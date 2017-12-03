Куда пойти в Казани с 4 по 10 декабря: пополнить библиотеку, поболеть на скачках, послушать классику

Топ-10 событий будущей недели по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

Следующая неделя — хоть и первая декабрьская, но пройдет пока без новогодней суеты. Можно будет посетить концерт с участием Спиваковского в ратуше, всероссийские скачки на ипподроме и конференцию по бережливому производству. Те же, кому не терпится приступить к покупке новогодних подарков или пополнить домашнюю библиотеку, смогут сделать это на зимнем книжном фестивале. Полная афиша ярких событий — в воскресном обзоре.

1. Скачки по-крупному

В Казани впервые пройдут всероссийские соревнования по конному спорту. Их можно будет посмотреть в закрытом конно-спортивном манеже «Казань» с 6 по 8 декабря. Оценивать выступления лучших российских спортсменов будут ведущие судьи Федерации конного спорта РФ. Помимо основных соревнований участники выполнят нормативы на присвоение звания «Мастер спорта» и спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта» и 1-го спортивного разряда.

Начало соревнований в 9.00. Вход свободный.

2. В Казанской ратуше стартует форум доброты

В среду в Казани откроется II форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов». Мероприятие пройдет 6 и 7 декабря в Казанской ратуше. На площадке соберутся не только благотворители со всех уголков России, но и бизнес-сообщество, чиновники, а также журналисты. Участники обсудят наиболее успешные региональные кейсы в сфере развития культуры благотворительности, получат экспертную оценку и поддержку своих социально значимых проектов.

В среду в Казани откроется II форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов». Фото evening-kazan.ru



Спикерами в этом году выступят руководитель сервиса Добро Mail.Ru Александра Бабкина, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова. В мероприятии заявлено участие мэра Казани Ильсура Метшина.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

3. В Казани будут решать вопросы бережливого производства

5 декабря в Казани традиционно пройдет международный форум «Татарстан — территория качества». Мероприятие приурочено к Дням качества в РТ 2017 года. Участники обсудят опыт применения международных стандартов менеджмента, вопросы «бережливого производства», а также обеспечение качества товаров, информационной безопасности. Форум пройдет на базе КГЭУ, вход по предварительной регистрации, начало в 09.30.

4. В ГБКЗ начнутся романтические вечера

Во вторник, 5 декабря, в ГБКЗ им. Сайдашева стартует авторский цикл концертов пианиста Рэма Урасина «Великие романтики». В течение нескольких сезонов зрители увидят концертные программы из произведений Листа, Шумана, Шуберта, Шопена, Мендельсона. В основу текста актера-чтеца лягут документы эпохи: дневники, письма, воспоминания современников. Каждому композитору будут посвящены несколько монографических программ. Герой первой из них — яркий представитель эпохи романтизма Ференц Лист.

В ГБКЗ им. Сайдашева стартует авторский цикл концертов пианиста Рэма Урасина «Великие романтики». Фото culture.ru



5. Молодые драматурги прочтут свои пьесы в Камаловском

6, 7 и 8 декабря в малом зале театра им. Г. Камала пройдет третий этап конкурса и лаборатории «Новая татарская пьеса — 2017». Молодые драматурги представят свои работы до выхода материала на сцену. Читки пройдут совместно с актерами театров и под руководством ведущих режиссеров Татарстана. В этом году конкурс «Новая татарская пьеса — 2017» впервые проходит в обновленном формате лаборатории. Ранее прошли первые два этапа лаборатории молодых драматургов: творческая учеба и написание пьес.

Нужна предварительная регистрация.

6. Первый разговор актера с пианистом

8 декабря в Казанской ратуше стартует третий сезон фестиваля Hotel de ville с Ольгой Скепнер. Новый сезон откроет необычный проект — концерт для рояля и актера «Диалоги». Главными героями концерта станут известный актер Даниил Спиваковский и российский композитор Евгений Борц. «Разговор» пианиста и актера — новый для российской сцены жанр. Премьера проекта по текстам Воннегута, Куприна, Довлатова и Зощенко состоялась в этом году в Москве.

7. Книжный weekend — Зимний книжный фестиваль в «Смене»

В выходные можно обновить домашнюю библиотеку. 9 и 10 декабря в ЦСК «Смена» пройдет Зимний книжный фестиваль. Он представляет собой ярмарку с участием нескольких десятков популярных российских издательств. Организаторы обещают литературу на любой вкус. Помимо прилавков на фестивале можно будет посетить лекции известных деятелей науки и культуры, авторов и издателей. Кстати, на мероприятие можно взять с собой и детей, в программе заявлены творческие мастер-классы для всех возрастов.

В выходные можно обновить домашнюю библиотеку. Фото Максима Платонова

Участники фестиваля смогут бесплатно посетить концерт композитора Дмитрия Курляндского и саунд-артиста Андрея Гурьянова (дуэт KGXXX). Мероприятие пройдет в этот же день в творческой лаборатории «Угол». Начало концерта в 20.00.

8. Герои Тима Бертона заговорят на татарском



В Казани поставят спектакль по мотивам известного фильма Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Постановка будет полностью на татарском языке и пройдет 4 декабря в Доме актера им. М. Салимжанова.

В спектакле «Чарли һәм шоколад фабрикасы» сыграют воспитанники детской театральной студии «Нур». Режиссер постановки — Марсель Махмутов. Начало в 18.00.

9. Уникальные разработки покажут на «Казанской ярмарке»



6 декабря на «Казанской ярмарке» стартуют масштабные выставки — «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка». На площадке ведущие мировые компании будут демонстрировать уникальные разработки. В этом году экспозиции представят 170 компаний из 13 стран мира.

Программа выставок рассчитана на 3 дня. Кроме технологических новинок посетителям предлагается ряд деловых и научных мероприятий. В рамках выставок пройдут координационный совет предприятий машиностроения Татарстана и международная научно-техническая конференция. Представителей промпредприятий ждет серия бизнес-встреч, а молодых специалистов — конкурсы.

Вход свободный.

6 декабря на «Казанской ярмарке» стартуют масштабные выставки — «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка». Фото Максима Платонова

10. Звездам татарской эстрады вручат премию

9 декабря в КРК «Пирамида» пройдет церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз». В этом году премия будет вручаться в пятый раз. Она присуждена 35 звездам татарской эстрады, которые по итогам зрительского голосования одержали победу в различных номинациях. Среди лауреатов такие звезды татарской эстрады, как Венера Ганеева, Расим Низамов, Резеда Шарафиева и другие.

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— На предстоящей неделе можно будет посетить концерт ансамбля Guitarra magia «Зимние грезы». Он пройдет 6 декабря в литературно-мемориальном музее А.М. Горького. В программе более 50 произведений разных эпох, стилей, жанров.

— Небезразличных к экономике ждут в КФУ. Там пройдет международный симпозиум по управлению, экономике и финансам.

— до 6 декабря продлится акция «Доступное кино» в кинотеатре «Мир», в рамках которой для инвалидов по зрению фильмы будут сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами.