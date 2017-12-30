IT- декабрь: «приключения» биткоина, Кадыров без Instagram и продажа «Делового Петербурга»
Итоговый обзор высоких технологий и медиасферы в России и мире
В декабре внимание общественности снова было приковано к курсу биткоина, выдававшему какие-то невероятные «кульбиты». В США Илон Маск успешно запустил ракету с десятью спутниками, в то время как россиянам наконец объяснили недавний неудачный запуск отечественной ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный». Также в декабре появилась информация о возможном вливании в российский поисковик «Спутник» дополнительных 260 млн рублей, а в Чечне заявили о разработке и тестировании собственной социальной сети. В медиасфере бурную реакцию вызвал запрет Роскомнадзора на распространение в СМИ материалов «нежелательных организаций», а также новость о возможном приходе на российский рынок крупнейшего в мире онлайн-кинотеатра Netflix. Подробнее об этих и многих других событиях в сфере IT и медиа — в итоговом обзоре «Реального времени».
Приключения биткоина
В декабре биткоин пережил самые настоящие «американские горки» — за новыми рекордами, пробиваемыми курсом криптовалюты, следовали стремительные падения. В начале месяца, 7 декабря, стоимость биткоина впервые превысила миллион рублей, а спустя 10 дней курс первой криптовалюты достиг рекордного значения в 20 тыс. долларов.
Однако радость от недавнего рекорда сменилась паникой буквально через три дня, когда курс криптовалюты упал на 15% (стоимость снизилась до 16,626 тыс. долларов). Тогда эксперты связали произошедшее с серьезными опасениями переоценки криптовалюты, а также со спланированной атакой на биткоин. На следующий день падение продолжилось и составило 16% — с 16,7 до 14,3 тыс. долларов.
После небольшой передышки, 28 декабря, курс самой популярной криптовалюты в мире возобновил обвальное падение, после того как Южная Корея официально объявила о намерениях бороться со спекуляциями криптовалютой: власти этой страны планируют рассмотреть различные меры, вплоть до закрытия криптобирж. На этом фоне котировки биткоина устремились вниз и потеряли почти 10%.
Под конец года на биткоин началась настоящая информационная атака, вследствие которой котировки биткоина обвалились с 20 тыс. долларов до текущих 14 тыс. долларов, хотя в какой-то момент они опускались в район 11 тыс., то есть главная криптовалюта теряла почти половину своей стоимости.
Криптовалютный рай в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который в том числе легализует понятие криптовалюты, блокчейна и майнинга. Одной из целей принятия такого решения стало привлечение в страну «умных и талантливых людей со всего мира».
Гражданам документ разрешает самостоятельно владеть криптовалютами, майнить их, менять, покупать и продавать за белорусские рубли и валюту, а также дарить криптовалюту и завещать. Отметим, что ни одно из этих действий не считается предпринимательством, а значит, его не нужно будет декларировать.
Юрлицам для операций с криптовалютами нужно будет прибегнуть к помощи белорусского парка высоких технологий. Кстати, декрет установил, что компании из ПВТ могут нанимать иностранных граждан без разрешений, а сотрудники могут выезжать из Белоруссии без визы. Также, согласно документу, от налогов будут освобождены компании, которые оказывают резидентам парка маркетинговые, рекламные, консультационные и другие услуги.
Россия тоже взялась за регулирование «крипты»
Минфин России наконец подготовил законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов: «Законопроект сейчас уже рассматривается, он будет определять порядок выпуска, порядок налогообложения, порядок покупки и обращения [криптовалют]».
Отметим, что несколькими неделями ранее в Госдуму поступил первый законопроект по регулированию рынка криптовалют — его разработчиками выступили учредитель ООО «Воронков Венчурс» Андрей Воронков, юрист компании Екатерина Котова, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов и кандидат юридических наук Эрнест Бачурин. Они предложили механизмы для создания криптовалютных бирж с правом государства создавать свои госбиржи с основной валютой в виде крипторубля, который можно будет обменять на обычные рубли с уплатой соответствующих налогов.
Криптовалютные негосударственные биржи предлагается создавать в форме коммерческого юридического лица, контроль за деятельностью которого будет осуществлять уполномоченный государственный орган. Управлять криптовалютами и токенами, согласно законопроекту, будет Децентрализованная автономная организация, существующая в виртуальной форме. Напомним, что тогда эксперты «Реального времени» отнеслись к инициативе неоднозначно.
За «заботу о пользователях» у Apple хотят отсудить триллион долларов
В уходящем месяце компания Apple нарвалась на серьезный скандал из-за внимательного пользователя соцсетей, заметившего, что iPhone со старой батареей работает значительно медленнее, чем гаджет идентичной версии с новой батареей. Это, казалось бы, очевидное наблюдение помогло тестировщикам выяснить, что Apple специально замедляет работу устройств со старыми батареями.
Через пару дней компания призналась в намеренном замедлении работы смартфонов, но объяснила это заботой о своих клиентах — такой ценой Apple увеличивает срок службы батарей в айфонах: смартфон ограничивает активность процессора, чтобы ему не потребовался серьезный заряд энергии.
Несмотря на предоставленное объяснение, после прозвучавшего признания в адрес компании посыпались судебные иски — жители Лос-Анджелеса и Чикаго подали на Apple несколько заявлений — все они требуют от компании компенсации и прекращения такой практики. Сообщается, что жительница Калифорнии Виолетта Майлян намерена получить у компании возмещение в размере 999 миллиардов, или почти триллиона долларов.
Apple приобрела сервис Shazam за 400 млн долларов
Впервые о крупной покупке заговорили в начале декабря — информация поступила от источников американского интернет-издания об ИТ и стартапах TechCrunch. В зарубежной прессе отмечалось, что, купив Shazam, Apple сможет влиять на доходы конкурентов своего стримингового сервиса, таких как Spotify и Google Play Music.
К примеру, если компания решит отключить поддержку конкурентов в приложении, то Google и Spotify потеряют где-то миллион ежедневных переходов в свои продукты. А самую значительную ценность для Apple могут представлять технологии распознавания и дополненная реальность от Shazam. Чуть позже Apple официально подтвердила покупку Shazam, не раскрыв сумму сделки, однако источники американских СМИ предполагают, что она составила 400 миллионов долларов.
В отечественный поисковик «Спутник» вкачают еще 260 миллионов?
Компания «Ростелеком» объявила тендер на модернизацию браузера «Спутник» — разработчики должны будут улучшить новостной агрегатор и карты. Начальная стоимость контракта составила ни много ни мало 260 млн рублей. Согласно сообщению на сайте госзакупок, закупка проводится у единственного поставщика — ООО «Поисковый портал «Спутник».
Стоит напомнить, что еще в мае этого года появилась информация о возможном закрытии отечественного поисковика. «Спутник» позиционировался как государственная поисковая система, которая, по замыслу создателей, должна была стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства. Проект был представлен 22 мая 2014 года на Петербургском международном экономическом форуме.
За прошедшие с тех пор три года «Спутник» так и не сумел не то что стать альтернативой «Яндексу» или Google, а сколь-нибудь заметной фигурой на рынке.
Об этом, например, говорят апрельские цифры LiveInternet: за прошлый месяц со «Спутника» на другие сайты Рунета перешли около 100 тыс. раз. У «Яндекса» и Google этот показатель исчисляется миллиардами. При этом в прессе (в том числе и зарубежной) то и дело появлялась информация, о размере первоначальных инвестиций в проект, якобы составивших 20 млн долларов.
Чеченская соцсеть и уход Кадырова из Instagram
В декабре глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что в ЧР тестируется собственная соцсеть под названием Mylistory. По словам политика, социальная сеть «не уступает заморским аналогам» и начнет функционировать уже после Нового года.
Это заявление прозвучало на фоне недавней истории с удалением аккаунта Рамзана Кадырова из Instagram и Facebook: в своем telegram-канале он связал удаление аккаунта в «Инстаграме» с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». Следом министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров обвинил Госдеп США в «диверсионной кибератаке» на аккаунты Рамзана Кадырова в «Инстаграме» и «Фейсбуке».
В пресс-службе Facebook (владеет Instagram) объяснили блокировку аккаунта «Инстаграма» Рамзана Кадырова американскими санкциями. Заметим, что спустя некоторое время все депутаты парламента Чечни решили покинуть Instagram.
«Битва за Telegram» и планы мессенджера на ICO
Баталии между мессенджером Павла Дурова Telegram и российскими силовиками не прекращаются: 12 декабря суд отклонил апелляционную жалобу юристов Telegram на штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставлять ФСБ коды шифрования для доступа к переписке пользователей. По закону Роскомнадзор может начать блокировку мессенджера, если компания не выполнит требование в течение 15 дней.
Через два дня после решения суда стало известно о том, что юристы Telegram обратились в ООН для защиты от блокировки в России. На этом фоне «Роскомсвобода» запустила кампанию «Битва за Telegram», предложив подать коллективный иск для обжалования требования ФСБ и РКН по раскрытию данных и переписки пользователей.
Также бывший коллега Дурова Антон Розенберг рассказал о планах Telegram провести ICO: «По слухам, суть идеи была в том, чтобы выпустить свою криптовалюту, встроить ее в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Etherium. И сегодня я получил подтверждение тому, что эти слухи имели под собой все основания: проект будет называться TON (Telegram Open Network)».
Visa и Mastercard исключили из финтех-ассоциации ЦБ, а на российский банк напали хакеры
Из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, были исключены Visa и Mastercard. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили источники, близкие к ассоциации. Сообщается, что решение было принято из-за того, что ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании. Напомним, что на базе «Финтеха» ведется работа над проектами удаленной идентификации россиян, технологии распределенного реестра, открытых API и платформы быстрых платежей.
