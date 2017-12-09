Новости

10:44 МСК
Новости раздела

Рудольф Нуриев: «Ваш оркестр — это мой полигон. И потом, моя мать родом из Казани»

07:00, 09.12.2017 23
Рудольф Нуриев: «Ваш оркестр — это мой полигон. И потом, моя мать родом из Казани» Фото: posta-magazine.ru

В субботу на сцене Большого театра состоится премьера балета «Нуриев», он еще не видел света рампы, но уже считается одним из самых эпатажных. Каким в действительности окажется спектакль, можно судить только после премьеры, но накануне стоит вспомнить приезд великого танцовщика в Казань и то интервью, которое он дал автору этих строк. «Реальное время» воспроизводит ту беседу на своих страницах.

Приехал по приглашению оперного театра

В Казани Рудольф Нуриев был дважды — в марте и мае 1992 года. В столице Татарстана он побывал по приглашению директора оперного театра Рауфаля Мухаметзянова, который приложил немало усилий, чтобы эта поездка состоялась. И в то время и по сей день это — грандиозный проект Мухаметзянова, у которого отменное чутье на таланты. Проект амбициозный и успешный, особенно если учесть, что он осуществлялся в то время, когда страна переживала нестабильный период.

Нуриев в это время уже не танцевал, а пробовал себя в качестве дирижера. После длительных переговоров, сложностей (уголовная статья «За измену Родине» в отношении танцовщика еще не была отменена), Нуриев дал согласие продирижировать на международном фестивале классического балета в Казани «Щелкунчиком», кроме этого, у него был еще один концерт с ГСО РТ, где Рудольф Хамитович дирижировал увертюрой-фантазией Чайковского «Ромео и Джульетта».

После окончания «Щелкунчика», партию Маши в котором исполнила известная балерина Надежда Павлова. Рудольф Нуриев, отметив высокий исполнительский уровень и балетной труппы, и оркестра ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, разрешил дать казанскому балетному фестивалю свое имя. У него были большие планы сотрудничества с казанским театром, в частности, он в качестве балетмейстера собирался ставить в Казани «Баядерку» Минкуса. Увы, планы не осуществились, 6 января 1993 года Рудольфа Нуриева не стало.

Рудольф Нуриев в Казани. Фото kazan-opera.ru

Это интервью Рудольф Нуриев дал мне в Казани 20 мая 1992 года в концертном зале в перерыве между репетициями с ГСО РТ. «Реальное время» предлагает фрагменты из него.

«В кармане лежало пятьдесят франков»

— Рудольф Хамитович, что стало последней каплей перед принятием вами решения остаться в Париже после гастролей Кировского театра?

— Я услышал фразу одного из руководителей нашего балета: «Нуриев в Лондон на гастроли не поедет!». Я понял, что ходу мне на родине не будет. Физически, возможно, и не убьют, но духовно. Я остался. Все мои шмотки самолетом, к черту, отправили в Ленинград.

— У вас были какие-то деньги на жизнь?

— У меня в кармане лежало пятьдесят франков. Пятьдесят франков — это ничего. Вскоре одна фирма заключила со мной контракт, грабительский. Семь вечеров подряд я танцевал партию Принца в «Спящей красавице» и получал за эту работу четыреста долларов в неделю. Столько же получал и артист кордебалета. Но у меня не было выхода.

— Значит, те баснословные гонорары, которые в тот период называла пресса, были вымыслом?

— Конечно.

— У вас были неприятности с советскими органами безопасности?

— Они не оставляли меня без внимания, хотя в том, что я остался в Париже, даже отдаленно нельзя найти политических мотивов. Я никогда не интересовался политикой. Но они все равно везде протягивали свои щупальца спрута. Мои родственники по их просьбе находили меня повсюду, они писали, звонили, умоляли вернуться. Я был непреклонен.

— Это правда, что Андропов посылал к вам агента, чтобы переломать вам ноги?

— Мне об этом ничего не известно. Возможно, есть такая легенда.

Рудольф Нуриев в Казани. Фото kazan-opera.ru

«Никакой политики!»

— Оставшись на Западе, вы общались с русскими эмигрантами?

— Нет. Это было принципиально для меня. Я решил ассимилироваться на Западе. Стоило только начать бывать в эмигрантских кругах, как появилась бы ностальгия, все эти разговоры, вся эта жвачка. Я люблю повторять английскую поговорку: «Хочешь жить в Риме — веди себя как римлянин». Это лучшее средство от ностальгии.

— На что вы делали ставку, оставшись за границей?

— Ставку? Только на мое искусство. И — никакой политики. Был момент, когда я стоял перед выбором: ехать на работу в Америку или поступить на работу в Ковент-Гарден, я выбрал второе, продолжив карьеру танцовщика, выступающего в классическом репертуаре.

— Если можно, расскажите о той культурной среде, в которую вы попали.

— Со мной работали великие балетмейстеры, например, Ролан Пети и Морис Бежар. Я застал в живых Чернышеву и Григорьева, танцовщиков, оставшихся на Западе со времен «Русских сезонов». Они поставили для меня «Петрушку» и «Половецкие танцы», то есть репертуар Вацлава Нижинского. В Лондоне на мои спектакли приходила сама Тамара Карсавина, она была прима, 16 лет оттанцевала в Мариинском театре, работала с Фокиным, попала на Запад, благодаря «Русским сезонам». Она участвовала в них 10 лет. Карсавина не воспринималась ни мной, ни другими как эмигрантка, ее жизнь была вполне английская. Авторитет этой балерины на Западе был огромен — она в течение 17 лет была вице-президентом Королевской академии танца в Лондоне. Карсавина приходила на мои спектакли, и это было признание меня как артиста.

