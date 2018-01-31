Каждая третья смерть в ДТП на дорогах Татарстана — из-за выезда на встречную полосу

Автомобильные итоги от татарстанской ГИБДД: ДТП меньше, опасности от гаджетов больше, пассажирские перевозки опаснее

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стало меньше аварийных участков, как и снизилось количество ДТП, в том числе со смертельным исходом. Однако радоваться пока рано — на волне усиленного контроля за перевозками детей выясняется, что в районах одни водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, а другие — везут школьников в транспорте с неисправными тормозами. Параллельно особое внимание стали уделять регулярным автобусным перевозкам, поскольку из-за водителей-лихачей растет число пострадавших пассажиров. В случае же с автолюбителями информационные технологии подкидывают новые проблемы — в Госавтоинспекции обеспокоены влиянием гаджетов, на которые «рулевые» отвлекаются, тем самым увеличивая количество аварий и пополняя статистику по смертности в ДТП. Подробности — в материале «Реального времени».

Гаджеты как причина ДТП

На подведении итогов работы татарстанской Госавтоинспекции журналистам дали заслушать только основной доклад. А вот на самом интересном моменте — разборе полетов, представителей СМИ попросили удалиться, поэтому довольствоваться пришлось тем, что рассказал начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Прошлый год отметился 4 654 ДТП на дорогах Татарстана. В авариях погибло 425 человек и 5 688 пострадало. Хотя данные остаются ужасающими, все же наблюдается снижение как количества аварий, так и числа погибших и пострадавших в них. ДТП стало меньше на 4,3%, погибших — на 5,8%, раненых — на 9,2%.

Каждый третий летальный исход происходил из-за выезда на полосу встречного движения. Среди других основных причин — превышение скорости, а в качестве сопутствующих — алкогольное опьянение. По мнению Госавтоинспекции, некоторые водители выезжают на встречную полосу, отвлекаясь от дороги на гаджеты. Причем не только для того, чтобы поговорить или ответить на сообщение в телефоне, но и для просмотра сериала или фильма.

Ленар Габдурахманов предложил подумать над вопросом внесения в законодательство пункта об ответственности водителей за отвлечение от управления транспортным средством

Во многом в Татарстане этот вопрос встал ребром после случая на трассе в Зеленодольском районе, когда 23-летняя девушка, управляя Daewoo Matiz, параллельно вела прямую трансляцию во «ВКонтакте». В итоге она отвлеклась, вылетела на встречную полосу, столкнулась с пассажирским автобусом и погибла на месте. В ДТП также пострадали пять пассажиров автобуса.

Здесь Ленар Габдурахманов предложил подумать над вопросом внесения в законодательство пункта об ответственности водителей за отвлечение от управления транспортным средством. Пока привлечь к ответственности водителя можно только за пользование телефоном без специальной техники, позволяющей не задействовать для разговора руки во время движения.

Смерть не учит пристегиваться

Если в целом прошлый год отметился снижением числа происшествий и их последствий для человека, то в отдельных категориях цифры, напротив, растут. В прошлом году погибло 70 непристегнутых человек — это на 34,2% больше, чем в 2016-м. Выросло на 40% и число раненых — их в 2017-м было 231 человек.

Отдельно стоит сказать о ДТП с участием детей. В Татарстане каждое восьмое происшествие с жертвами на дорогах не обходится без участия юных пешеходов. Если количество таких ДТП удалось снизить на 7,4% до 578 случаев, а число самих пострадавших детей — на 8,4% до 601 человека, то смертность осталась на уровне 2016 года.

— Из 15 погибших детей 12 являлись пассажирами, двое — велосипедистами и один — пешеходом, — отчитался начальник УГИБДД по РТ.

Если в целом прошлый год отметился снижением числа происшествий и их последствий для человека, то в отдельных категориях цифры, напротив, растут



Работа по устранению нарушений на дорогах, которые также приводят к ДТП, увенчалась своими успехами. Аварий за год стало меньше на значительную цифру — 743. В прошлом году в 1 641 происшествии пострадало 1 929 человек (снижение на 929) и погибло 145 (меньше на 64 человека). Еще одна положительная новость — мест концентрации ДТП стало меньше на 42 участка.

— По итогам 2017 года на автодорогах республики зафиксирован 131 участок концентрации ДТП, и по каждому из них уже разработаны предложения по повышению безопасности дорожного движения, — поспешил заверить Габдурахманов. Правда, сам же положил ложку дегтя в бочку меда — на 33 из 173 участков, доставшихся в наследство от 2016 года, ДТП меньше не стало.

За недостатками в содержании дорог, судя по всему, стали следить более усердно. По крайней мере, количество выданных предписаний выросло на 17,8% до 4 156. Из них исполнены были 79% — хотя и тут наблюдается рост по сравнению с 2016 годом (на 10%). Ликвидируют аварийно-опасные участки, по словам Габдурахманова, не без помощи остатков средств на счетах муниципальных дорожных фондов.

От детских перевозок к пассажирским автобусам

В случае с авариями по вине водителей автобусов статистика неоднозначная — если в 2017 году их стало меньше на два случая (159), то погибло в них аж на 15 человек больше — 20, и пострадало 240. На коллегии МВД в кабмине в конце декабря было решено, что за водителями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки, станут следить более усердно. По мнению ГИБДД, в погоне за выполнением плановых показателей они зачастую прибегают к резким маневрам, из-за этого в прошлом году в автобусах травмы получили на 21% больше пассажиров.

Говоря о том, что проблема пассажирских перевозок перешла на 2018 год, докладчик привел весьма неожиданный пример. 10 января в Лаишевском районе был задержан водитель «Газели», лишенный права управлять транспортом, он перевозил в переоборудованном салоне на самодельных лавочках 14 граждан КНДР. Здесь невольно вспоминается жуткая история с автобусом, следовавшим из Казахстана в Самару, в котором сгорело более 50 человек.

В случае с детскими перевозками, по словам Ленара Габдурахманова, за год ситуация значительно улучшилась



А вот в случае с детскими перевозками, по словам Ленара Габдурахманова, за год ситуация значительно улучшилась. Правда, и здесь без вопиющих нарушений, которые по чистой случайности не привели к трагедии, в республике все равно не обошлось.

— 11 февраля в Аксубаевском районе был задержан водитель школьного автобуса Ford в состоянии алкогольного опьянения. Он осуществлял перевозку 20 школьников и одного педагога, — рассказал спикер.

Отметился одним вопиющим случаем и текущий год. Так, 10 января автобус детско-юношеской спортивной школы Актанышского района с неисправной тормозной системой рулевого управления вез из Заинского района в Актаныш пять школьников и одного тренера.

Население довольно?

Непосредственно в части работы с населением по оказанию госуслуг управление отчиталось о высоких показателях. Доля оказанных электронных услуг составила 74,31%, а уровень удовлетворенности обратившихся, по данным ведомственного мониторинга, ни много ни мало 98,9%. По информации сервиса «Ваш контроль» показатель чуть ниже, но все равно высок — 92,2%.

Однако в этой части Ленар Габдурахманов признает, что проблем еще много — начиная от нестабильной работы системы и заканчивая некомпетентностью некоторых сотрудников, а иной раз и грубого отношения к гражданам.

1 / 18 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов