IT- декабрь: «приключения» биткоина, Кадыров без Instagram и продажа «Делового Петербурга»

Итоговый обзор высоких технологий и медиасферы в России и мире

В декабре внимание общественности снова было приковано к курсу биткоина, выдававшему какие-то невероятные «кульбиты». В США Илон Маск успешно запустил ракету с десятью спутниками, в то время как россиянам наконец объяснили недавний неудачный запуск отечественной ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный». Также в декабре появилась информация о возможном вливании в российский поисковик «Спутник» дополнительных 260 млн рублей, а в Чечне заявили о разработке и тестировании собственной социальной сети. В медиасфере бурную реакцию вызвал запрет Роскомнадзора на распространение в СМИ материалов «нежелательных организаций», а также новость о возможном приходе на российский рынок крупнейшего в мире онлайн-кинотеатра Netflix. Подробнее об этих и многих других событиях в сфере IT и медиа — в итоговом обзоре «Реального времени».

Приключения биткоина

В декабре биткоин пережил самые настоящие «американские горки» — за новыми рекордами, пробиваемыми курсом криптовалюты, следовали стремительные падения. В начале месяца, 7 декабря, стоимость биткоина впервые превысила миллион рублей, а спустя 10 дней курс первой криптовалюты достиг рекордного значения в 20 тыс. долларов.

Однако радость от недавнего рекорда сменилась паникой буквально через три дня, когда курс криптовалюты упал на 15% (стоимость снизилась до 16,626 тыс. долларов). Тогда эксперты связали произошедшее с серьезными опасениями переоценки криптовалюты, а также со спланированной атакой на биткоин. На следующий день падение продолжилось и составило 16% — с 16,7 до 14,3 тыс. долларов.

После небольшой передышки, 28 декабря, курс самой популярной криптовалюты в мире возобновил обвальное падение, после того как Южная Корея официально объявила о намерениях бороться со спекуляциями криптовалютой: власти этой страны планируют рассмотреть различные меры, вплоть до закрытия криптобирж. На этом фоне котировки биткоина устремились вниз и потеряли почти 10%.

Под конец года на биткоин началась настоящая информационная атака, вследствие которой котировки биткоина обвалились с 20 тыс. долларов до текущих 14 тыс. долларов, хотя в какой-то момент они опускались в район 11 тыс., то есть главная криптовалюта теряла почти половину своей стоимости.

Под конец года на биткоин началась настоящая информационная атака. Фото ixbt.com



Криптовалютный рай в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который в том числе легализует понятие криптовалюты, блокчейна и майнинга. Одной из целей принятия такого решения стало привлечение в страну «умных и талантливых людей со всего мира».

Гражданам документ разрешает самостоятельно владеть криптовалютами, майнить их, менять, покупать и продавать за белорусские рубли и валюту, а также дарить криптовалюту и завещать. Отметим, что ни одно из этих действий не считается предпринимательством, а значит, его не нужно будет декларировать.

Юрлицам для операций с криптовалютами нужно будет прибегнуть к помощи белорусского парка высоких технологий. Кстати, декрет установил, что компании из ПВТ могут нанимать иностранных граждан без разрешений, а сотрудники могут выезжать из Белоруссии без визы. Также, согласно документу, от налогов будут освобождены компании, которые оказывают резидентам парка маркетинговые, рекламные, консультационные и другие услуги.

Россия тоже взялась за регулирование «крипты»

Минфин России наконец подготовил законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов: «Законопроект сейчас уже рассматривается, он будет определять порядок выпуска, порядок налогообложения, порядок покупки и обращения [криптовалют]».

Отметим, что несколькими неделями ранее в Госдуму поступил первый законопроект по регулированию рынка криптовалют — его разработчиками выступили учредитель ООО «Воронков Венчурс» Андрей Воронков, юрист компании Екатерина Котова, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов и кандидат юридических наук Эрнест Бачурин. Они предложили механизмы для создания криптовалютных бирж с правом государства создавать свои госбиржи с основной валютой в виде крипторубля, который можно будет обменять на обычные рубли с уплатой соответствующих налогов.

