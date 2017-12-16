Северные олени, школа эльфов и праздничный салют: на Кремлевской набережной открылся «Сказочный городок»
На Кремлевской набережной в Казани открылся Сказочный городок. Посетителей в этом году ждет ряд новшеств: рядом с домом Деда Мороза появилась деревня эльфов и школа, где гостей обучат эльфийскому мастерству. В городке также продолжит свою работу сферический кинотеатр, где все праздники будут крутить новогодние мультфильмы. На Кремлевской набережной, как и в прошлом году, будут гостить самые настоящие северные олени.
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