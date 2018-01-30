Банк «Аверс»: «Уровень процентных ставок по ипотеке сейчас ниже, чем был в 2013 году»

Фото: Олег Тихонов

Прошлый год может стать рекордным по объему выдачи ипотечных кредитов. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель председателя правления банка «Аверс» Ренат Шакиров. Улучшение ситуации на рынке жилья связывают со снижением ключевой ставки. Что ждать от ключевой ставки в 2018 году и когда лучше открывать депозит — в материале «Реального времени».

«Мы не только вернулись к докризисным процентным ставкам, но и создали продуктовые предложения со ставками интереснее тех, что были 5 лет назад»

— В прошлом году ключевая ставка снижалась более пяти раз. Скажите, пожалуйста, как это отразилось на ситуации на рынке? Люди чувствительно относятся к снижению ставки?

— Если посмотрим статистику, то, думаю, 2017 год будет рекордным по объему выдачи кредитов. Благодаря чему это стало возможно? Потому что процентные ставки по ипотечным кредитам заметно снизились: мы работаем в интервале 9,5—9,75 % для «рыночных» клиентов и 9—9,25% для сотрудников Группы компаний «ТАИФ». Год назад о таких ставках никто и не мечтал. Вторым фактором, который способствовал увеличению сделок по ипотеке, является то, что цены на недвижимость стабилизировались. Предложений очень много, поэтому застройщики и продавцы на вторичном рынке не могут диктовать условия и завышать цены. Одновременно с ипотечным кредитованием восстанавливается автокредитование. По статистике, рынок автокредитования в прошлом году вырос на 11% по сравнению с 2016 годом, что является результатом деятельности целенаправленной политики правительства и президента РФ.

— Если сравнить январь этого и прошлого года, насколько увеличилось количество подаваемых заявок на ипотеку?

— Количество заявок увеличилось в два раза. Январь 2017 года не был таким интенсивным, как январь этого года. Мы связываем это с тем, что у людей появилась уверенность в завтрашнем дне. После снижения ключевой ставки мы вернулись к докризисным процентным ставкам 2012—2013 годов, более того, мы создали продуктовые предложения со ставками интереснее тех, что были 5 лет назад, и сегодня в нашем банке можно рефинансировать ранее взятые кредиты по более низкой ставке и тем самым снизить нагрузку на семейный бюджет. Клиентам предоставляется также возможность выбрать вид платежа, например, с аннуитетного платежа перейти на дифференцированный, в котором переплата по процентам будет ниже.

«Ипотечное кредитование — локомотив развития розничного портфеля»

— Какие новые программы вы предлагаете клиентам?

— В январе этого года мы запустили реструктуризацию ипотечных кредитов в рамках корпоративной программы. С 13 ноября 2017 года мы понизили процентную ставку по этому продукту, а к этому моменту уже было выданы порядка 2 тысяч кредитов под более высокую процентную ставку. Теперь мы приступаем к процессу понижения процентной ставки для этих клиентов: у них будет фиксированная процентная ставка вне зависимости от первоначального взноса или срока кредита. Хочется обратить внимание, что это стало возможным благодаря стабилизации, которую мы наблюдаем в нашей стране за последние несколько лет. По данным ЦБ РФ, уровень инфляции у нас по итогам 2017 года составляет 2,5%. Соответственно, у правительства РФ есть резерв для снижения ключевой ставки, что дает нам возможность делать предложения более интересными и подводить наши процентные ставки по кредитам к европейским меркам. Да, у них уровень ключевой ставки еще ниже, чем в нашей стране, но, тем не менее, мы за последние несколько лет сделали большой прорыв в этом направлении, и в этом несомненная заслуга руководства страны.

— В целом какие продукты из вашей линейки ипотечных кредитов наиболее востребованы?

— Большой популярностью пользуется продукт «Перезагрузка 2.0», который позволяет перекредитоваться на более выгодных условиях — снизить процентную ставку, изменить размер ежемесячных платежей, срок кредитования или состав заемщиков. Популярны также продукты «Приоритет» и «Квадраты счастья», связанные с покупкой объектов недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. У нас есть корпоративная ипотечная программа, которая позволяет сотрудникам ГК «ТАИФ» приобрести жилье у Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. В рамках ипотечных программ сумма кредита может составлять от 300 тыс. до 15 млн рублей. Оформление добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости позволят получить минимальную процентную ставку на весь срок ипотечного кредита (срок кредита может быть от 1 года до 30 лет). При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается на 1% годовых.