А в середине месяца хакерам удалось атаковать российский банк и вывести деньги за границу, впервые использовав для этого международную систему финансовой информации SWIFT. Как называется банк, сколько украли денег и куда их перевели, не уточняется. Эксперты по безопасности предположили, что проблема может заключаться в уязвимости не SWIFT, а банка.
Запуск ракеты Falcon 9 и «перепутанные» космодромы
Под конец месяца, 23 декабря, компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next на борту. В заявлении компании говорится, что спутники Iridium Next заменят крупнейшую в мире коммерческую спутниковую сеть на околоземной орбите, что в итоге станет одним из крупнейших «технических обновлений» в истории». При этом некоторые из спутников предназначены для отслеживания кораблей и самолетов в режиме реального времени.
Тем временем вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил недавний неудачный запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный». По его словам, это произошло из-за того, что настройки были выставлены как на Байконур. Рогозин признал наличие «системных ошибок» и добавил, что не хочет принимать «оправдания про софт, который делали 20 лет назад».
Netflix в России и общая онлайн-платформа для российских телеканалов
Первый канал, ВГТРК, СТС, «Национальная медиа группа» объединятся на единой онлайн-платформе в начале 2018 года. Онлайн-трансляции телеканалов будут показываться на едином плеере как на своих сайтах, так и на сторонних ресурсах. Основой платформы станет плеер Первого, который уже тестирует СТС. К запуску его сильно доработают и обновят софт, который сделают «совместными усилиями». Отмечается, что запуск единой онлайн-платформы российские телехолдинги обсуждали больше двух лет.
Также в этом месяце появились хорошие новости для любителей контента, поставляемого Netflix, — крупнейший в мире онлайн-кинотеатр рассматривает возможность полноценного запуска сервиса в России уже в 2018 году. Речь идет о запуске русскоязычного сайта с фильмами на русском языке. Отметим, что Netflix достаточно давно рассматривает Россию как один из приоритетных рынков за пределами США, однако от полноценного запуска в стране компанию удерживала антироссийская риторика в американской политике, а также нерешенный вопрос с видеопиратством.
Блокировка СМИ за ссылки на «нежелательных»
Серьезное беспокойство в российской медиасфере вызвали пояснения Роскомнадзора к новой версии ФЗ «Об информации», разрешающему ведомству блокировать сайты по требованию Генпрокуратуры без решения суда. РКН запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на материалы таких организаций.
Блокировать средства массовой информации и порталы без регистрации СМИ Роскомнадзор будет в случае, если такое требование поступит от Генпрокуратуры. Эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», говорят, что теперь цитирование информации с сайтов «нежелательных организаций» фактически запрещено, и при желании можно будет блокировать ресурсы не только за перепосты запрещенной информации, но и вообще за размещение любых ссылок на не угодившие прокуратуре сайты.
Выход «Медиазоны» на краудфандинг и проверка ее источников финансирования
В этом месяце независимое издание «Медиазона» перешло на краудфандинг, начав прием криптовалюты. Как сообщил «Ведомостям» издатель проекта Петр Верзилов, он отказался от дотаций и грантов иностранных фондов как основного источника финансирования: «Это очень энергозатратная и ненадежная модель». При этом выпуск издания стоит около 30 млн рублей в год, и «Медиазона» рассчитывает собрать с помощью краудфандинга большую часть необходимых средств. У пользователей есть возможность сделать пожертвование с помощью карт, «Яндекс.Денег», Paypal, банковских переводов. Также издание открыло электронные кошельки для биткоина и эфира.
После заявления Верзилова, прозвучавшего в прессе, депутат Раменского районного совета Московской области, некий Владимир Лактюшин обратился к главе СК РФ с просьбой инициировать расследование обстоятельств иностранного финансирования сайта «Медиазона» без официального отчета об этом перед российскими уполномоченными инстанциями и при подтверждении данной информации — привлечь виновных к уголовной ответственности.
«Деловой Петербург» достался Григорию Березкину
Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил 100% газеты «Деловой Петербург» и сайт dp.ru. Информацию о закрытии сделки прессе подтвердил гендиректор и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков, однако сумма сделки не раскрывается. По словам Васюкова, из-за изменения собственника никаких «резких перемен в жизни издания» не планируется. Представитель ЕСН, в свою очередь, заявил журналистам, что Максим Васюков останется гендиректором и главным редактором «Делового Петербурга».
Напомним, о том, что Григорий Березкин получил предложение купить «Деловой Петербург», 17 ноября сообщило издание The Bell. Информацию о переговорах тогда подтверждал источник в редакции «Делового Петербурга» и сам Березкин. Связанная с ЕСН структура — АО «Сотол Проект» — в июне этого года стала основным владельцем РБК. По данным на декабрь 2017 года, «Сотол Проекту» принадлежит 72,19% ПАО РБК.
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