Криптовалютные негосударственные биржи предлагается создавать в форме коммерческого юридического лица, контроль за деятельностью которого будет осуществлять уполномоченный государственный орган. Управлять криптовалютами и токенами, согласно законопроекту, будет Децентрализованная автономная организация, существующая в виртуальной форме. Напомним, что тогда эксперты «Реального времени» отнеслись к инициативе неоднозначно.

Компания Apple нарвалась на серьезный скандал из-за внимательного пользователя соцсетей. Фото multiplatformgaming.xyz

За «заботу о пользователях» у Apple хотят отсудить триллион долларов

В уходящем месяце компания Apple нарвалась на серьезный скандал из-за внимательного пользователя соцсетей, заметившего, что iPhone со старой батареей работает значительно медленнее, чем гаджет идентичной версии с новой батареей. Это, казалось бы, очевидное наблюдение помогло тестировщикам выяснить, что Apple специально замедляет работу устройств со старыми батареями.

Через пару дней компания призналась в намеренном замедлении работы смартфонов, но объяснила это заботой о своих клиентах — такой ценой Apple увеличивает срок службы батарей в айфонах: смартфон ограничивает активность процессора, чтобы ему не потребовался серьезный заряд энергии.

Несмотря на предоставленное объяснение, после прозвучавшего признания в адрес компании посыпались судебные иски — жители Лос-Анджелеса и Чикаго подали на Apple несколько заявлений — все они требуют от компании компенсации и прекращения такой практики. Сообщается, что жительница Калифорнии Виолетта Майлян намерена получить у компании возмещение в размере 999 миллиардов, или почти триллиона долларов.

Apple приобрела сервис Shazam за 400 млн долларов

Впервые о крупной покупке заговорили в начале декабря — информация поступила от источников американского интернет-издания об ИТ и стартапах TechCrunch. В зарубежной прессе отмечалось, что, купив Shazam, Apple сможет влиять на доходы конкурентов своего стримингового сервиса, таких как Spotify и Google Play Music.

К примеру, если компания решит отключить поддержку конкурентов в приложении, то Google и Spotify потеряют где-то миллион ежедневных переходов в свои продукты. А самую значительную ценность для Apple могут представлять технологии распознавания и дополненная реальность от Shazam. Чуть позже Apple официально подтвердила покупку Shazam, не раскрыв сумму сделки, однако источники американских СМИ предполагают, что она составила 400 миллионов долларов.

Купив Shazam, Apple сможет влиять на доходы конкурентов своего стримингового сервиса, таких как Spotify и Google Play Music. Фото dev.by

В отечественный поисковик «Спутник» вкачают еще 260 миллионов?

Компания «Ростелеком» объявила тендер на модернизацию браузера «Спутник» — разработчики должны будут улучшить новостной агрегатор и карты. Начальная стоимость контракта составила ни много ни мало 260 млн рублей. Согласно сообщению на сайте госзакупок, закупка проводится у единственного поставщика — ООО «Поисковый портал «Спутник».

Стоит напомнить, что еще в мае этого года появилась информация о возможном закрытии отечественного поисковика. «Спутник» позиционировался как государственная поисковая система, которая, по замыслу создателей, должна была стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства. Проект был представлен 22 мая 2014 года на Петербургском международном экономическом форуме.

За прошедшие с тех пор три года «Спутник» так и не сумел не то что стать альтернативой «Яндексу» или Google, а сколь-нибудь заметной фигурой на рынке.

Об этом, например, говорят апрельские цифры LiveInternet: за прошлый месяц со «Спутника» на другие сайты Рунета перешли около 100 тыс. раз. У «Яндекса» и Google этот показатель исчисляется миллиардами. При этом в прессе (в том числе и зарубежной) то и дело появлялась информация, о размере первоначальных инвестиций в проект, якобы составивших 20 млн долларов.

Чеченская соцсеть и уход Кадырова из Instagram

В декабре глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что в ЧР тестируется собственная соцсеть под названием Mylistory. По словам политика, социальная сеть «не уступает заморским аналогам» и начнет функционировать уже после Нового года.

Это заявление прозвучало на фоне недавней истории с удалением аккаунта Рамзана Кадырова из Instagram и Facebook: в своем telegram-канале он связал удаление аккаунта в «Инстаграме» с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». Следом министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров обвинил Госдеп США в «диверсионной кибератаке» на аккаунты Рамзана Кадырова в «Инстаграме» и «Фейсбуке».

В своем telegram-канале Кадыров связал удаление аккаунта в «Инстаграме» с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». Фото Reuters (russian.rt.com)

В пресс-службе Facebook (владеет Instagram) объяснили блокировку аккаунта «Инстаграма» Рамзана Кадырова американскими санкциями. Заметим, что спустя некоторое время все депутаты парламента Чечни решили покинуть Instagram.

«Битва за Telegram» и планы мессенджера на ICO

Баталии между мессенджером Павла Дурова Telegram и российскими силовиками не прекращаются: 12 декабря суд отклонил апелляционную жалобу юристов Telegram на штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставлять ФСБ коды шифрования для доступа к переписке пользователей. По закону Роскомнадзор может начать блокировку мессенджера, если компания не выполнит требование в течение 15 дней.

Через два дня после решения суда стало известно о том, что юристы Telegram обратились в ООН для защиты от блокировки в России. На этом фоне «Роскомсвобода» запустила кампанию «Битва за Telegram», предложив подать коллективный иск для обжалования требования ФСБ и РКН по раскрытию данных и переписки пользователей.

Также бывший коллега Дурова Антон Розенберг рассказал о планах Telegram провести ICO: «По слухам, суть идеи была в том, чтобы выпустить свою криптовалюту, встроить ее в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Etherium. И сегодня я получил подтверждение тому, что эти слухи имели под собой все основания: проект будет называться TON (Telegram Open Network)».

Баталии между мессенджером Павла Дурова Telegram и российскими силовиками не прекращаются. Фото russianpressa.ru



Visa и Mastercard исключили из финтех-ассоциации ЦБ, а на российский банк напали хакеры

Из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, были исключены Visa и Mastercard. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили источники, близкие к ассоциации. Сообщается, что решение было принято из-за того, что ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании. Напомним, что на базе «Финтеха» ведется работа над проектами удаленной идентификации россиян, технологии распределенного реестра, открытых API и платформы быстрых платежей.

А в середине месяца хакерам удалось атаковать российский банк и вывести деньги за границу, впервые использовав для этого международную систему финансовой информации SWIFT. Как называется банк, сколько украли денег и куда их перевели, не уточняется. Эксперты по безопасности предположили, что проблема может заключаться в уязвимости не SWIFT, а банка.

Запуск ракеты Falcon 9 и «перепутанные» космодромы

Под конец месяца, 23 декабря, компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next на борту. В заявлении компании говорится, что спутники Iridium Next заменят крупнейшую в мире коммерческую спутниковую сеть на околоземной орбите, что в итоге станет одним из крупнейших «технических обновлений» в истории». При этом некоторые из спутников предназначены для отслеживания кораблей и самолетов в режиме реального времени.

Тем временем вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил недавний неудачный запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный». По его словам, это произошло из-за того, что настройки были выставлены как на Байконур. Рогозин признал наличие «системных ошибок» и добавил, что не хочет принимать «оправдания про софт, который делали 20 лет назад».

