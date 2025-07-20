Как родился и умер символ утопии

Книга этой недели — культурологическое исследование Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Фото: Реальное время

Сорок пять лет назад в Москве открылись летние Олимпийские игры, символом которых стал добрый мультяшный Мишка. До сих пор видео с церемонии закрытия, когда Мишка улетает в небо, невозможно смотреть без слез умиления. Но за этим трогательным моментом стояло много политического, идеологического, культурного и общественного напряжения. О том, как Мишка стал символом утопии, и его дальнейшей судьбе написал историк Иван Корнеев в книге «Олимпийский Мишка».

Пробиться сквозь «железный занавес»

В Вене 23 октября 1974 года в утреннем свете над старой ратушей скапливались журналисты, а также чиновники из двух сверхдержав — СССР и США. Они курили и обсуждали последние дни, проведенные в переговорах, презентациях и нервных встречах. Атмосфера в зале была напряженной: в борьбе за право принять летние Олимпийские игры 1980 года остались лишь два города — Москва и Лос-Анджелес. Итоги голосования хранились в конверте, который держал в руках лорд Моррис Майкл Килланин — президент Международного олимпийского комитета. Он медленно открыл его, окинул зал взглядом поверх очков и произнес одно слово: «Moscow». Через секунду зал наполнился аплодисментами и объятиями. Западный журналист назвал их «медвежьими», пишет Иван Корнеев в книге «Олимпийский Мишка».

На этом фоне метафора «русского медведя» звучала особенно многозначительно. К середине 1970-х годов этот образ окончательно закрепился в массовом сознании на Западе. Он был устойчивым штампом, используемым со времен Наполеона. Независимо от политического режима или имени правителя, внешнеполитической ориентации и внутренней риторики, Россия — а затем СССР — изображались в карикатурах и на политических картах в виде агрессивного, массивного зверя. Этот медведь всегда оставался одинаковым: лохматый, с открытой пастью, в военной форме и с устрашающим оскалом. Его не переименовывали в «советского» — он был по-прежнему русским.

Эстафета Олимпийского огня на улице Горького в Москве. Валерий Зуфаров / Иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Эта символика имела под собой и идеологические основания. Крупнейшие американские журналисты, такие как Хендрик Смит и Джон Донберг в своих книгах «Русские» и «Новые цари», закрепляли в умах западного читателя образ Советского Союза как государства без прогресса. Смена власти в Кремле, по их мнению, не означала перемен — лишь перестановку фигур. Основные черты страны оставались прежними: авторитаризм, централизованная власть, культ силы, недоверие к гражданским свободам. Хендрик Смит прямо писал:

Это чужая культура, не прошедшая через Ренессанс, Реформацию и эпоху конституционного либерализма.

Он утверждал, что любые заимствования с Запада использовались только для усиления российской вертикали власти. Эти идеи находили отклик: Смит получил Пулитцеровскую премию, а его книги становились бестселлерами. Олимпийское движение, которое развивалось в либеральных и демократических странах, не желало открывать свои двери медведю, которого считало чуждым. Возможность проведения Олимпиады в коммунистической стране воспринималась как угроза — ведь она могла превратиться в глобальную площадку для пропаганды.

Но в 1974 году все изменилось. Началась разрядка: США и СССР подписали договоры об ограничении вооружений, открылись каналы культурного и научного обмена. Мир впервые за десятилетия начал воспринимать Советский Союз не как закрытую зону угрозы, а как потенциального партнера. Тем не менее голосование оставалось чувствительным. Президент МОК Килланин хотя и знал точные результаты — 39 голосов за Москву, 20 за Лос-Анджелес, на пресс-конференции лукавил. Он заявил, что результаты уничтожены и их обрывки якобы «плавают в Дунае». На самом деле он старался защитить западных делегатов, проголосовавших за СССР, от возможных обвинений в симпатиях к коммунистическому режиму. Позже он признается:

Большая часть Запада проголосовала за Москву.

«Забавный Медвежонок»

Осенью 1977 года в офис оргкомитета «Олимпиада-80» пришел 42-летний художник, автор рисунка «Забавный Медвежонок», ставшего основой будущего талисмана Игр. Его встретили радушно: чиновники единогласно согласились выплатить ему 250 руб., что соответствовало ставке за графическую работу размером 30 на 20 сантиметров. Однако художник заявил, что по авторскому праву гонорар должен быть в сто раз больше. Как пишет Иван Корнеев, это вызвало неловкость: решение, которое власти планировали утвердить без обсуждений, оказалось оспорено.

