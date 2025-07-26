Гид по улице Мусы Джалиля: первый коммерческий банк и место работы Ильхама Шакирова

Прогулка по Петропавловской улице, часть 5-я

Казанский купеческий банк . Фото: Максим Платонов

«Реальное время» в этой публикации завершает прогулку по улице Мусы Джалиля в Казани, после чего перейдем Лебедевский мост и начнем знакомиться с улицей Тази Гиззата. Сегодня будем изучать эклектичную архитектуру купеческого банка, дом, где жил композитор Назиб Жиганов, а также здание, в котором долгое время развивалось татарское песенное творчество.

Казанский купеческий банк (Мусы Джалиля, 3)

Первый акционерный коммерческий банк Казанской губернии. Он заработал 26 января 1873 года, его складочный капитал насчитывал тогда миллион рублей и четыре тысячи акций по 250 рублей. Изначально банк располагался неподалеку — на Баумана, 44.

Его учредителями были купцы — владелец Александровского пассажа Александр Александров, основатель Казанского водочного завода Дмитрий Вараксин (в недавнем прошлом — городской голова), торговец москательным товаром (мускус, краски и так далее) Михаил Попов, известный по продажам чая Лев Урванцев — его дом до сих пор стоит на Карла Маркса, 11. Были и другие соучредители, к примеру, братья Елисеевы из Москвы. Целью было активизировать торгово-промышленные обороты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 1903-м банк переехал на ул. Банковскую (сейчас Мусы Джалиля). Здесь ранее располагался двухэтажный дом с мезонином, известный как место рождения драматурга Сергея Найденова. Предполагается, что архитекторами здания были петербуржцы. Также есть версия, что рядом мог появиться еще один корпус банка с переходами между зданиями и дворами.

Банк закрылся в 1917 году, в здание переехало Министерство финансов ТАССР и налоговая инспекция. С 2003 года здесь располагается банк «Аверс».

Жилой дом Казанского электротехнического завода (Мусы Джалиля, 6)

Дом возведен в 1946—1949 годы по проекту Рашида Муртазина, бывшего председателя правления Татарского отделения Союза архитекторов СССР. Он же превратил бывшее здание почтовой конторы на площади Свободы в масштабный учебный корпус Казанского авиационного института. А также спроектировал на ул. Пушкина, 58 дом для работников московского завода «Авиаприбор» (после эвакуации в Казань — завод «Электроприбор»).

Дом Казанского электротехнического завода . Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Ранее на этом месте располагалась Николо-Вешняковская церковь. Построили ее в дереве в 1566 году «на старых воеводских огородах, в новом остроге, в Вешняковской слободе», то есть в слободе стрельцов приказа Вешнякова.

В 1674 году ее перестроили в камне, а тотально переделали после пожара 1842 года. Церковь была закончена в 1853-м, над ней трудились архитекторы Александр Ломан и Иннокентий Бессонов, тогда же из пятиглавой она стала одноглавой. Деньги на эту стройку выдавал купец Сергей Павлов. Храм разобрали в 1929 году.

Жилой «дом промышленности» — для работников Казанского электротехнического завода — одно из редких величественных сооружений послевоенной эпохи. КЭТЗ был создан на базе эвакуированного в 1941 году из Ленинграда филиала завода №379 Наркомата авиационной промышленности СССР.

Но при этом здесь жили и люди творческие. В частности, композитор Назиб Жиганов, позже обосновавшийся в квартире с видом на Фуксовский сад, а также Хаджи Рахматуллин, заместитель председателя Совета Министров ТАССР, министр культуры ТАССР. Газ здесь появился только в 1958 году.

Это еще не сталинский ампир, но уже заметен переход к нему, с коринфским ордером, не без влияния постконструктивизма. Любой прохожий также обратит внимание на широкий тротуар и большие окна, которые, правда, уже были изменены в наше время, в 2002 году.

Дом Арианова-Тельпугова (Островского, 2)

Предполагается, что первый вариант здания, двухэтажный особняк в стиле ампир, появился в самом начале XIX века и принадлежал купцу Варгину. В 1837 году его купил коллежский асессор Соловьев, а перестроил Фома Петонди. Но на этом переделки не закончились, во второй половине XIX века у него появился третий этаж и каменные ворота. Свое наименование дом получил по именам двух владельцев — отставного капитана артиллерии Тельпугова и купца Арианова.

Дом ансамбля песни и танца. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Республиканская концертная организация Татарская филармония появилась в 1937 году. У нее было три дома — №15, 17 и 74 на современной ул. Московской. Последний — это Сеннобазарная мечеть.

У филармонии были кабинет татарского фольклора, хоровая капелла, оркестр татарских народных инструментов и, наиболее известный, эстрадно-концертный отдел. Здесь работали все известные татарские артисты, начиная с Ильхама Шакирова и Альфии Авзаловой. В то время на работу они приходили на ул. Островского, когда не ездили на гастроли. В 1970-е годы филармония переехала на ул. Гоголя, 4, а потом — в ДК имени Кирова на ул. Павлюхина.

Сейчас здесь работает Ансамбль песни и танца РТ, который до 1991 года входил в состав Татарской филармонии. В 2002-м ГАПиТ публично просил о капитальном ремонте. Его оценили в 147 млн рублей и провели, в прошлом году ансамбль вернулся в обновленное здание.

Лебедевский мост

Городской голова Александр Лебедев начал строить единственный каменный мост через Булак в 1901-м и закончил в 1907 году, отдав сверху еще 20 тысяч своих рублей.

Лебедевский мост. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Отсюда другое название — «Мост слез». К слову, Лебедев дважды руководил Казанью в 1883—1888 и 1899—1903 годах. Архитектор моста — Лев Хрщонович, он стилизовал его под строение Древнего Рима из камня-плитняка.