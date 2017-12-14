Пресс-конференция Путина: «Никаких планов по укрупнению регионов нет и не будет»
Текстовая трансляция «Реального времени» с 13-й ежегодной большой конференции президента России: «у нас нет никакого национального вопроса»
Сегодня президент России Владимир Путин проводит 13-ю ежегодную большую пресс-конференцию. Она станет для него последней за третий срок работы главой государства. По прогнозу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «отпечаток на пресс-конференцию в этом году наложат предвыборная кампания, которая вот-вот начнется, и тот факт, что президент заявил о своем намерении стать кандидатом в президенты в очередной раз». На мероприятие аккредитовались 1640 журналистов.
комментарии