— Какие у вас планы по ипотечному кредитованию на этот год? Вы планируете увеличить количество выдаваемых кредитов?

— Конечно, каждый банк в плановых показателях ставит целью увеличение кредитного портфеля. В 2017 году мы выдали 2,2 млрд рублей по всем видам кредитования, 80% объемов из них — это ипотечные кредиты. Увеличение кредитного портфеля невозможно сделать только за счет потребительского или автокредитования. Эти виды кредитов позволяют поддерживать портфель на определенном уровне. Локомотивом развития является ипотечное кредитование. Мы планируем в ближайшее время запустить новую ипотечную программу. Пока условия ее раскрывать не хотелось бы.

«Банки делают более высокими процентные ставки на краткосрочные вклады и более низкими — на долгосрочные»

— Что касается депозитов, то какие сейчас тренды на рынке?

— На рынке депозитов наблюдается интересная картина: на долгосрочную перспективу процентные ставки идут на уменьшение. Это говорит о том, что ключевая ставка и дальше будет снижаться. Соответственно, банки этого ожидают и делают более высокими процентные ставки на краткосрочные вклады и более низкими — на долгосрочные.





В 2017 году Банк «Аверс» выдал 2,2 млрд рублей на все виды кредитования, 80% объемов из них — это ипотечные кредиты



— Крупные федеральные банки работают по такой же схеме?

— Федеральные банки сейчас стараются привлечь ресурсы на краткосрочный период и стараются не привлекать на долгосрочный, они очень аккуратно к годовым депозитам подходят. В основном федеральные банки делают акцент на полугодовые вклады. У нас есть краткосрочные вклады «Свобода+» и «Гармония», по которым мы предлагаем клиентам широкие возможности. Так, вклад «Свобода+» удобен в возможности дополнительных взносов и ежемесячной выплаты процентов. Кроме того, по нему можно досрочно снимать деньги и при этом сохранять проценты.

— И все-таки, на какой срок выгоднее всего положить деньги?

— Все зависит от целей. Если вы планируете разместить денежные средства на полгода, то рекомендую вклад «Гармония» с возможностью без потери процентов снимать часть средств до истечения срока вклада. При этом начисленные проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах.

На более долгий срок банк предлагает вклад «Традиция», который открывается на 367 дней, а процентная ставка фиксируется на весь срок хранения. В конце срока действия договора сумму вклада можно получить вместе с процентами. Хочу отметить, что вклад — это не инструмент инвестирования, это инструмент сбережения. Если хотите инвестировать, то стоит купить квартиру и сдавать ее в аренду, но при этом вы принимаете различные риски по содержанию и обслуживанию квартиры.

— Одни говорят, что если банк понижает процентные ставки по вкладам — это плохо, другие считают наоборот. Какое ваше мнение на этот счет?

— Я бы анализировал. Например, в конце года некоторые федеральные банки повышали процентные ставки по вкладам. Но если банк повышает ставки, то он нуждается в ресурсах. Если же банк снижает процентную ставку по вкладам и одновременно понижает процентные ставки по кредитам, то это логично. Ставки по кредитам и вкладам физических лиц привязываются к ключевой ставке. Если она понижается, то мы стараемся такую же политику проводить. Почему на долгосрочную перспективу мы понижаем процентную ставку по вкладам? Потому что ожидаем дальнейшего улучшения ситуации. Мы и по кредитам снижаем ставки. Уверен, что в этом году не будет резких колебаний и ключевая ставка будет идти на понижение.

— На что сделает ставку банк в новом году?

— Мы продолжим работу по кредитованию, будем двигаться в рамках госпрограмм и постараемся подготовить для клиентов интересные предложения в ближайшее время. У нас также большие планы по Интернет-банку — к весне планируем улучшить сервис и предоставить клиентам новые функциональные возможности по дистанционному обслуживанию.

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