Выгодные условия или отсутствие денег: татарстанцы стали чаще оформлять кредитки

За два месяца количество выданных новых карт в республике возросло на 37%

Фото: Реальное время

Татарстанцы стали чаще обращаться к заемным средствам — только за два месяца количество оформленных новых кредиток в республике возросло на 37,5%. Так, в июне жители региона получили 28,4 тыс. карт, а в августе — 37,6 тыс. Аналогичная ситуация наблюдается и по всей России. Говоря о причинах такой тенденции, эксперты «Реального времени» разошлись во мнениях: с одной стороны, повлиять на динамику могла снижающаяся ключевая ставка, с другой — три процентных пункта в этом вопросе роли сыграть не могли. Подробнее — в материале издания.

С 28,4 до 37,6 тыс. кредитных карт

В Татарстане за два месяца количество выданных новых кредитных карт возросло с 28,4 до 37,6 тыс. штук — рост составил 37,5%. Такие данные следуют из аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Примечательно, что в июне наблюдалось самое низкое с начала 2025 года число выданных кредитных карт. Полную динамику приводим ниже:

Статистика по Татарстану. Реальное время / realnoevremya.ru

Аналогичная ситуация наблюдается и по всей России — за два месяца рост количества выданных «кредиток» составил 29%. В июне жители страны оформили 1,03 млн карт, а в августе — 1,33 млн. Ровно как и в статистике по Татарстану, это число оказалось самым низким в 2025 году.

Статистика по России. Реальное время / realnoevremya.ru

По итогам августа Татарстан занял восьмое место по количеству выданных кредитных карт. В тройке лидеров — Москва, Московская область и Краснодарский край. Все регионы демонстрируют увеличение по этому показателю.

Рейтинг по регионам. Реальное время / realnoevremya.ru

Снижение ключевой ставки

Причиной тенденции стало постепенное снижение ключевой ставки, которое началось как раз в июне 2025 года. Таким мнением в разговоре с «Реальным временем» поделился экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

— С начала года российская валюта восстановилась к доллару примерно на 35%. Кроме того, состоялся разворот денежно-кредитной политики Банка России, который постепенно снизил ключевую ставку. Конечно, население все проанализировало и стало активнее использовать кредитные продукты, — пояснил он.

По мнению эксперта, позитивные изменения на валютном рынке всегда провоцируют кредитную активность россиян.

— Несмотря на это, я бы на месте людей поставил мораторий на кредиты, потому что, честно говоря, это очень дорого. Нужно дать понять финансовому сектору, что мы не готовы кредитоваться за двузначные числа (процент ключевой ставки, — прим. ред.), — это крайне дорого, — добавил он.

Из-за дороговизны, считает Лобода, столь активный рост в скором времени прекратится. Количество будет варьироваться в пределах десяти процентов от актуальной цифры.

Напомним, Центробанк на этой неделе понизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых. До этого снижение произошло как раз в июне:

25 октября 2024 года — повышение с 19 до 21% годовых (исторический максимум);

20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;

14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

6 июня 2025 года — понижение с 21 до 20% годовых.

25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых.

«Снижение на три процента — это несущественно»

Другой эксперт «Реального времени» — экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов — не согласился с коллегой. По его мнению, снижение ключевой ставки никак не отразилось на динамике кредитных карт.



— Фактическое снижение ставки на три процента — это несущественно. Посмотрите, как отреагировал фондовый рынок: акции снизились, — отметил он.

По мнению Шайахметова, причина такой картины кроется в другом, весьма банальном явлении — в недостатке денег:

— У людей достаточно выросли расходы. Например, квартплата в среднем по России выросла на 10—15% с июля. Плюс растет общая инфляция. Так как необходимые расходы увеличились, люди начали чаще пользоваться кредитными картами, которые позволяют им выходить из положения и «дожить до зарплаты». Тем более в августе начинаются предучебные хлопоты — и это снова расходы.