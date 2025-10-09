В Казани стартовал фестиваль индийского кино

В столице Татарстана покажут индийские фильмы

Фото: Динар Фатыхов

На Фестивале индийского кино в Казани покажут шесть фильмов разных жанров, представляющих современный кинематограф Индии. Фильмом-открытием стала драма «Снежный цветок», которую презентовал режиссер Ганджендра Ахире. Картина создана совместными усилиями кинематографистов России и Индии. По сюжету у пожилой пары умирает сын. Скорбящие родители отправляются на похороны в Ханты-Мансийск, где их ребенок прожил свои последние годы. По словам режиссера, это фильм о душевном состоянии людей и тесной связи между поколениями. Какие еще индийские фильмы сможет увидеть казанский зритель и когда их начнут снимать в Татарстане — в материале «Реального времени».

В Татарстане могут снять индийский фильм

В течение трех дней в казанском кинотеатре «Мир» будут идти современные фильмы Болливуда: любовная история между начинающим режиссером Анну и молодой девушкой Майтхали из строгой семьи священнослужителя. Картины под названием «Портреты», «Сани Санскари и Тулси Кумари» и «Театр — миф реальности». В последний фестивальный день зрители смогут посмотреть российскую премьеру комедии «Джолли 3».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Показы проходят в рамках первого бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», фестиваль направлен на укрепление культурных связей между нашими странами и популяризацию индийского кинематографа среди российской аудитории.

— Фестиваль станет настоящим праздником для ценителей искусства, предоставив уникальную возможность погрузиться в удивительный мир индийского кино, — отметил на торжественном открытии мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Винай Кумар, поблагодарив правительство Татарстана за такую возможность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лейла Фазлыева, заместитель премьер-министра РТ, в свою очередь отметила, что этот фестиваль — возможность прикоснуться к культуре такой яркой страны как Индия и поделиться теми возможностями кинематографии, которые есть в России и Татарстане. По словам Фазлыевой, в рамках делового форума будут рассматриваться пути сотрудничества в сфере кино, что в будущем может вылиться в съемку совместных фильмов, а известный индийский режиссер и продюсер Ганджендра Ахире предложил заместителю премьер-министра Татарстана сняться в главной роли одного из них.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы хорошо узнаем друг друга через кино»

С локациями Татарстана для дальнейших съемок знакомится в эти дни делегация из 13 человек. Это режиссеры и продюсеры из Индии. Об этом рассказала руководитель ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова. По ее словам, неудивительно что кинофестивали проходят в рамках деловых форумов, так как кинематограф способен достичь экономического эффекта.

— Если взять Болливуд, Голливуд или европейские страны, кино занимает значительный процент в бюджете. Россия тоже стремится, чтобы киноиндустрия развивалась именно в этом направлении. Понятно, что мы по сравнению с этими кинодержавами пока еще находимся в зачаточном состоянии. Поэтому, мне кажется, совершенно нормально, что мы проводим международные фестивали и разговариваем с разными странами по поводу совместного кинопроизводства, так как это расширяет рынок сбыта. А главное — через кино люди знакомятся с ментальностью жителей других стран, их традициями. Мы через кино очень хорошо узнаем друг друга. Нации могут очень сблизиться, — отметила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«У нас одни и те же ценности»

По мнению Миляуши Айтугановой, в россиянах есть генетически заложенная потребность смотреть индийское кино, так как его любили многие поколения. К тому же ценности наших стран очень близки, добавила она.

— В течение последних 30 лет индийского кино практически не было на российских экранах. Доминировал в основном Голливуд и поэтому целое поколение выросло на других ценностях. В индийском же кино ценности как раз близки к нашим — на первом месте семья, нет ориентира на прагматизм, на карьерный рост, на то, чтобы любыми путями сделать себе карьеру. Так это и сближает наши страны. Если на этом этапе мы получим современный кинематограф, но с ценностями, которые нам близки, это будет прорыв. Тем более что все кинематографисты в мире ищут новые локации. Индия — огромная страна, но там нет того, что есть у нас. Например, зимние мотивы и многое другое. Тот факт, что индийские кинематографисты приехали и увидели великолепный регион, где можно снимать все, что хочешь на любую тему, многое значит.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас татарстанские кинематографисты продолжают сотрудничать с разными странами. Как рассказала директор «Татаркино», сегодня на стадии подготовки съемок находится проект фильма совместно с Узбекистаном. Речь идет о новой исторической картине про Шигабутдина Марджани. Первые съемки пройдут в Узбекистане, затем эпизоды о детстве просветителя будем снимать в Татарстане. Премьеру планируют представить уже в следующем году. Кроме того, сейчас в проработке совместные проекты с Казахстаном, Кыргызстаном и Ираном.

Фестиваль индийского кино продлится до 10 октября. Все показы пройдут в кинотеатре «Мир» и будут бесплатными, потребуется только регистрация на сайте kinoteatr-mir.ru.