частных лиц, нет ни рубля бюджетных денег.
Сотни миллионов людей по всему миру знают о Казани через Казанскую икону Божией Матери.
Кстати, это новодел. То, что говорят отстроили на старом месте - это вранье. В 19 метрах от старого места.
Бог вас инициаторов, думаю, ещё покарает и проклянёт за такое фАРИСЕЙСТВО. ИКОНА В ЧЕСТЬ ТОГО, ЧЕГО УЖЕ НЕТ (иконы). Не это ли высшая степень лицемерия? Остаётся петь только Мурку.
Габдель Юссон.
Техническая ошибка, прошу прощения - СОБОР в честь того........
Габдель Юссон. Ешё раз извиняюсь.