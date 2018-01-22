«Если есть хорошая песня, найдется и певец»

Как Минкульт призвал монетизировать культуру, перестать открывать убыточные музеи и навести порядок на татарской эстраде

Министерство культуры Татарстана сегодня подвело итоги. Главным достижением 2017 года стало включение Успенского собора в Свияжске в список ЮНЕСКО. Теперь в республике три объекта в списке Всемирного наследия, включая казанский Кремль. На культуру в целом в Татарстане потратили 4,9% республиканского бюджета, но намекнули: надо в будущем не надеяться на казну и зарабатывать самим. Министр культуры посетовал на «средние вокальные данные» артистов татарской эстрады и невостребованные музеи, а премьер-министр — на полнейшее бескультурье на селе. Подробности — в материале «Реального времени».

На миллион рублей бюджетных трат 15 тысяч дохода — мало

Завершить полемику о том, что на культуре заработать нельзя, призвал министр культуры Айрат Сибагатуллин. Возможность зарабатывать на прекрасном есть, было бы желание. Так, в 2017 году государственные учреждения культуры и искусства заработали 728,1 млн рублей, из них от оказания платных услуг — 674,6 млн. Это 129% от установленного плана. Впрочем, не все выполняют план одинаково хорошо. В отрыве находятся Казанский кремль, он заработал 111,2 млн рублей, и театр оперы и балета — 85,5 млн рублей. Также министр отметил театр кукол «Экият», который «зарабатывает больше, чем получает от государства». Но есть убыточные учреждения, в основном муниципальные, которые при объеме бюджетного финансирования в миллион рублей зарабатывают 15 тысяч. Примеры Сибагатуллин приводить не стал.

Снова вернулся к теме убыточности учреждений культуры Айрат Сибагатуллин, когда говорил о музеях:

«Прошу рационально подходить к созданию новых музеев. Открывается по 2—3 новых музея, которые посещают 800 человек в год, а на содержание тратится 800 тысяч рублей».

Частные музеи, в отличие от государственных, деньги зарабатывать могут, раз их в Татарстане уже 28. «Они не оказывают нагрузки на бюджет и вместе с тем качественно оказывают социальные услуги населению», — отметил «позитивную тенденцию» Айрат Сибагатуллин.

Частные музеи, в отличие от государственных, деньги зарабатывать могут, раз их в Татарстане уже 28. Фото Максима Платонова

Полнейшее бескультурье на селе

Сколько бюджетных денег «съедает» культура, рассказал Алексей Песошин. Консолидированный бюджет отрасли — 13,7 млрд рублей, в том числе 8,9 млрд — из республиканского бюджета. В общем объеме расходов расходы на культуру составили 4,9%.

Зарабатывают деятели культуры муниципальных учреждений в среднем 23,5 тысячи рублей, государственных — 33,8. «Зарплата работников культуры выросла в два с половиной раза с 2012 года», — отметил министр культуры.

Невероятно, но факт: несмотря на выросшую в 2,5 раза за 5 лет зарплату, в учреждениях культуры работать никто не хочет. И особенно молодежь.

— Контраст культурного обслуживания населения в городе и сельской местности связан с нехваткой специалистов. Я прошу разработать документ, направленный на поддержку молодых специалистов, прибывающих работать в сельскую местность, — призвал глав районов Алексей Песошин позаботиться о решении жилищных и материальных проблем молодых специалистов.

Но абы какие специалисты в селах не нужны, а нужны «владеющие основами правовой и финансовой грамотности».

— Назрела необходимость создания ресурсных центров. Ведущую роль должны взять на себя отраслевые образовательные организации высшего и среднего специального образования, — поручил Песошин Минобразу и Минкульту проработать этот вопрос.

Действительно, каких только ресурсных центров в Татарстане не открыли, а культурных — нет. Между тем человек требует не только хлеба, но и зрелищ.

Назрела необходимость создания ресурсных центров, считает Алексей Песошин. Фото mincult.tatarstan.ru



«На хорошую песню хороший певец найдется»

Со «зрелищами» пока слабо справляется даже татарская эстрада, хотя на отсутствие денег пожаловаться не может. Да и деньги тут ни при чем. Проблемами исполнителей в первую очередь, считает министр культуры, являются, «как правило, средние вокальные данные певцов, низкое качество репертуара и аранжировок».

— Как показывает практика, если есть хорошая песня — найдется и певец. И, конечно, это не вопрос денег, это вопрос наличия таланта, идеи, жанровых и стилистических решений. Надеемся, что в 2018 году через песенный конкурс мы обновим песенный репертуар, — подчеркнул он, добавив, что качественный рост татарской эстрады на контроле у Рустама Минниханова.

Минкультом же подготовлен Совет по вопросам развития и поддержки эстрадного исполнительского искусства. «Такая форма работы станет примером взаимодействия коммерческих структур в области шоу-бизнеса, профессиональных общественных объединений и государственных структур на условиях государственно-частного партнерства».

Минкульту поручили наполнить эфирную сетку ТНВ и провести интернет в сельские клубы

Совет Минкульта пока не добрался до современных молодежных творческих сообществ, может быть, это их и спасает от судьбы татарской эстрады. Особенно отметил Сибагатуллин Фонд поддержки современного искусства «Живой город», благотворительный общественный фонд развития музыкального исполнительства «Сфорцандо», продюсерский центр Yummy Musik, театральную лабораторию «Угол», Центр современной культуры «Смена» и молодых кинематографистов. Впрочем, кое-какую помощь они получили — 180,7 млн рублей, судя по докладу министра.

Песошин обратил внимание на то, что с талантливой молодежью надо работать, особенно в области создания проектов для детей и юношества. Фото Олега Тихонова



Не исключено, что скоро кто-то из них может получить госзаказ — Песошин обратил внимание на то, что с талантливой молодежью надо работать, особенно в области создания проектов для детей и юношества.

— Важное подспорье — детский образовательный телеканал и центры креативных индустрий. Прошу оказать содействие телеканалу «Новый век» в формировании эфирной сетки и тематического наполнения программ телеканала, — поручил Сибагатуллину Песошин.

Еще одно поручение — наполнить сельские клубы. Не так давно за отсутствие в них жизни Айрата Сибагатуллина критиковал Минниханов. За 6 лет построено 257 новых клубов на сумму более 2,6 млрд рублей, отремонтировано 114 клубов на сумму 798 млн и запланировано строительство 28 и капремонт 42 объектов на сумму 625 млн рублей. Впрочем, ломать голову над тем, как привлечь людей в клубы, Минкульту не надо — посетители пойдут валом, если провести туда интернет. Сейчас только 11% учреждений подключены к «паутине»: «Вопрос оснащения компьютерами должен стать для нас приоритетным», — отметил Песошин. Но это будет уже совсем другая культура.

1 / 29 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов