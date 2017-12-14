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Пресс-конференция Путина: «Никаких планов по укрупнению регионов нет и не будет»

11:50, 14.12.2017 7

Текстовая трансляция «Реального времени» с 13-й ежегодной большой конференции президента России: «у нас нет никакого национального вопроса»

Пресс-конференция Путина: «Никаких планов по укрупнению регионов нет и не будет» Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин проводит 13-ю ежегодную большую пресс-конференцию. Она станет для него последней за третий срок работы главой государства. По прогнозу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «отпечаток на пресс-конференцию в этом году наложат предвыборная кампания, которая вот-вот начнется, и тот факт, что президент заявил о своем намерении стать кандидатом в президенты в очередной раз». На мероприятие аккредитовались 1640 журналистов.

Трансляция
Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВласть
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    отличный формат репортажа онлайн, удобный.
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    Анонимно 14 дек
    Впервые вижу в газете
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  • Анонимно 14 дек
    Интересно прочитать и сделать выводы
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  • Анонимно 14 дек
    Он у нас отличный президент
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    Анонимно 14 дек
    У вас
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  • Анонимно 14 дек
    Да не будет укрупнение, это не выгодно
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    Анонимно 14 дек
    Обещать не жениться.
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