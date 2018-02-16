Непрощенные долги: налоговая амнистия в Татарстане споткнулась о 2014 год

Закон принят, но механизм его реализации еще только «отрабатывается»

Широкомасштабная налоговая амнистия, объявленная президентом РФ в канун Нового года, забуксовала в Татарстане прямо на старте. Управление федеральной налоговой службы по РТ остановило автоматическое списание безнадежных долгов индивидуальных предпринимателей и обычных граждан до окончательного утверждения внутреннего распорядка. По неофициальной информации, заминка возникла из-за того, что УФНС по РТ не готово прощать должникам неуплаченные в 2014 году налоги на землю, имущество и транспорт, хотя формально аннулированию подлежат долги граждан, накопившиеся к 1 января 2015 года. Теоретически под амнистию могут попасть 112,3 тысячи исполнительных производств татарстанцев на сумму в 3,4 млрд рублей, но фактически эта сумма может быть меньше. Впрочем, последнее слово все равно останется за ФНС, уверены эксперты по налоговому праву.

Налоговиков попросили «закрыть глаза»



Начиная с 2018 года с индивидуальных предпринимателей должны начать списывать «безнадежные» долги по всем налогам, накопленным к 1 января 2015 года, а также пени, начисленные к моменту принятия решения о списании долга. Кроме того, ИП освобождаются от уплаты долгов по страховым взносам, накопленным к 1 января 2017 года. Правда, индульгенцию они получат при условии, что ИП не вел фактической деятельности и отчетность не сдавал, а просто находился на налоговом учете. До сих пор налоговые органы карали предпринимателей жестко: страховые взносы им начислялись в максимальном размере, из-за чего их долги оказывались «невероятными для погашения».

Одновременно с этим с обычных граждан должны списываться долги по имущественным налогам (на землю, транспорт, имущество), накопленным к 1 января 2015 года, а также пени за просрочку.

По оценке управления службы судебных приставов РТ, в республике под амнистию теоретически могут попасть 112,3 тысячи исполнительных производств рядовых граждан. Фото Ирины Плотниковой



Эта беспрецедентная за последние 10 лет налоговая амнистия была обещана во время большой декабрьской пресс-конференции Владимира Путина и получила законодательное закрепление в конце декабря прошлого года. Тогда глава государства признал, что долги по этим налогам безнадежны и «не отвечают интересам граждан, бизнеса и государства в целом». Иными словами, Владимир Путин разрешил налоговым органам «закрыть глаза» на категорию самых безнадежных долгов, которые еще неизвестно сколько времени оставались бы висеть мертвым грузом. «До 2015 года было много ошибок: тот, кто продал автомобиль, значился его владельцем и ему продолжали начислять налог и пени. Тот, кто продал земельный участок, тоже часто числится его собственником. Так что в конце прошлого года решили списать старую задолженность», — объяснил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. По его мнению, также долги копились у предпринимателей, которые считали, что доходы они не получают, а значит, никому ничего не должны.

По оценке управления службы судебных приставов РТ, в республике под амнистию теоретически могут попасть 112,3 тысячи исполнительных производств рядовых граждан. К началу 2015 года ими накоплен долг по налогам в сумме 3,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба управления.

Автоматическое списание не сработало

Подчеркнем, что весь вал безнадежной задолженности с ИП и физических лиц должен быть списан налоговиками автоматически, без уведомления налогоплательщиков. Как следует из поправок в Налоговый кодекс РФ, налоговые органы не обязаны информировать предпринимателей и граждан о том, какая сумма долга «прощена» государством, поэтому должникам нужно самим следить за тем, как проходит процесс списания через личный кабинет.

Зная об этом, татарстанские предприниматели обнаружили, что долги остаются висеть мертвым грузом второй месяц, а налоговая амнистия идет вхолостую. «С 1 января закон о налоговой амнистии вступил в силу, но, насколько я знаю, никому из татарстанских предпринимателей долги не погасили. Налоговые органы завалены письменными запросами и от рядовых граждан, но воз и ныне там», — рассказал «Реальному времени» частный предприниматель Ильнур Мифтахов, занимающийся ремонтом автомобильной техники.

Татарстанские предприниматели обнаружили, что долги остаются висеть мертвым грузом второй месяц, а налоговая амнистия идет вхолостую. Фото nalog.ru



Действительно, татарстанские налоговики не торопятся одним махом прощать всех проблемных должников, откладывая запуск процедуры аннулирования их долгов на неопределенное время. Начальник отдела просроченной задолженности УФНС по РТ Ильсияр Ибатуллина с неохотой подтвердила «Реальному времени», что эти долги пока не списываются, но заверила, что «федеральный закон будет исполняться» в Татарстане. Называть причину непонятной задержки, а также масштабы предстоящего списания долгов она не стала, ссылаясь на невозможность предоставления сведений прессе по телефону. Однако и письменный запрос корреспондента «Реального времени» пока остался без ответа.

Что делать с 2014 годом? Платить!

На самом деле отсрочка связана с тем, что налоговики не получили необходимых документов по порядку списания долгов, которые внесли бы ясность, как быть с неуплаченными имущественными налогами граждан (на землю, транспорт, имущество) за 2014 год. Сами налоговые органы не намерены их прощать. Они исходят из того, что платежи начисляются с опозданием на 9 месяцев с момента окончания налогового периода. «То есть срок их уплаты за 2014 год наступает с 1 октября 2015 года, — отмечает специалист УФНС по РТ. — Это касается всех трех налогов. Поэтому гражданам за 2014 год придется платить полностью. Хотя бывают случаи, что начисляют позже, перерасчет делают. Сейчас у нас полно писем от налогоплательщиков, но часто пишут те, кто не подпадает под эти условия. У кого–то задолженность после 2015 года образовалась, не все понимают, как будет работать механизм», — объяснил наш собеседник причину многочисленных писем в УФНС по РТ. Руководство УФНС по РТ настроено объяснять гражданам, что заплатить за 2014 год им все-таки придется.

Однако сейчас, повторим, служба ждет официального регламента списания от ФНС. «Закон-то выпустили, а порядок пока не утвердили. Ждем. Либо самим придется готовить. Но пока еще не начинали», — рассказал источник «Реального времени». Пресс-служба ФНС РФ на запрос не ответила.

«Да, закон есть, но механизма его реализации нет, он отрабатывается», — подтвердил причину медлительности налоговиков Марат Камалов. Фото Романа Хасаева / kazanfirst.ru

Не стройте иллюзий: последнее слово остается за ФНС

«Да, закон есть, но механизма его реализации нет, он отрабатывается, — подтвердил причину медлительности налоговиков юрист «Татюринформа» Марат Камалов. — Налоги — наша публичная обязанность, и на этой базе строится вся государственная система. Внесение любых изменений — это регулирование тонко отлаженного механизма, поэтому необходимо принятие значительного количества нормативных актов. Думаю, что 2—4 месяца — этого достаточно, чтобы имплементировать нормы, я проблемы в этом не вижу».

«Тянуть до бесконечности — значит нарушать закон, поэтому вряд ли это продлится долго. Если будет короткий разрыв во времени, то терпимо, но если до полугода — это нарушение прав граждан», — не согласен управляющий партнер агентства ЮНЭКС Эдуард Зяббаров. — Ведь кого-то, может, к уголовной ответственности привлекли по старой недоимке».

При этом эксперты сходятся в том, что в вопросе долгов 2014 года решающим будет мнение налоговиков. «Правоприменительный орган один-единственный — налоговая инспекция. И она будет решать, как ей выгодно, как ей удобно. У налогоплательщика же остается только право идти в суд», — полагает Камалов.