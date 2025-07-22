«Русским ничего не запретишь»: как геймеры пострадают от нового законопроекта Госдумы

Теперь передача данных для входа в аккаунты будет караться штрафом

Фото: Динар Фатыхов

Игровое сообщество начало сравнивать Россию с Северной Кореей или Сити-17 — городом под контролем тоталитарного режима из игры Half-Life 2. Все из-за законопроекта, который запрещает передавать телефонные номера и регистрационные данные аккаунтов в чужие руки. Подробнее — в материале «Реального времени».

До 200 тыс. за торговлю аккаунтом в игре

Законопроект, который изначально вообще не должен был касаться гейм-сообщества, все-таки затронул и его. Речь идет о документе, предусматривающем уголовную ответственность за передачу сим-карт и аккаунтов. Так авторы законопроекта хотят защитить россиян от мошенников, дропперов и тех, кому нужны данные. Но для геймеров передача аккаунта — привычное дело. Это необходимо для того, чтобы третье лицо прокачало вашего персонажа или аккаунт — прошло миссию или улучшило статистику.

Игроки могут «апнуть» (от англ. up — вверх) персонажа, что повышает ранг в какой-либо игре. Об этом на анонимных условиях «Реальному времени» рассказал один из продавцов на российской бирже для онлайн-торговли игровыми предметами FunPay.

— Улучшить его можно в любых играх, кроме одиночек. Но и там, если ты не можешь пройти миссию, думаю, есть ребята, которые просят пройти вместо них. Я таким не занимался. В основном прокачка персонажей касается «олдскульных» игр, таких как World of Warcraft или Black Desert Online, где нужно бесконечно добывать ресурсы. Всем известных игр Counter-Strike или Dota 2 тоже касается, — рассказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Теперь передача данных для входа в аккаунты будет караться штрафом:

от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц;

от 50 тыс. до 100 тыс. для ИП;

от 100 тыс. до 200 тыс. для юрлиц.

Уголовный кодекс пополнится статьями 274.4 и 274.5. В особо тяжелых случаях передача аккаунта может обернуться штрафом до 700 тыс. рублей, принудительными работами или даже лишением свободы на срок до трех лет.

«Лично передать — можно. Торговать — нельзя»



Первой о грядущих переменах сообщила российская геймерская платформа FunPay. На этой площадке пользователи зарабатывают, перепродавая внутриигровые ресурсы, аккаунты или прокачивая персонажей других игроков. Для совершения сделок требуется доступ к логину и паролю аккаунта. FunPay объявила о закрытии соответствующих разделов на сайте, пояснив: «Банки не будут обслуживать, платежи отключатся».

— Лично я считаю, что ничего кардинально не изменится. Банально — глупо. А что если я хочу дать свой аккаунт другу, у которого нет возможности приобрести какую-либо игру? Даже звучит абсурдно, что мне могут запретить дать ему аккаунт, — поделился своим мнением спикер.

При этом один из законопроектов содержит оговорку об отсутствии ответственности в случае правомерного использования переданного аккаунта с согласия владельца. Однако администрацию FunPay это не успокоило.

— Лично передать — можно. Торговать — нельзя. Содержать площадку по торговле — нельзя, — прокомментировали там ситуацию.

— Если брать одну из популярнейших онлайн-игр Dota 2, то ты мог сделать «Буст MMR», — повышение рейтинга или ранга. Они либо играют на аккаунте игрока, либо помогают ему выигрывать больше матчей, — рассказал источник «Реального времени».

Помимо этого, там же можно осуществить отмыв ЛП (Low Priority, низкий приоритет) — снятие блокировки, которая выдается при преждевременном выходе из игры. Для этого нужно успешно отыграть указанное количество боев в определенном режиме с наложенным ограничением на выбор героев.

— С этим сталкиваются те, кто орет как резаный, высказывается о матерях сокомандников, ломает вещи или портит игру тем, что специально умирает. Твоя порядочность в игре падает, и тебя отправляют туда. Я также помогал восстановить режим за определенную плату, — поделился собеседник.

Пострадают крупные платформы

При этом, по словам директора и основателя студий Fair Games/GD Forge Яна Шевченко, такая продажа и обмен аккаунтами — неоднозначный вопрос.

— Это все еще часть куда большего спора о владении игрой в современном мире, где даже обычные, не онлайн-игры больше не принадлежат физически покупателю, а выдаются по лицензии платформой. Но компании не любят ситуации, когда игроки играют по очереди с одного аккаунта — они теряют прибыль. Поэтому они включают это правило в соглашения и карают самостоятельно баном, — пояснил Шевченко в разговоре с «Реальным временем».

Спикер выразил мнение, что новый закон, скорее всего, негативно повлияет на крупные платформы, организующие продажу и покупку игровых аккаунтов.

— Насчет ухода в тень — из-за нарушения правил игр сервисов многие платформы и так работали в тени. Для обычных геймеров, которых большинство, это будет незаметным — они не так заинтересованы в том, чтобы начинать игру самым «раскаченным». Обычному геймеру как раз и интересен процесс игры и прогресс.

Александр Старшинов / realnoevremya.ru

Источник «Реального времени» считает, что пользователи, которые на этом зарабатывают, никуда не пропадут. У них есть десятки аккаунтов, которые будут подходить под каждого игрока.

— Русским ничего не запретишь. Но если это примут и реализуют, обычные игроки станут по-настоящему «обычными игроками», — заключил эксперт.