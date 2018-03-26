Tatarica: Исмаил Гаспринский — демократический идеолог «российского мусульманства»

100-летию Татарстана посвящается. Гаспыралы: дедушка джадидизма, основатель первой общетюркской газеты и политик

Советско-российский дипломат, колумнист «Реального времени» Юлдуз Халиуллин начинает серию заметок под общим названием Tatarica. В сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, он останавливается на выдающемся татарском общественном деятеле Исмаиле Гаспринском.

100-летию ТАССР посвящается

Предлагаемая читателям «Реального времени» моя новая рубрика Tatarica является своеобразным откликом на 100-летие образования ТАССР (1920—2020 годы). Это, видимо, будет попытка осветить некоторые события и факты, философские этюды под углом воздействия на них выдающихся татарских деятелей того или иного периода. По ходу наших публикаций я, возможно, постараюсь изложить также, где и как я сталкивался с проблемами «Татарики». Но это будет позже, если у нас пойдет все более-менее гладко.

Это взгляд издалека (в данном случае из Москвы) на те или иные события. Понятие «Татарика» я впервые услышал из уст моего покойного друга Абрара Каримуллина (1925—2000 годы) в 1980-х годах. Он является инициатором внедрения этого нового термина. Как он мне объяснил, это не чисто научное понятие, «Татарика» должна заниматься углубленным изучением общественно-политической, научной и культурной жизни татарской диаспоры за рубежом, выявлением общественно значимого наследия видных татарских деятелей. Но мы нередко будем вынуждены выходить и за пределы этого поля.

Как ни парадоксально, начнем с исторического факта сегодняшнего дня, перекликающегося с событиями вековой давности, как бы с истоками «Татарики». Вот о чем будет идти речь сегодня.

Новометодная школа в Алупке. 1910 г. Фотография из брошюры «Народная школа». Фото orientmuseum.ru



Герой Гаспринский

20 марта 2018 года в Доме Российского исторического общества научная общественность Москвы отметила 167-летие со дня рождения Исмаила Гаспринского. Дата некруглая, но тем не менее ученые за круглым столом несколько часов обсуждали вопрос заметной роли выдающегося российского, крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского (Гаспыралы) конца XIX — начала XX веков.

Выступивший на этой встрече кандидат исторических наук Андрей Логинов, он же замруководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, отметил, что огромная заслуга Гаспринского заключается в том, что он разработал новый, более светский, метод обучения для российских мусульман. До него суть народного образования мусульман сводилась лишь к заучиванию Корана — без знания арабского языка и понимания смысла. С именем Гаспринского связана реформация обучения — появление новой методики образования, джадидизма.

На упомянутой конференции московских историков, посвященной презентации двухтомной «Истории Крыма с древнейших времен по сегодняшний день», ученые МГИМО МИД РФ показали небольшой отрывок из фильма «Исмаил и его люди», что, по их мнению, объединяет хронологию двух веков (XIX и XX столетия), позволяет сравнивать рубежи этих времен с современностью, заглянуть в недавнее прошлое российского Крыма и сегодняшний день полуострова в составе Российской Федерации.

Таким образом, невольно создалось впечатление, что на презентации двухтомника исторического документа, созданного исследователями, где собралось около полусотни московских и крымских ученых, главным героем стал именно Гаспринский.

Типография газеты «Терджиман». 1907 г. Фотография из газеты «Миллет»

(бесплатное приложение к газете «Переводчик-Терджиман»). Фото orientmuseum.ru



Идеолог «российского мусульманства»

Далее хочу привести некоторые справочные данные об Исмаиле Гаспринском и высказать свои собственные оценки о его благотворной деятельности для всего мусульманского сообщества России, да и не только. Исмаил Гаспринский (1851—1914) был не только видным просветителем-интеллектуалом, но и общественно-политическим деятелем. Он был одним из инициаторов I Всероссийского мусульманского съезда в Нижнем Новгороде, идеологом создания мусульманской фракции в Государственной думе Российской империи в начале XX века. Он же призывал за формирование концепции национально-культурной автономии.

Основатель, главный редактор «Тарджеман» («Переводчик») — первой общетюркской газеты, которая нашла своих читателей не только в различных уголках Российской империи, от Крыма до Санкт-Петербурга, от Казани до Сибири, но и за рубежом, прежде всего в Турции и Болгарии, Иране и Франции и даже в Соединенных Штатах Америки. По существу можно сказать, что Гаспринский был главным демократическим идеологом «российского мусульманства». Современные татары, прежде всего крымские и казанские, ценят эти его заслуги.

Юлдуз Халиуллин