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next на борту. Фото inverse.com

Netflix в России и общая онлайн-платформа для российских телеканалов

Первый канал, ВГТРК, СТС, «Национальная медиа группа» объединятся на единой онлайн-платформе в начале 2018 года. Онлайн-трансляции телеканалов будут показываться на едином плеере как на своих сайтах, так и на сторонних ресурсах. Основой платформы станет плеер Первого, который уже тестирует СТС. К запуску его сильно доработают и обновят софт, который сделают «совместными усилиями». Отмечается, что запуск единой онлайн-платформы российские телехолдинги обсуждали больше двух лет.

Также в этом месяце появились хорошие новости для любителей контента, поставляемого Netflix, — крупнейший в мире онлайн-кинотеатр рассматривает возможность полноценного запуска сервиса в России уже в 2018 году. Речь идет о запуске русскоязычного сайта с фильмами на русском языке. Отметим, что Netflix достаточно давно рассматривает Россию как один из приоритетных рынков за пределами США, однако от полноценного запуска в стране компанию удерживала антироссийская риторика в американской политике, а также нерешенный вопрос с видеопиратством.

Блокировка СМИ за ссылки на «нежелательных»

Серьезное беспокойство в российской медиасфере вызвали пояснения Роскомнадзора к новой версии ФЗ «Об информации», разрешающему ведомству блокировать сайты по требованию Генпрокуратуры без решения суда. РКН запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на материалы таких организаций.

Блокировать средства массовой информации и порталы без регистрации СМИ Роскомнадзор будет в случае, если такое требование поступит от Генпрокуратуры. Эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», говорят, что теперь цитирование информации с сайтов «нежелательных организаций» фактически запрещено, и при желании можно будет блокировать ресурсы не только за перепосты запрещенной информации, но и вообще за размещение любых ссылок на не угодившие прокуратуре сайты.

Серьезное беспокойство в российской медиасфере вызвали пояснения Роскомнадзора к новой версии ФЗ «Об информации». Фото vkpress.ru

Выход «Медиазоны» на краудфандинг и проверка ее источников финансирования

В этом месяце независимое издание «Медиазона» перешло на краудфандинг, начав прием криптовалюты. Как сообщил «Ведомостям» издатель проекта Петр Верзилов, он отказался от дотаций и грантов иностранных фондов как основного источника финансирования: «Это очень энергозатратная и ненадежная модель». При этом выпуск издания стоит около 30 млн рублей в год, и «Медиазона» рассчитывает собрать с помощью краудфандинга большую часть необходимых средств. У пользователей есть возможность сделать пожертвование с помощью карт, «Яндекс.Денег», Paypal, банковских переводов. Также издание открыло электронные кошельки для биткоина и эфира.

После заявления Верзилова, прозвучавшего в прессе, депутат Раменского районного совета Московской области, некий Владимир Лактюшин обратился к главе СК РФ с просьбой инициировать расследование обстоятельств иностранного финансирования сайта «Медиазона» без официального отчета об этом перед российскими уполномоченными инстанциями и при подтверждении данной информации — привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Деловой Петербург» достался Григорию Березкину



Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил 100% газеты «Деловой Петербург» и сайт dp.ru. Информацию о закрытии сделки прессе подтвердил гендиректор и главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков, однако сумма сделки не раскрывается. По словам Васюкова, из-за изменения собственника никаких «резких перемен в жизни издания» не планируется. Представитель ЕСН, в свою очередь, заявил журналистам, что Максим Васюков останется гендиректором и главным редактором «Делового Петербурга».

Напомним, о том, что Григорий Березкин получил предложение купить «Деловой Петербург», 17 ноября сообщило издание The Bell. Информацию о переговорах тогда подтверждал источник в редакции «Делового Петербурга» и сам Березкин. Связанная с ЕСН структура — АО «Сотол Проект» — в июне этого года стала основным владельцем РБК. По данным на декабрь 2017 года, «Сотол Проекту» принадлежит 72,19% ПАО РБК.