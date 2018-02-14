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«Ожидание праздника лучше, чем сам праздник»: в «Салават купере» перенесли сроки сдачи дома

07:00, 14.02.2018 11 Сюжет: Соципотека в Татарстане

Не дождавшись выдачи ключей, соципотечники пришли за ответом в Госжилфонд

«Ожидание праздника лучше, чем сам праздник»: в «Салават купере» перенесли сроки сдачи дома Фото: Олег Тихонов

В гости к Талгату Абдуллину вновь нагрянули бюджетники из «Салават купере». В этот раз за ответами подошли будущие жильцы дома 12-4. В высотке, где уже меняли одного подрядчика на другого, вновь затягивают сроки сдачи. В конце января как дату возможного заселения людям называли 10 февраля, но оно не произошло. «Реальное время» выясняло, почему задерживается сдача дома и когда теперь соципотечникам ждать новоселья.

Когда же новоселье?

К Госжилфонду подошли около 40 соципотечников. Анастасия Исакова на последнем месяце беременности. Будущая мама с супругом уже 3 года ждут собственной квартиры в «Салават купере». А пока проживают у бабушки на птичьих правах.

— Конечно, я хочу, чтобы дом сдали быстрее. Чтобы сейчас заехать, до рождения ребенка, а не ходить потом с новорожденным получать протоколы. Да и малышу какой-то угол надо подготовить, — переживает молодая женщина.

Бюджетники жалуются, что устали от «завтраков» строителей. Последний раз в штабе на стройке им назвали 10 февраля в качестве срока возможного заселения (при положительном решении Госстройнадзора). Но суббота прошла, а ключей людям так и не раздали. «Поэтому мы и пришли в ГЖФ — договоры же у нас с фондом заключены», — объясняют салаватовцы.

— Мы хотим узнать, когда конкретно заселят наш дом. Потому что ждем уже давно, некоторые по 5-6 лет, терпение лопнуло. Мы хотим заселиться в свои квартиры. С Камаловым тоже общались, он нам каждую неделю обещает: на следующей неделе вас заселим. У него каждый раз — «следующая неделя», — жалуется еще одна соципотечница Эльмира Харисова.

Завдят Камалов — гендиректор компании «Барсэлитстрой+» Ей 2 года назад передали дом 12-4, забрав его у «Камгэсэнергостроя», который не справился со стройкой в срок. Правда, и новый подрядчик подкачал: если поначалу он был в лидерах «салаватовской» стройки, то с конца прошлого лета сильно выбился из графика. С тех пор сроки сдачи дома переносились несколько раз.

«Поэтому мы и пришли в ГЖФ — договоры же у нас с фондом заключены», — объясняют салаватовцы. Фото Романа Хасаева

Хотим, чтобы не было жалоб на качество

В Госжилфонде соципотечникам вновь назвали новые даты заселения. Хотя на встречу пришли только будущие жильцы дома 12-4, в фонде рассказали и о других объектах 12-го квартала.

— Начнем с хорошей новости. В эту субботу мы уже планируем сдать в эксплуатацию и заселить жилой дом 12-3, — сообщил бюджетникам заместитель исполнительного директора ГЖФ Джаудат Саляхов.

По его словам, фонд за прошлый год сдал 535 тысяч кв. м жилья — это около 10 тысяч квартир: «Такой программы больше нигде в России нет, и Татарстан является лидером по жилищному строительству». В «Салават купере» ГЖФ строит 24 дома, и большую часть из них — первую очередь микрорайона — уже сдали. При этом 12-й квартал Саляхов назвал самым проблемным.

— Мы были вынуждены отказаться от «Камгэсэнергостроя». Ввели новых подрядчиков, и они в основном с поставленными задачами справились. Дом 12-4 у нас тоже уже на выходе. Почему мы сдерживаем сдачу этого дома? Потому что хотим, чтобы вы заехали в новые хорошие квартиры и у вас не было бы жалоб на качество, — пояснил замглавы ГЖФ.

Саляхов также добавил, что на этапе сдачи дом проходит поэтапную процедуру проверок со стороны инспекции Госстройнадзора и самого фонда. По итогам одной из них инспекторы вынесли много замечаний — на пяти страницах. Большинство устранили, но остаются мелкие недоделки: «Где-то протекла вода, где-то отошли обои».

«Мы были вынуждены отказаться от «Камгэсэнергостроя». Ввели новых подрядчиков, и они в основном с поставленными задачами справились», — пояснил замглавы ГЖФ. Фото Максима Платонова

«Все справки по сетям РСК подписал»

— На сегодня пройден важный этап. Во-первых, все справки по сетям РСК (управляющая компания, — прим. ред.) подписал, документы переданы в инспекцию Госстройнадзора — это основополагающий документ, без которого нельзя ЗОС (заключение о соответствии строительным нормам, — прим. ред.) выдавать. На очереди акт допуска на тепло, ожидаем, что завтра получим, — выразил надежду заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. — В принципе, при этих совокупных обстоятельствах есть перспективы до конца недели выйти на подачу заявки на получение ЗОС.

Следом за ЗОС выдается разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Так что после получения документа вопрос заселения уже не за горами.

— Вчера провели полную проверку автоматики системы дымоудаления. Система работает, можно не переживать, также все документы уже вчера увезли в инспекцию Госстройнадзора, — добавил руководитель проекта «Ак Барс Инжиниринг» Вадим Морозов. — Сегодня остался один вопрос — акт допуска по теплу. Формально вопрос решен, бумаги будут завтра. Скомплектовали исполнительную документацию как для Госжилфонда, так и для Госстройнадзора, она передается. После передачи будет рассмотрено время получения ЗОС. Большая работа проделана за последние дни.

«Барсэлитстрой+»: «У нас своя охрана, вы просто их не видите!»

Соципотечники задали представителям ГЖФ и Минстроя ряд вопросов. Многие переживают, не вырастет ли цена квадратного метра жилья, пока они ждут сдачи дома. Но их заверили, что стоимость «квадрата» будет той же, что и в сданных в прошлом году домах.

Люди также уточнили, когда все-таки будет передана исполнительная документация по дому. «Хороший вопрос», — отозвался представитель ГЖФ Владимир Никифоров.

— Если завтра выдадут акт допуска на тепло и еще пару документов передадут в Госстройнадзор, заказчик до конца недели обратится за получением ЗОС. У Госстройнадзора есть 4 дня по регламенту, т. е. к четвергу следующей недели мы можем надеяться, что ЗОС будет, — добавил Ильшат Гимаев.

«У Госстройнадзора есть 4 дня по регламенту, т. е. к четвергу следующей недели мы можем надеяться, что ЗОС будет», — добавил Ильшат Гимаев. Фото Васили Ширшовой

Был вопрос и к подрядчику по поводу охраны дома. Как выяснилось, с января высотку никто не охраняет. Завдят Камалов попросил соципотечников не переживать на этот счет:

— У «Барсэлитстрой+» есть собственная служба безопасности. У нас своя охрана. Вы просто их не видите! Они на объекте есть.

— Бойцы невидимого фронта, — полушутя прокомментировал его слова замруководителя ГЖФ.

— Как только мы организовали свою собственную охрану, у нас стало все в порядке — ничего не пропадает, посторонние люди не ходят там. Вот вы сможете сейчас туда попасть? Не сможете! — заверил Камалов будущих жильцов.

— Вчера были, — засмеялись те в ответ.

Руководитель «Барсэлитстроя+» по просьбе «Реального времени» прокомментировал и ситуацию с долгами перед субподрядчиками. По его словам, рабочим напрямую он не платит, а самим фирмам все выплатил. Что касается претензий по оплате со стороны «Бэхет-Строй», также заверил, что вопрос решен: «Нормально все, нормально. Иначе «физику» бы не закончили». Отставание от графика Камалов пояснил тем, что его организация впервые взялась за такой серьезный проект, как строительство многоквартирного дома — раньше ей не приходилось осваивать такие объемы, кроме того, не хватало специалистов.

На этом встречу решили завершить: «Сроки примерные обозначены — сильно не переживайте, к праздникам сдадут», — обратился к соципотечникам Ильшат Гимаев, а замруководителя ГЖФ добавил: «Ожидание праздника — лучше, чем сам праздник».

Если прогнозы и расчеты чиновников верны, дом 12-4 сдадут аккурат к 23 февраля.

Василя Ширшова
НедвижимостьОбщество
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 14 февр
    Пусть Минниханов пустить иногородних строителей. Нужна конкуренция. Наши де не справляються. Почему люди должны ждать годами.
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    Анонимно 14 февр
    Это не строители виноваты, а застройщики
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  • Анонимно 14 февр
    Рск это кого?
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    Анонимно 14 февр
    управляющая компания
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  • Анонимно 14 февр
    У нас в строительстве самые низкие расценки в регионе, сюда работать с ГЖФ никто не придет.
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  • Анонимно 14 февр
    Когда долго ждешь "праздника", становиться "уже все равно".
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    Анонимно 14 февр
    ну когда это оплачиваешь ты, все же не все равно
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  • Анонимно 14 февр
    к каким праздника сдадут, не уточнили! может к майским
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  • Анонимно 14 февр
    Там уже заселилась стая бездомных собак
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  • Анонимно 15 февр
    Одни обещания,сроки переносят и этот перенос не последний. Потом еще что то всплывет. Скажут в марте и тд.
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  • Анонимно 16 февр
    Акт допуска по теплу, по которому документы должны были быть завтра, т. е. 14.02.2018 до сих пор нет, замеры БТИ, котор. обещали к пятнице, т. е. к 16.02.2018 - тоже нет! Что же вы господа чиновники нас обещаниями кормите? Не стыда и не совести, врете глядя в глаза! И после этого всего мы должны за вас голосовать?
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