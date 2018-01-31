Каждая третья смерть в ДТП на дорогах Татарстана — из-за выезда на встречную полосу
Автомобильные итоги от татарстанской ГИБДД: ДТП меньше, опасности от гаджетов больше, пассажирские перевозки опаснее
В Татарстане стало меньше аварийных участков, как и снизилось количество ДТП, в том числе со смертельным исходом. Однако радоваться пока рано — на волне усиленного контроля за перевозками детей выясняется, что в районах одни водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, а другие — везут школьников в транспорте с неисправными тормозами. Параллельно особое внимание стали уделять регулярным автобусным перевозкам, поскольку из-за водителей-лихачей растет число пострадавших пассажиров. В случае же с автолюбителями информационные технологии подкидывают новые проблемы — в Госавтоинспекции обеспокоены влиянием гаджетов, на которые «рулевые» отвлекаются, тем самым увеличивая количество аварий и пополняя статистику по смертности в ДТП. Подробности — в материале «Реального времени».
Гаджеты как причина ДТП
На подведении итогов работы татарстанской Госавтоинспекции журналистам дали заслушать только основной доклад. А вот на самом интересном моменте — разборе полетов, представителей СМИ попросили удалиться, поэтому довольствоваться пришлось тем, что рассказал начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.
Прошлый год отметился 4 654 ДТП на дорогах Татарстана. В авариях погибло 425 человек и 5 688 пострадало. Хотя данные остаются ужасающими, все же наблюдается снижение как количества аварий, так и числа погибших и пострадавших в них. ДТП стало меньше на 4,3%, погибших — на 5,8%, раненых — на 9,2%.
Каждый третий летальный исход происходил из-за выезда на полосу встречного движения. Среди других основных причин — превышение скорости, а в качестве сопутствующих — алкогольное опьянение. По мнению Госавтоинспекции, некоторые водители выезжают на встречную полосу, отвлекаясь от дороги на гаджеты. Причем не только для того, чтобы поговорить или ответить на сообщение в телефоне, но и для просмотра сериала или фильма.
Во многом в Татарстане этот вопрос встал ребром после случая на трассе в Зеленодольском районе, когда 23-летняя девушка, управляя Daewoo Matiz, параллельно вела прямую трансляцию во «ВКонтакте». В итоге она отвлеклась, вылетела на встречную полосу, столкнулась с пассажирским автобусом и погибла на месте. В ДТП также пострадали пять пассажиров автобуса.
Здесь Ленар Габдурахманов предложил подумать над вопросом внесения в законодательство пункта об ответственности водителей за отвлечение от управления транспортным средством. Пока привлечь к ответственности водителя можно только за пользование телефоном без специальной техники, позволяющей не задействовать для разговора руки во время движения.
Смерть не учит пристегиваться
Если в целом прошлый год отметился снижением числа происшествий и их последствий для человека, то в отдельных категориях цифры, напротив, растут. В прошлом году погибло 70 непристегнутых человек — это на 34,2% больше, чем в 2016-м. Выросло на 40% и число раненых — их в 2017-м было 231 человек.
Отдельно стоит сказать о ДТП с участием детей. В Татарстане каждое восьмое происшествие с жертвами на дорогах не обходится без участия юных пешеходов. Если количество таких ДТП удалось снизить на 7,4% до 578 случаев, а число самих пострадавших детей — на 8,4% до 601 человека, то смертность осталась на уровне 2016 года.
— Из 15 погибших детей 12 являлись пассажирами, двое — велосипедистами и один — пешеходом, — отчитался начальник УГИБДД по РТ.
Работа по устранению нарушений на дорогах, которые также приводят к ДТП, увенчалась своими успехами. Аварий за год стало меньше на значительную цифру — 743. В прошлом году в 1 641 происшествии пострадало 1 929 человек (снижение на 929) и погибло 145 (меньше на 64 человека). Еще одна положительная новость — мест концентрации ДТП стало меньше на 42 участка.
— По итогам 2017 года на автодорогах республики зафиксирован 131 участок концентрации ДТП, и по каждому из них уже разработаны предложения по повышению безопасности дорожного движения, — поспешил заверить Габдурахманов. Правда, сам же положил ложку дегтя в бочку меда — на 33 из 173 участков, доставшихся в наследство от 2016 года, ДТП меньше не стало.
За недостатками в содержании дорог, судя по всему, стали следить более усердно. По крайней мере, количество выданных предписаний выросло на 17,8% до 4 156. Из них исполнены были 79% — хотя и тут наблюдается рост по сравнению с 2016 годом (на 10%). Ликвидируют аварийно-опасные участки, по словам Габдурахманова, не без помощи остатков средств на счетах муниципальных дорожных фондов.
От детских перевозок к пассажирским автобусам
В случае с авариями по вине водителей автобусов статистика неоднозначная — если в 2017 году их стало меньше на два случая (159), то погибло в них аж на 15 человек больше — 20, и пострадало 240. На коллегии МВД в кабмине в конце декабря было решено, что за водителями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки, станут следить более усердно. По мнению ГИБДД, в погоне за выполнением плановых показателей они зачастую прибегают к резким маневрам, из-за этого в прошлом году в автобусах травмы получили на 21% больше пассажиров.
Говоря о том, что проблема пассажирских перевозок перешла на 2018 год, докладчик привел весьма неожиданный пример. 10 января в Лаишевском районе был задержан водитель «Газели», лишенный права управлять транспортом, он перевозил в переоборудованном салоне на самодельных лавочках 14 граждан КНДР. Здесь невольно вспоминается жуткая история с автобусом, следовавшим из Казахстана в Самару, в котором сгорело более 50 человек.
А вот в случае с детскими перевозками, по словам Ленара Габдурахманова, за год ситуация значительно улучшилась. Правда, и здесь без вопиющих нарушений, которые по чистой случайности не привели к трагедии, в республике все равно не обошлось.
— 11 февраля в Аксубаевском районе был задержан водитель школьного автобуса Ford в состоянии алкогольного опьянения. Он осуществлял перевозку 20 школьников и одного педагога, — рассказал спикер.
Отметился одним вопиющим случаем и текущий год. Так, 10 января автобус детско-юношеской спортивной школы Актанышского района с неисправной тормозной системой рулевого управления вез из Заинского района в Актаныш пять школьников и одного тренера.
Население довольно?
Непосредственно в части работы с населением по оказанию госуслуг управление отчиталось о высоких показателях. Доля оказанных электронных услуг составила 74,31%, а уровень удовлетворенности обратившихся, по данным ведомственного мониторинга, ни много ни мало 98,9%. По информации сервиса «Ваш контроль» показатель чуть ниже, но все равно высок — 92,2%.
Однако в этой части Ленар Габдурахманов признает, что проблем еще много — начиная от нестабильной работы системы и заканчивая некомпетентностью некоторых сотрудников, а иной раз и грубого отношения к гражданам.
комментарии