ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 29 ноября
Официальный курс доллара США составляет 78,23 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник, с 29 ноября. Некоторые денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,02 рубля, юань — на 0,003 рубля, а евро — на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,23 рубля;
- евро — 90,82 рубля;
- юань — 11,02 рубля.
