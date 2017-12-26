Как правозащитники и АКИТ искали среди интернет-магазинов «спекулянтов» и не только

После первой проверки из тысячи онлайн-площадок нарушения нашли у DNS, Bosco, «Эконики» и Marks & Spencer

Фото: Zarni Min Naing ( mmbiztoday.com

Ассоциация компаний интернет-торговли совместно с общественной организацией по защите прав потребителей решили проверить, соблюдены ли в первой тысяче популярных интернет-магазинов все обязательные нормы, и выяснили, что более 25% площадок работают с нарушениями, которые касаются как манипуляций с ценами, так и сокрытия юридического и фактического адресов. Попали в этот список и известные бренды. Подробности — в материале «Реального времени».

Общественники взялись за интернет-магазины

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) решили обратить свое пристальное внимание на интернет-магазины, в результате чего АКИТ подготовила список из тысячи самых популярных онлайн-площадок, а ОПИ проверила, соответствует ли их деятельность обязательным требованиям и столкнутся ли покупатели с рисками при заказе товара на этих сайтах. Достоверность информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях специалисты общественной организации проверяли через портал egrul.nalog.ru, а в самом исследовании ориентировались на сайты магазинов.

Согласно представленным «Реальному времени» АКИТ результатам исследования, более 25% магазинов хотя бы по одному пункту не соответствуют установленным требованиям.

АКИТ подготовила список из тысячи самых популярных онлайн-площадок, а ОПИ проверила, соответствует ли их деятельность обязательным требованиям. Фото new-retail.ru



Самых распространенных нарушений оказалось четыре. Так, 23 интернет-магазина увеличивают цены при оплате по безналичному расчету или делают скидки при условии расчета наличными. 58 площадок не указали наименование продавца, а 21 указала его неправильно. Еще 107 не посчитали необходимым написать свой юридический адрес. Правда, были и те, кто указал его неправильно (41 магазин) или не стал раскрывать фактический адрес (82 магазина). В случае с юридическим адресом онлайн-площадки, оформленные на ИП, не рассматривались, поскольку они в праве его не указывать.

«Следует отметить высокую опасность выявленных нарушений, поскольку отсутствие юридического адреса или указание недостоверных сведений о месте нахождения продавца не только затрудняет возврат и обмен неподошедших товаров, но и не позволяет потребителю оперативно прибегнуть к судебной или административной защите своих прав: в большинстве случаев контрольно-надзорные органы такие компании не находят, судебные повестки не доставляются», — говорится в исследовании.

От DNS до Bosco и «Эконики»

В перечень 23 площадок, где производят манипуляции с ценой товара в зависимости от способа оплаты, попал, например, интернет-магазин по продаже воды «Сестрица» (voda-sestrica.ru). Из компаний, которые не на слуху, можно назвать сервис по доставке продуктов GoodSeafood (gseafood.ru), универсальный магазин «ВсеИнет.ру» (vseinet.ru), интернет-магазин детских товаров «Kideria» (kideria.ru), магазин запчастей и аксессуаров к технике «Лизмарт» (lizmart.ru)

Название продавца на сайте не указали такие площадки, как книготорговая и букинистическая интернет-ярмарка Libex (libex.ru), официальный интернет-магазин «Леново» в России (shop.lenovo.ru) и группа компаний Bosco di Ciliegi (bosco.ru). Впрочем, у всех трех компаний не указан и юридический адрес.

Знакомые компании встречаются и в списке тех, кто указал неверный юридический адрес. Среди них — детский магазин «Дочки-сыночки», магазин обуви «Эконика», магазин одежды, обуви и аксессуаров Marks&Spencer. Фото intermoda.ru



Грешит неверно указанным названием компании-продавца такой гигант, как интернет-магазин цифровой и бытовой техники DNS (dns-shop.ru). Он же числится в нарушителях и в связи с отсутствием юридического адреса.

Знакомые компании встречаются и в списке тех, кто указал неверный юридический адрес. Среди них — детский магазин «Дочки-сыночки» (dochkisinochki.ru), магазин обуви «Эконика» (ekonika.ru), магазин одежды, обуви и аксессуаров Marks&Spencer (marksandspencer.ru) и издательство «Альпина Паблишер» (alpinabook.ru).

Только начало?

На этом исследовании АКИТ с ОПИ останавливаться не собираются и планируют расширить так называемую зону безопасных покупок до других компаний, оказывающих услуги через интернет, в том числе по продаже билетов, в сфере образования и финансов. В свою очередь с нарушителями в ОПИ собираются бороться с помощью столичного Роспотребнадзора. По крайне мере в отношении компаний с пропиской в Москве.

В свою очередь интернет-магазины, которые устранят выявленные нарушения, могут смело обращаться в ОПИ для повторной проверки, после которой они могут быть исключены из реестра нарушителей.