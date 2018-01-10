Прощай, Гейтс: Сергей Шойгу переведет армейские компьютеры на отечественную «операционку»

Эксперты «Реального времени» уверены, что переход с зарубежного софта на отечественный является правильным решением

Фото: минобороны.рф

Министерство обороны РФ переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную компанией РусБИТех. Эксперты уверены в правильности принятого решения, поскольку продукты Microsoft, которые на данный момент установлены на компьютерах ведомства, «уязвимы для кибератак», а закрытые исходные коды Windows «не исключают появления бэкдоров» — намеренно встроенных дефектов алгоритма, позволяющих получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению системой. Подробности о прощании Минобороны с «вражеским» софтом — в материале «Реального времени».

«В автоматизированных системах управления войсками и оружием Windows никогда не использовался и не будет»



Вялотекущий процесс импортозамещения в российской сфере IT слегка оживился благодаря решению, недавно принятому Министерством обороны РФ: ведомство переводит все свои служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную компанией РусБИТех. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили «Известия», отметив также, что сейчас «на российских военных компьютерах установлены лицензионные продукты Microsoft».

— Когда мы говорим, что наше Министерство обороны принимает в качестве основной системы Astra Linux от компании РусБИТех, то это означает, что она заменит Windows в финансовых, коммунальных, военно-учебных учреждениях, которые не занимаются боевой работой и боевым управлением, — поясняет ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — В Минобороны РФ в системах боевого управления, в автоматизированных системах управления войсками и оружием, а также в самом оружии Windows никогда не использовался и использоваться не будет.

Единой операционной системой для военных автоматизированных систем управления ранее уже была назначена Astra Linux, а для рабочих компьютеров Минобороны просто выбрало ее расширенный вариант. Фото новости.ru-an.info



И действительно, как сообщают «Известия», единой операционной системой для военных автоматизированных систем управления ранее уже была назначена Astra Linux, а для рабочих компьютеров Минобороны просто выбрало ее расширенный вариант — Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. Отмечается, что на следующем этапе новая ОС будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты.

— Система Astra Linux поставляется в ведомство с 2013 года, тогда она была принята на снабжение Минобороны приказом министра. С этого момента началось опытное внедрение в автоматизированных системах министерства, затем началось обучение специалистов в военных вузах. За практически 4 года опытной эксплуатации ОС показала себя надежным решением, — рассказывает директор Центра компетенции НПО РусБИТех Роман Мылицын. — За годы опытной эксплуатации Astra стала применяться в большом количестве объектов Министерства обороны, в том числе, и в Национальном центре управления обороны Российской Федерации. То есть, это не было каким-то сиюминутным решением, когда все пришли на конкурс и тот, кто дал более низкую цену, тот и победил. Это результат работы, начавшейся еще в 2008 году, когда ОС начала разрабатываться, и совместной доработки продукта с Минобороны, начавшейся в 2013 году.

«Microsoft не раскрывает все исходные коды, что не исключает появления бэкдоров»

Что из себя представляет отечественная операционная система, вкратце пояснил постоянный эксперт «Реального времени» IT-предприниматель Эльбрус Латыпов: «Исходя из названия, в данной операционной системе использован стандартный Linux (открытые коды есть в интернете), который просто был модифицирован. На мой взгляд, в этом нет ничего революционного — обычная доработка уже существующей операционной системы под конкретные нужды ведомства». Военный эксперт Виктор Мураховский, уже успевший поработать в Astra Linux, уточняет, что система, выстроенная над «общим ядром», способна обеспечить безопасность и ограниченный доступ, разрешенный только определенным пользователям и техническим устройствам.

Военный эксперт Виктор Мураховский, уже успевший поработать в Astra Linux, уточняет, что система, выстроенная над «общим ядром», способна обеспечить безопасность и ограниченный доступ. Фото vesti.ru



Эльбрус Латыпов также отметил, что UNIX и Linux, в отличие от Windows, изначально являются более надежными и устойчивыми: та же MacOS построена на этой базе и поэтому она более надежна, в отличие от детища Microsoft.

— На мой взгляд, решение Минобороны — это правильный подход, поскольку производитель системы Windows, как известно, не раскрывает все исходные коды, что не исключает появления бэкдоров (намеренно встроенные дефекты алгоритма, позволяющие получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению системой, — прим. ред.), — считает Виктор Мураховский.

Одобрительно в отношении готовящегося уже в 2018 году «импортозамещения» высказался и представитель компании-разработчика Роман Мылицын: «Все мы помним недавние атаки вирусов-шифровальщиков — им подвержены в основном те системы Windows, которые, к примеру, не обновляются централизованно из компании Microsoft. Нет обновлений — ты рискуешь получить заражение. В таком случае у Министерства обороны РФ был бы вариант сидеть, не обновляться и получать угрозу заражения вирусом-шифровальщиком. Или же обновляться, но из компании Microsoft, которая, как всем известно, является американской, что не очень-то хорошо».