— С Джорджем Баланчиным вам удалось поработать?

— К счастью, с ним тоже.

— Кто был самым главным вашим партнером?

— Марго Фонтейн. Марго была мои другом, моим конфидентом, человеком, который желал мне только добра.

— Вы долго танцевали вместе?

— Шестнадцать счастливых лет. Марго помогала мне работать, она убирала всю шелуху, а это важно в классике. Она была непосредственна, талантлива, молода, несмотря на нашу разницу в возрасте.

— У вас была большая разница в годах?

— Почти двадцать лет. Она была великая балерина.

— Какой из спектаклей, где вы танцевали с Фонтейн, был для вас самым любимым?

— «Маргарита и Арман». Либретто написано по мотивам «Дамы с камелиями». Его поставил для нас Фредерик Аштон. Фабула в этом балете отчасти напоминала нашу с Марго жизненную ситуацию.

Фото Романа Хасаева

«Квартира с видом на Лувр»

— Каковы итоги вашего пребывания на Западе?

— Они великолепны. Я имею практически все, что хочу.

— А где ваш дом в нашем понимании?

— В Париже. У меня квартира на набережной Вольтера, окна выходят на Лувр.

— Вам не тоскливо там одному?

— Бывает. Хотя в Париже у меня живут родственники. Племянник и племянница.

— Чем они занимаются?

— Учатся. Чему-то. Я дал им кров, какие-то деньги. Водить за руку по жизни не собираюсь, меня ведь никто не водил.

— Это ваш принцип?

— Да. И я твердо буду ему следовать.

— Как вы относитесь к прессе?

— Она много про меня врала. В Казани, кроме вас, никто не пришел брать у меня интервью.

— Вы недавно выступили в Бостоне в мюзикле «Король и Я». Почему?

— Не ищите подтекстов, просто попытка иметь еще одно амплуа. Роль в драматическом спектакле — это украшает биографию.

— А дирижирование?

— И это тоже.

— Вы сами приняли решение стать дирижером?

— А что я, по-вашему, должен был редиску выращивать? Что я должен делать, уйдя со сцены? Впервые мне это подсказал Герберт фон Караян. И видите, подвернулся счастливый случай, мне предложили приехать в Казань, выступить с вашими оркестрами.

Фото Романа Хасаева

— Почему вы согласились? Ведь в Казани не смогут заплатить серьезный гонорар.

— Ваш оркестр — это мой полигон. И потом, моя мать родом из Казани.

— Вы считаете себя татарином?

— Да. Хотя я — гражданин мира.


Татьяна Мамаева
комментарии 23

комментарии

  • Анонимно 09 дек
    Какой он интересный человек!
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Хех, гражднинин мира... Предатель он
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Тот , кто написал такое -есть последнее ничтожество на Земле.
    Такие сгноили миллионы и миллионы людей.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Рудольф Нуриев-это современный Чингиз хан.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    вам его не достать .. вы пыль ..он величина..он завораживает в своих танцах балета..
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Да мы пыль - с этим не поспоришь.

    Но из этой "пыли" создан и обсуждаемый балерин.

    Никто его не хочет "достать" - но он сам сознавался, что несчастен...

    Человек, не имеющий жены, не может назваться мужчиной.
    Народная мудрость.

    И с этим не поспоришь.

    Как бы высоко не подпрыгивал этот.

    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Больной вы человек.
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Кого он предал?
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Себя.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Никого он не предовал, он себя в историю вписал
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    В историю себя вписал, но и себя предал.

    Одно другому не мешает...
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Человек может и должен жить там, где он хочет.
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Самое печальное - он гей.
    Читайте "Рудольф Нуриев" , автор Баганова Мария. очень противно.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    это его личное дело, он никогда свои сексуальные предпочтения не выпячивал
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    кому какое дело?..это лично вас коснулось?...Нуриев.. это не измеримая величина...не досягаема...
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Давно пора поставить в Казани памятник Рудольфу Нуриеву.
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Великий татарин, прославил наш народ!!!!!
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Человек в других видит только то,что есть в нем самом...сексуально озабоченные видят его сексуальную ориентацию, а кто то ценит в нем человеческие качества, а кто то видит гения балета. Что бы о нем не говорил обыватель Нуреев останется в мировой истории Великим артистом балета,гениальным танцовщиком и достойным представителем татарского народа... отрицание и обливание грязью не есть созидание...
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Да, гений балета.

    Но жертва порока.

    И ставит ему памятник никак нельзя.

    Именно его порок и прославляет "режиссер" Серебренников, замешанный в особо крупном мошенничестве с бюджетом, деньгами налогоплательщиков.

    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    У Серебреникова, кроме порока, ничего нет. А Нуриев был гений.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    У Серебренникова кроме порока есть ещё и сотни миллионов рублей, а может быть и долларов.
    Ответить
  • Анонимно 10 дек
    Гениальна была Марго Фонтейн, которая помогла выйти ему на английскую сцену и о которой он сказал, что пусть будет благодарна, что я продлил ей сценическую жизнь. А посмотрев его там в спектакле Васильев сказал ему: ты же плохо танцевал сегодня. На что Нуриев ответил, что танцует во много раз больше спектаклей в месяц, чем Васильев, погляди на мои ноги - их надо беречь. Об отношении англичан к нему, боготворивших Марго, знаю. Много лет ездила в UK. А танцовщик , который танцевал его партии в Уфимском театре после него, сейчас живет в Зеленодольске, уже пожилой. Муж моей одногрупницы.
    Ответить
  • Анонимно 10 дек
    Но у него нет таланта Нуриева.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости

10:44 МСК
Новости раздела