Собор Казанской иконы Богородицы пока будет без колокольни

Фото: Максим Платонов

В Казани, на территории Богородицкого мужского монастыря, идет активное воссоздание собора Казанской иконы Богородицы, начатое по инициативе митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и поддержанное президентом РТ Рустамом Миннихановым и фондом «Возрождение». Уже летом на пяти куполах собора золотом засверкают кресты. Подробности — в материале «Реального времени».

«И паломнический центр тоже будет»

Как известно, собор в свое время был построен на месте чудесного обретения иконы Богородицы девочкой Матроной, это произошло в 1579 году. Икона, названная Казанской, со временем стала основной святыней России. Собор просуществовал до 26 мая 1932 года и был варварски взорван. Вступив на Казанскую кафедру в июле 2015 года, владыка Феофан буквально с первых же дней начал говорить о том, что долг совести — воссоздать святыню. В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу митрополита и издал соответствующий указ о воссоздании собора. Проект получил благословение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Первый камень в основании храма был заложен 21 июля 2016 года Святейшим Патриархом Кириллом, который прибыл в Казань на день почитания Казанского образа Богородицы. С этого дня не прошло еще и двух лет, но собор уже возведен под купол и строится более чем быстрыми темпами. Его строительству и был посвящен пресс-тур, который организовал для журналистов Минстрой Татарстана.

Когда входишь внутрь верхнего храма, очертания будущего величественного собора уже отчетливо видны



Масштаб уже выполненных работ впечатляет: когда входишь внутрь верхнего храма, очертания будущего величественного собора уже отчетливо видны. Как сообщил главный инженер Казанского епархиального управления Михаил Федотов, кроме собора Казанской иконы Богородицы, у митрополита Феофана есть намерения восстановить и уничтоженный большевиками собор Николы Тульского, настоятельский корпус, в нем будут находиться помещения для монашествующих, кроме этого, построят и паломнический центр. По некоторым расчетам, трудно пока сказать, насколько они верные, в день в собор будут приезжать около 10 000 туристов и паломников.

«У нас уже есть техзадание по поводу паломнического центра, там будет гостиница, большая трапезная, зал для мероприятий и так далее. После завершения воссоздания самого собора, будут проведены обследования, на основании которых выдается полноценное задание на проектирование этих корпусов. После того, как проект пройдет согласование с епархией и Минкультом РТ, начнут привлекаться средства для строительства. Возможно, мы сможем участвовать в какой-то из федеральных программ», — пояснил Михаил Федотов.

По его словам, будет воссоздано и здание церковно-приходской школы. В доме на Япеева, 9 после ликвидации школы находился жилой дом, муниципалитет помог епархии, расселил жильцов, они в итоге получили новые квартиры, а в отреставрированном доме, возможно, работы будут вестись силами епархии, откроется большая воскресная школа Богородицкого монастыря. Скорее всего, в монастыре появится и церковная гостиница. Таким образом, в перспективе воссоздается не только собор, но и вся инфраструктура монастыря.

Как сообщил Михаил Федотов, кроме собора Казанской иконы Богородицы, у митрополита Феофана есть намерения восстановить и уничтоженный большевиками собор Николы Тульского, настоятельский корпус, в нем будут находиться помещения для монашествующих, кроме этого, построят и паломнический центр



«Владыка освятит кресты»

Один из объектов восстановить не удастся — это колокольня высотой 55 метров, которая в свое время была видна с любой точки Казани. На ее месте сейчас стоит пятиэтажная хрущевка. Возможно, когда-то, если в Казани будет принята программа по реновации хрущевок, ее снесут, признав устаревшей, но пока об этом говорить преждевременно. Ситуация с колокольным звоном, тем не менее, не безнадежная — в монастырском дворе, справа от входа, есть звонница.

Как сообщил Михаил Федотов, к «осенней Казанской», то есть 4 ноября этого года, подрядчик планирует завершить все общестроительные работы. Плюс первый этап благоустройства территории. Верующие в этот день уже смогут увидеть собор таким, каков он будет — с золотыми крестами, с кровлей, с крышей, большей частью фасадных икон, их выполнят из мозаики. Что касается росписи внутренней части собора, утвари, икон — четких дат, когда это появится, пока нет.

Летом будут смонтированы кресты на пяти куполах. Естественно, что кресты освятит митрополит Феофан. 4 ноября традиционный крестный ход, очевидно, завершится не во дворе Крестовоздвиженского собора, как это было в последние годы, а во дворе нового собора. Возможно, что и молебен будет отслужен тоже здесь.

К «осенней Казанской», то есть 4 ноября этого года, подрядчик планирует завершить все общестроительные работы



«Собор Казанской иконы Богородицы — уникальный. При площади 1650 кв. метров строительный объем его составляет 33 000 кубических метров. При высоте 44 метра его размеры в плане 44 на 48 метров. Он воссоздается в тех же самых габаритах, в том же самом убранстве, что и было когда-то. Сегодня все основные строительно-монтажные работы завершены. Около 40 процентов архитектурных деталей на фасаде тоже уже установлены. Специалисты из Мурома выполнили из смальты уже половину из 28 фасадных икон. К 4 ноября этого года внутренние работы будут выполнены, завершится и оштукатуривание, надеемся, что к этому времени будет готов и иконостас», — пояснил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Что касается средств, которые идут на воссоздание собора, то смета постоянно наращивается, на сегодня подрядчиком, а генеральный подрядчик — это компания «Евростройхолдинг», уже освоено около 750 млн рублей. А иконостас, то есть его создание, финансирует сама Казанская епархия.

Помогла великая княгиня

Под верхним храмом собора находится еще один — так называемый пещерный. Можно предположить, что это тот самый уровень земли, на котором девочка Матрона и нашла икону. Идея воссоздать пещерный храм принадлежит великой княгине Елизавете Федоровне. Она неоднократно приезжала в Казань и в Седмиозерный монастырь к своему духовнику, старцу Гавриилу, и, естественно, бывала в Богородицком монастыре.

Елизавета Федоровна, столетие ее мученической кончины будут отмечать 18 июля этого года, нашла деньги на строительство, привезла в Казань архитекторов, согласовала эскизы и лично присутствовала на освящении пещерного храма в 1913 году. К счастью, пещерный храм практически не пострадал при взрыве собора, со временем он был засыпан песком, что помогло сохраниться и «родной» штукатурке, и части росписей.

Естественно, что нуждалась в обновлении кладка сводов пещерного храма, специалист для этого был найден, и сейчас он выполняет эту уникальную работу, которой пока в Татарстане нет аналогов.

Опять-таки к счастью, сохранились и чертежи, и описание внутреннего убранства собора, и даже фото интерьера. Таким образом, воссозданный пятиглавый собор практически, за небольшим исключением, не будет ничем отличаться от утерянного храма.

К сожалению, на ряд вопросов во время пресс-тура не было получено ответов. Например, что за мастера будут расписывать иконостас? Будет ли икона с изображением Елизаветы Федоровны присутствовать в пещерном храме или память о ней увековечат каким-то иным образом? И наконец, воплотиться ли в жизнь идея митрополита Феофана о том, что Богородицкий монастырь, который исторически был женским, таким и должен стать?

На все эти вопросы мог бы ответить владыка Феофан, который сейчас по поручению Святейшего Патриарха находится в командировке.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов