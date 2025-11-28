Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 29 ноября

19:41, 28.11.2025

Официальный курс доллара США составляет 78,23 рубля

Фото: Рената Валеева

ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник, с 29 ноября. Некоторые денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,02 рубля, юань — на 0,003 рубля, а евро — на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,23 рубля;
  • евро — 90,82 рубля;
  • юань — 11,02 рубля.
Рената Валеева

