Следующая станция — «Дубравная»: работы по второй линии казанского метро начнут весной

ГИСУ публично подтвердило информацию «Реального времени» о начале работ и будущем месте станции «Сахарова»

Фото: Олег Тихонов

Транспортный узел «Дубравная» станет пересадочной станцией на вторую линию казанского метрополитена, работы по которой уже идут. Планируется, что, как только будет запущена эта станция, начнутся тоннелепроходческие работы следующего участка — до станции метро «Сахарова». Она расположится около IKEA, компания частично финансировала строительство объекта транспортной инфраструктуры. «Реальное время» выяснило, какие планы по развитию казанского метрополитена на ближайшую перспективу.

Открытие пересадочной станции

Долгожданное открытие станции метро «Дубравная» запланировано на 9 мая 2018 года. Объектом занимаются с 2012 года, сейчас работы внутри на завершающем этапе — завершены монолитные работы, ведутся строительно-монтажные, начинается комплекс пусконаладочных. Новая станция завершит первую линию казанского метрополитена, которая в итоге будет включать 11 станций. Для «Дубравной» предусмотрена особая роль.

— Эта станция — пересадочная на вторую линию, здесь будет подземный переход на станцию «Фучика». Вторая линия включает в себя 12 станций, ее протяженность около 20 км, — рассказал начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГИСУ РТ Андрей Захарченко.

Сейчас работы внутри на завершающем этапе — завершены монолитные работы, ведутся строительно-монтажные, начинается комплекс пусконаладочных



Дата для торжественного запуска «Дубравной» выбрана не случайно, специалист пояснил, что комплексное благоустройство, которое включает работы по приведению в порядок проезжей части, озеленение, можно проводить только после паводкового периода, то есть как раз в конце апреля — начале мая. Особенное внутреннее оформление станции заметно уже сейчас. Проектировщики остались верны традиции символически выделять каждый объект казанского метрополитена. Так, станцию «Дубравная» рабочие отделывают керамогранитом под дуб. Что касается возможного применения новых революционных технологий, то все проходит по привычному образцу. Проект станции разработали в 2011 году, очевидно, что все строительные изыскания согласованы заранее. У станции будут выходы на улицы Зорге, Фучика, Дубравную, в перспективе появится подземный переход до станции «Фучика», которая будет включена во вторую линию.

Вторую линию метро закончат к 2050 году

Перспективы казанского метрополитена волнуют не меньше ближайшего будущего. Начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГИСУ РТ Андрей Захарченко рассказал, что работы на второй линии начнутся со станции «Сахарова». Кстати, на этом отрезке казанского метрополитена пока все названия исключительно рабочие.

— Выделен пусковой участок, идет разработка проектно-сметной документации, инженерных изысканий, утверждение проекта планировки. Первоочередной участок, над которым начнем работы, состоит из четырех станций: «Фучика», «Ломжинская», «10-й микрорайон», «Сахарова» — около ТК «Мега». Протяженность этих объектов — около 5,6 км. Сейчас как раз идут подготовительные работы по «Сахарова», которые я перечислил, они продлятся от полугода до года. Тоннелепроходческие работы планируем начать в конце весны — начале лета этого года, — пояснил Андрей Захарченко.

Он подчеркнул, что планы по появлению станции именно около ТК «Мега» были изначально, еще до финансирования со стороны IKEA. На данном этапе известно о соглашении между руководством республики и компанией о инвестировании со стороны последней 1 млрд рублей в станцию метро «Сахарова» и пешеходный переход. «Реальное время» подробно писало об интриге с местом будущей станции.

Андрей Захарченко рассказал, что работы на второй линии начнутся со станции «Сахарова»



Предварительно известно, какие будут выходы с «Сахарова» — к IKEA, на проспект Победы, в жилой массив «Ак Барс Девелопмент». На время строительных работ постараются сократить неудобства: так, представитель ГИСУ РТ обещал, что съезд на Камалеева с проспекта Победы будет закрыт на минимальный период. Переговоры с надзорными органами уже идут.

Со слов представителя ГИСУ РТ, четыре станции первого участка второй линии будут вводиться сразу. Окончательная стоимость работ пока неизвестна, еще идет проектирование, но можно сказать, что выделенный 1 млрд рублей составит примерно одну пятую от всего бюджета этого отрезка. Что касается геологической сложности объекта, то на участке от Фучика до Сахарова нет воды, это основное, на что хотел обратить внимание Андрей Захарченко.

Планируется, что дальше от станции около ТК «Мега» метро пойдет к ЖК «XXI век», Советской площади, Компрессорному заводу. После подземка пойдет на другой стороне Казанки в Московском и Ново-Савиновском районах. Планируется, что вторая линия закончится станцией метро «Восстания».

— Куда дальше пойдет, это очень далекая перспектива. «Салават купере» вообще пока не рассматривается. Согласно концепции, эта ветка должна быть закончена к 2030—2050 годам, но, повторюсь, это концепция, — приоткрыл планы начальник отдела строительства подземных транспортных сооружений ГИСУ РТ.

1 / 26 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов