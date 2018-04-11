Эхо «черного понедельника»: магазины быттехники готовятся к росту цен и ажиотажу

Опрошенные «Реальным временем» ретейлеры утверждают, что держат ценники на прежнем уровне, но не обещают стабильности в будущем

Фото: Дамира Хайруллина

Следом за обвалом рубля ретейлеры начали сообщать о предстоящем росте цен на технику и электронику. Причем не только зарубежного производства, но и российского. Опрошенные «Реальным временем» сети отмечают, что пока отпускные цены сохраняются на определенном уровне, но обещать этого в дальнейшем, при росте курса евро и доллара по отношению к рублю, не могут. Тем временем в Казани люди пока не ринулись скупать технику по старой цене. Подробности — в материале «Реального времени».

Очередной «черный понедельник»

Сегодня утром евро впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей, а доллар впервые за полтора года вырос выше 64 рублей. Пока ценные бумаги на фоне новых санкций Америки в отношении России падают в своей цене, как и рубль, сети электроники сообщают о том, что европейские производители повысят стоимость своих товаров, что впоследствии отразится на конечных потребителях — простых покупателях. Одним из первых об этом написал руководитель Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин.

«Ну, понеслось. Сегодня несколько компаний в России разослали своим партнерам «письма счастья» о том, что в следующий понедельник возможен пересмотр рублевых цен на их продукцию, если до конца недели курс не вернется к прежним значениям», — написал в «Твиттере» Рябинин. В другом посте он предупредил потребителей о росте цен на 5—10% — «для начала». Товарных же запасов, по его словам, хватит на 1—2 месяца, поэтому возможность закупиться по прежним ценам еще есть.

Пока без роста, но с туманным будущим



В «М.Видео» на запрос «Реального времени» подтвердили информацию о том, что европейские производители сообщили им о планах увеличить закупочные цены на те самые 5—10%. Однако вместе с этим в компании отметили, что на цены может повлиять не только курс валют.

«Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют и, как показал опыт 2014—2015 гг., реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме», — рассказала руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» Валерия Андреева.

Пока роста стоимости товаров в магазинах сети не наблюдается. «М.Видео» продолжает проводить все акции, распродажи, предложения по рассрочке в обычном режиме и делает все возможное, чтобы удержать текущие розничные цены, ведет переговоры с поставщиками», — поясняют в компании.

В пресс-службе «Билайна» «Реальному времени» рассказали, что в их интернет-магазине на данный момент роста цен не предвидится. Тем не менее на фоне информации о падении рубля в компании зафиксировали на прошлой неделе рост покупательского спроса.

«Мы наблюдаем рост выручки в рознице в среднем на 20% за прошлую неделю — но связывать это с падением курса рубля преждевременно, поскольку на спрос влияет целый ряд факторов, в том числе акции на покупку устройств в наших салонах. Что касается цен, то мы систематично наблюдаем за ценообразованием на рынке, но конечная цена зависит от отпускных цен производителей. Пока что они сохраняются на определенном уровне», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Билайна».

Как сообщили TJ в «Юлмарте», некоторые поставщики уже подняли свои ставки на 10%, причем не всегда на технику зарубежного производства — есть среди них и те, кто производит товар в России. Фото Васили Ширшовой

Как рассказали в пресс-службе МТС, не идет речи о повышении цен и в розничной сети компании.

Другие ретейлеры признают, что рост цен неизбежен. Как сообщили TJ в «Юлмарте», некоторые поставщики уже подняли свои ставки на 10%, причем не всегда на технику зарубежного производства — есть среди них и те, кто производит товар в России. Цены поднялись на большинство компьютерных комплектующих, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков, а также частично на бытовую технику, рассказал изданию Олег Пчельников, директор направления «Продукт» компании «Юлмарт».

Верю не верю

В прошлый раз, в декабре 2014 года, обвал курса рубля привел толпы людей в магазины — закупаться до повышения цен. Сейчас многие не верят, что стоимость действительно поднимется, объясняя новости о росте желанием ретейлеров подзаработать. Если позвонить от лица покупателя в MediaMarkt в «Парк Хаусе», то там вежливый консультант сообщит, что информации о повышении цен в ближайшее время у них не было. Как и большого ажиотажа. Тем не менее в случае возникновения такой ситуации в магазине предлагают зарезервировать товар — тогда его цена останется такой же.

Впрочем, примерно то же самое можно услышать в электронном дискаунтере «Ситилинк». По горячей линии не менее вежливый, чем в предыдущем магазине, консультант пояснил, что заранее о росте цен сейчас сказать не может, но в будущем он ожидается.

— Цена может меняться в зависимости от обновления сайта. Вообще, цена может измениться на следующий день. Но в течение двух недель она в любом случае изменится, — рассказал молодой человек. Судя по его словам, повышенного спроса на товары сейчас в сети не наблюдается.