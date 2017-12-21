У жителей Татарстана растет спрос на услуги надежного банка

ЮниКредит Банк, который представлен в Казани более 10 лет, продолжает экспансию на рынок Татарстана. Офис небольшого формата для розничных клиентов банка, так называемый лайт-офис, открытый в Казани в 2016 году, в декабре этого года реформатирован до уровня полноценного отделения. О новых продуктах, которые теперь будут представлены в офисе, ставке рефинансирования и услугах для малого и среднего бизнеса корреспонденту «Реального времени» рассказал коммерческий директор региона «Урал» АО ЮниКредит Банка Андрей Малышев.

ЮниКредит Банк увеличит площадь офиса в Казани с 50 кв.м. до 230 кв.м.

— ЮниКредит Банк присутствует в Казани с 2005 года. Что послужило главным поводом для открытия в столице Татарстана отделения офиса для физических лиц в 2016 году?

— В Казани представительство банка уже 12 лет работает с корпоративными клиентами – крупнейшими компаниями Татарстана. В розничном направлении банк исторически имел существенные объемы бизнеса в автокредитовании.

Решение об открытии офиса для розничных клиентов осенью 2016 года было принято правлением банка, основываясь на экономической привлекательности региона, расширении потребностей наших клиентов и перспективах развития ЮниКредит Банка.

— Сколько за время присутствия на рынке Татарстана ЮниКредит Банк выдал автокредитов физическим лицам?

— В 2017 году в среднем мы выдаем автокредитов на сумму более 100 млн рублей ежемесячно. Банк понятен и клиенту, и партнеру-автосалону. Наша продуктовая линейка в части автокредитов универсальная и позволяет выбрать клиенту выгодное для себя предложение.

— Каких успехов в Татарстане достиг ЮниКредит Банк за этот год?

— Офис для обслуживания физических лиц, который размещался на 50 кв.м., мы открыли в октябре прошлого года. В декабре 2017 года по тому же адресу открывается расширенное отделение на площади 230 кв.м. За год существования офиса клиентская база выросла в 1,5 раза, значительно расширилось количество партнеров. Мы увидели, что выбрали правильное время для реформатирования отделения.

— Почему сначала было принято решение об открытии офиса лайт-формата?

— Мы предпочитаем последовательное и взвешенное развитие. Сначала увидели, что клиенты хотят обслуживаться очно, поэтому открыли офис лайт-формата. Это позволило нам оценить насколько велик спрос на наши услуги и следующим логичным шагом по расширению нашего присутствия в Татарстане стало открытие полноценного розничного офиса.

— Офис ЮниКредит Банка открылся на проспекте Ибрагимова. По каким критериям было выбрано это место?

— В первую очередь наши услуги предназначены для активных жителей Казани. Бизнес дислоцируется не в историческом центре. К тому же место, где открылось отделение, знакомо всем казанцам. Оно расположено в 50 метрах от автобусной остановки и в 300 метрах от станции метро «Козья Слобода». Кроме того, немаловажная причина в наше время – наличие большой парковки.

В Казани клиенты ЮниКредит Банка ждали программу рефинансирования ипотеки

— Какими банковскими продуктами и услугами в расширенном отделении смогут воспользоваться жители Казани?

— В офисе клиенты смогут открыть счет, депозит, оформить кредит или пакет банковских услуг, рефинансировать кредиты, оформленные в других банках, провести банковский перевод, воспользоваться сейфовой ячейкой, получить консультацию по накопительным и инвестиционным страховым продуктам и многое другое. Кроме того, в отделении полноценное обслуживание получат юридические лица сегмента малого и среднего бизнеса.

— Ставка при открытии будет сделана на ипотеку?

— В этом направлении мы видим большие возможности для развития нашего бизнеса, учитывая, востребованность наших предложений по ипотеке. Есть продукты, которые клиенты очень ждали. В первую очередь это рефинансирование ранее оформленных ипотечных кредитов, причем у нас возможно рефинансирование с использованием материнского капитала.

— На сколько процентов может быть снижена ставка по ипотеке при рефинансировании в ЮниКредит Банке?

— Процент зависит от первоначальной ставки. Если 2-3 года тому назад клиент брал кредит под 13-14% годовых, то снижение ставки практически в 1,5 раза даст ощутимую экономию семейного бюджета в части платежей по кредиту.

— Какие банковские продукты и услуги пользуются наибольшим спросом у жителей Татарстана по сравнению с населением других регионов ПФО?

— Получая обратную связь от наших клиентов, не могу сказать, что у жителей Татарстана какие-то специальные потребности, отличные от других регионов. Они продиктованы самой жизнью – речь идет об улучшении жилищных условий, автокредитовании, кредитах на неотложные нужды, сбережениях.

— Насколько клиентам ЮниКредит Банка интересны депозиты?

— Наш банк обладает высоким рейтингом надежности, согласно изданию Forbes, именно по этому критерию часто выбирают банк клиенты. Наряду с этим важно получение дохода. Клиенту мы предлагаем полный спектр услуг, направленный на сохранение и приумножение денег: депозит, депозит и кредитную карту, депозит и инвестиционные продукты. Учитывая, что потребности каждого клиента сугубо индивидуальны, я не буду делать акцент на продуктовом каталоге. Скажу только, что каждому клиенту предлагаем не просто продукт, а конкретное финансовое решение.

ЮниКредит Банк компенсирует затраты на модернизацию кассовой техники

— Какие услуги для малого и среднего бизнеса оказывает ЮниКредит Банк?

— Среди стандартных услуг малому и среднему бизнесу, мы можем предложить компенсировать затраты на модернизацию кассовой техники, которую необходимо заменить в точках розничной продажи согласно федеральному закону №54-ФЗ. Законом определены четкие сроки по завершению установки фискальных регистраторов, поэтому наше предложение оказалось очень своевременным и крайне востребованным клиентами. Наибольший спрос пришелся на вторую половину этого года.

— О каких итогах 2017 года можно сейчас говорить?

— Открытие в Казани офиса в новом формате считаем хорошим финалом 2017 года и прекрасным новогодним подарком для наших существующих и потенциальных клиентов, учитывая, что банк всегда во главу угла ставил качество сервиса и клиентоориентированность.

— Какие планы на 2018 год ЮниКредит Банк связывает с Татарстаном?

— Реформатирование отделения в Казани необходимый шаг для расширения и дальнейшего развития бизнеса. Мы планируем сохранить темпы роста клиентской базы в следующем году. При этом делаем акцент на развитии дистанционных каналов обслуживания, что уже позволяет клиентам воспользоваться рядом услуг, не обращаясь в отделение.

Интернет-газета «Реальное время»