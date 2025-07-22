«Русским ничего не запретишь»: как геймеры пострадают от нового законопроекта Госдумы
Теперь передача данных для входа в аккаунты будет караться штрафом
Игровое сообщество начало сравнивать Россию с Северной Кореей или Сити-17 — городом под контролем тоталитарного режима из игры Half-Life 2. Все из-за законопроекта, который запрещает передавать телефонные номера и регистрационные данные аккаунтов в чужие руки. Подробнее — в материале «Реального времени».
До 200 тыс. за торговлю аккаунтом в игре
Законопроект, который изначально вообще не должен был касаться гейм-сообщества, все-таки затронул и его. Речь идет о документе, предусматривающем уголовную ответственность за передачу сим-карт и аккаунтов. Так авторы законопроекта хотят защитить россиян от мошенников, дропперов и тех, кому нужны данные. Но для геймеров передача аккаунта — привычное дело. Это необходимо для того, чтобы третье лицо прокачало вашего персонажа или аккаунт — прошло миссию или улучшило статистику.
Игроки могут «апнуть» (от англ. up — вверх) персонажа, что повышает ранг в какой-либо игре. Об этом на анонимных условиях «Реальному времени» рассказал один из продавцов на российской бирже для онлайн-торговли игровыми предметами FunPay.
— Улучшить его можно в любых играх, кроме одиночек. Но и там, если ты не можешь пройти миссию, думаю, есть ребята, которые просят пройти вместо них. Я таким не занимался. В основном прокачка персонажей касается «олдскульных» игр, таких как World of Warcraft или Black Desert Online, где нужно бесконечно добывать ресурсы. Всем известных игр Counter-Strike или Dota 2 тоже касается, — рассказал он.
Теперь передача данных для входа в аккаунты будет караться штрафом:
- от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц;
- от 50 тыс. до 100 тыс. для ИП;
- от 100 тыс. до 200 тыс. для юрлиц.
Уголовный кодекс пополнится статьями 274.4 и 274.5. В особо тяжелых случаях передача аккаунта может обернуться штрафом до 700 тыс. рублей, принудительными работами или даже лишением свободы на срок до трех лет.
«Лично передать — можно. Торговать — нельзя»
Первой о грядущих переменах сообщила российская геймерская платформа FunPay. На этой площадке пользователи зарабатывают, перепродавая внутриигровые ресурсы, аккаунты или прокачивая персонажей других игроков. Для совершения сделок требуется доступ к логину и паролю аккаунта. FunPay объявила о закрытии соответствующих разделов на сайте, пояснив: «Банки не будут обслуживать, платежи отключатся».
— Лично я считаю, что ничего кардинально не изменится. Банально — глупо. А что если я хочу дать свой аккаунт другу, у которого нет возможности приобрести какую-либо игру? Даже звучит абсурдно, что мне могут запретить дать ему аккаунт, — поделился своим мнением спикер.
При этом один из законопроектов содержит оговорку об отсутствии ответственности в случае правомерного использования переданного аккаунта с согласия владельца. Однако администрацию FunPay это не успокоило.
— Лично передать — можно. Торговать — нельзя. Содержать площадку по торговле — нельзя, — прокомментировали там ситуацию.
— Если брать одну из популярнейших онлайн-игр Dota 2, то ты мог сделать «Буст MMR», — повышение рейтинга или ранга. Они либо играют на аккаунте игрока, либо помогают ему выигрывать больше матчей, — рассказал источник «Реального времени».
Помимо этого, там же можно осуществить отмыв ЛП (Low Priority, низкий приоритет) — снятие блокировки, которая выдается при преждевременном выходе из игры. Для этого нужно успешно отыграть указанное количество боев в определенном режиме с наложенным ограничением на выбор героев.
— С этим сталкиваются те, кто орет как резаный, высказывается о матерях сокомандников, ломает вещи или портит игру тем, что специально умирает. Твоя порядочность в игре падает, и тебя отправляют туда. Я также помогал восстановить режим за определенную плату, — поделился собеседник.
Пострадают крупные платформы
При этом, по словам директора и основателя студий Fair Games/GD Forge Яна Шевченко, такая продажа и обмен аккаунтами — неоднозначный вопрос.
Спикер выразил мнение, что новый закон, скорее всего, негативно повлияет на крупные платформы, организующие продажу и покупку игровых аккаунтов.
— Насчет ухода в тень — из-за нарушения правил игр сервисов многие платформы и так работали в тени. Для обычных геймеров, которых большинство, это будет незаметным — они не так заинтересованы в том, чтобы начинать игру самым «раскаченным». Обычному геймеру как раз и интересен процесс игры и прогресс.
Источник «Реального времени» считает, что пользователи, которые на этом зарабатывают, никуда не пропадут. У них есть десятки аккаунтов, которые будут подходить под каждого игрока.
— Русским ничего не запретишь. Но если это примут и реализуют, обычные игроки станут по-настоящему «обычными игроками», — заключил эксперт.
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