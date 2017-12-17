«Литература в стиле «5 советов успешных людей» мне неинтересна» — бизнесмены о том, какие книги читают

«Реальное время» продолжает составлять библиотеку лучших книг по версии бизнесменов

Фото: Максим Платонов

Бизнесмены Казани изучают эпоху Ренессанса, ищут компромисс между воспитанием детей и работой и учатся относиться к себе без жалости. «Реальное время» узнало, в каких книгах предприниматели ищут вдохновение, для чего им знание истории и что помогает в развитии своего дела. В рубрике «Бизнесмены отчитались» предлагаем читателям отметить голосованием книгу, наиболее достойную библиотеки предпринимателя.

Антон Куховаренко, технический директор компании «Автодория»:

— Я читаю «Чемпионы продаж» Мэттью Диксона. Был на тренинге у Максима Батырева, где он и посоветовал эту книгу. В целом взгляд на продажи в этом произведении показался мне интересным, он близок к нашему видению. Многие советы подходят нашей компании, хотя с государством приходится работать немного по-другому. Книга рассказывает о том, как себя ведут те, кто продает больше всех.

Недавно прочел «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана. Книга учит пониманию себя. После нее я узнал, что многие вещи делаю правильно. Автор учит следить за эмоциями, пишет, что гнев не всегда бывает плохим. От книги у меня остались положительные впечатления. Также начал читать книгу «Как разговаривать с мудаками» Марка Гоулстона, но пока не осилил ее. Мысли там интересные, ведь вокруг много бытовых сумасшедших.

Айрат Гайнуллин, руководитель ГК «Колорит»:



— Последнее, что прочел — это «Маверик» Рикардо Семлера. Автор, генеральный директор и учредитель компании, рассказывает о том, как перестроил фирму, которая досталась ему от отца. Дело происходит в 80-е годы в Бразилии. Рикардо Семлер, будучи молодым человеком, после окончания вуза принял компанию отца, в основе управления которой была иерархическая система. Семлер установил в компании демократическую модель управления, где многие вопросы сотрудники решают самостоятельно. В компании создана практически плоская организационная структура, мало формализма, многие люди сами определяют график рабочего дня, даже сами могут назначать себе зарплату. Возможно, гибкий график работы был бы приемлем для части офисных сотрудников, например, для бухгалтерии.

Еще недавно прочитал Эрика Ларссена «На пределе». Автор, норвежский бизнесмен и бизнес-тренер, рассказывает о практике «неделя без жалости к себе». Семь дней человек рано встает, много работает, тренируется, читает. Неделю проживает в очень жестком ритме. С такими испытаниями Эрик Ларссен столкнулся в армии, они и отразились на его жизни. На основе испытаний он создал тренинг. Я и до чтения книги вставал в 4.30, а теперь еще больше уверен в правильности этого решения. Так я освобождал время для чтения, книги стали быстрее прочитываться и легче запоминаться.

Артем Тяжелов, управляющий сети «Пирушка»:



— Сейчас читаю бестселлер «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова. Эта книга показалась мне крайне полезной: часто имею дело с текстом. Я курирую развитие нашей сети через SMM, сам пишу, а для этого нужны определенные навыки. Параллельно читаю «Магия утра» Хэла Элрода. Он пишет о повышении продуктивности, советует раньше вставать, больше успевать. Дает советы, как быть бодрым по утрам.

Дмитрий Жуков, управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский»:

— Вы, наверное, рассчитываете услышать, что я читаю литературу в стиле «5 советов успешных людей», но такие книги мне не нравятся. Сейчас изучаю эпоху Ренессанса по иностранным сайтам, анализирую работу художников той эпохи. Я считаю это время одним из самых интересных этапов в истории человечества. Интересно изучать философию художников, политических деятелей. Я считаю, что у них можно многому научиться. Искусство того времени до сих пор актуально. В то время работы были глубже, чем сейчас, разгадывая их символы, можно вынести много полезного для себя.

В прошлом году мне было интересно изучать историю России ХХ века. Любопытно, что 23 февраля 2018 года исполнится 100 лет большевистской партии. Уроки истории можно применить в настоящем, ведь все уже пройдено до нас. Считаю, что современные книги в основном о том, как за 99 рублей получить 99 советов. Я читал их в 16 лет, они состоят из упрощенной философии для людей, у которых нет времени. Но если хочешь получить знания без упрощенного слога — обратись к истории.

Ангелина Корсакова, директор школы визажных искусств «Лиса»:

— Сейчас я жду второго ребенка, читаю книгу Ольги Валяевой «Предназначение быть мамой». Писательница рассказывает о первой беременности, и ее история схожа с моей. Я тоже переживала, что с рождением ребенка не останется личного времени. Меня напрягало, что я вся посвящена только ребенку, искала няню, стремилась выйти на работу. Ольга Валяева пишет о том, как важно научиться быть матерью и посвятить этот период ребенку, который невероятно нуждается в маме каждую секунду. У меня свой бизнес, уже сейчас я думаю о том, что надо будет выйти на работу (и я этого хочу), в то же время понимаю, что нужен компромисс между уходом за ребенком и работой. Надеюсь, что книга Ольги Валяевой поможет в принятии решения.

Меня интересует духовное развитие, поэтому читаю об этом. Всем рекомендую книгу Ричарда Баха «Иллюзии». Это художественная литература с глубоким смыслом. Все мои друзья от нее остались под впечатлением. Книга затрагивает тему исполнения желаний, глубинной души, внутреннего мира, визуализации. Для меня она была большим открытием. Автор пишет о неограниченных способностях человека, которые мы не используем, не можем найти состояние, в котором их можно применить.

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