Реальное время / realnoevremya.ru

Главный по авторским правам Николай Любомиров пояснил: художник действительно изготовил графический эскиз — не более. А талисманом его утвердили уже чиновники. Более того, финальное решение, по версии Любомирова, принял не ЦК партии, а «советский народ». Именно в это время в СССР вступила в силу новая редакция Конституции, где термин «советский народ» впервые получил юридическое определение — как историческая общность, которая выступала носителем власти.

Как подчеркивает Корнеев, подобная риторика была частью идеологической конструкции: любое достижение в СССР принадлежало народу. Вся система работала на то, чтобы исключить индивидуальное авторство. Даже если человек создавал продукт, достойный мирового признания, официальная версия приписывала его успех коллективу. По этой логике художник использовал государственные ресурсы — от бесплатного образования до материалов, а значит, не мог претендовать на исключительное право. Корнеев приводит характерную цитату из выступления руководителя оргкомитета Игр Игнатия Новикова:

Игры проводила вся страна.

В результате государственные награды вручали тысячам людей — от инженеров до машинистов расфасовочно-упаковочных машин. Олимпиада подавалась как воплощение народного усилия, и талисман должен был следовать этой логике.

Плакат с талисманом Олимпиады-80 — медвежонком Мишей. Виктор Чижиков, 1979. Иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Тем не менее, как показывает Корнеев, практика не всегда совпадала с риторикой. Всенародные конкурсы, которые должны были продемонстрировать массовость творческого участия, давали слабые результаты. Например, в 1975 году на конкурс эмблемы Олимпиады поступило 1 569 работ, но комиссия признала, что большая часть из них выполнена на «низком художественном уровне». Среди полутора тысяч проектов жюри не нашло ни одного, который соответствовал бы идеологическим и художественным требованиям. Тогда оргкомитет перешел к закрытому конкурсу, куда пригласили ведущих дизайнеров и художников. Им выплатили по 400 руб., но и эта попытка не дала нужного результата: проекты оказались избыточно сложными и не подходили для массового использования. Премии отменили.

Как описано в книге, в условиях, когда ни профессионалы, ни любители не справились с задачей, оргкомитет применил новую схему: выбрать хорошую идею «из народа» и отдать ее на доработку профессионалам. Этот гибридный метод оказался результативным. Так была создана эмблема Олимпиады: ее придумал латвийский студент Владимир Арсентьев, а доводили до графической чистоты Валерий Акопов, Василий Дьяконов и Игорь Кравцов. При этом в прессе фигурировало только имя «народного» автора.

Схема показала свою эффективность и была применена при выборе талисмана. Как пишет Корнеев, сначала образ выбирали методом народного голосования. В передаче «В мире животных» под руководством Василия Пескова зрителям предложили выбрать животное — победил бурый медведь. Затем поступили тысячи эскизов. В статье «Советского спорта» от 8 июня 1977 года был опубликован один из типичных рисунков: медведь в трико со звездой, флажком и виноватой улыбкой. Эмоциональный посыл не компенсировал дилетантский стиль.

Плакат «Мой главный девиз: мир». Юрий Кершин, 1979. Иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Тогда оргкомитет обратился к профессиональной среде — в Союз художников. Финальный образ талисмана, как отмечает Корнеев, возник именно там. Народный выбор определил животное, а профессионалы создали узнаваемый визуальный образ. Ключевое решение все равно оставалось за чиновниками — они определяли, что допустимо, а что нет. Участие народа стало важной частью риторики, но не финального результата.

Сколько отцов у Мишки?

В 1977 году художник Виктор Чижиков принес в оргкомитет «Олимпиады-80» серию рисунков. На одном из них был медвежонок с широким добродушным лицом и ярким поясом из олимпийских колец. Комиссия, долго бившаяся с дилетантскими эскизами, наконец увидела, что искала: узнаваемость, доброжелательность, мягкость. В протоколе №4 от 19 ноября 1977 года зафиксировано:

Утвердить рисунок Чижикова в качестве основы для разработки талисмана Олимпиады.

Именно так: «в качестве основы». Это юридическая тонкость, на которую позже опирались чиновники, когда Чижиков потребовал признать его автором. В глазах оргкомитета он создал лишь исходный образ, а окончательный вариант «завершили и довели до идеала» другие. Один из таких художников — Борис Аляскин — получил официальную благодарность от оргкомитета. Ему поручили перерисовать Мишку, сделав его пригодным для всех форматов — от значков до надувных фигур. Аляскин придал талисману графическую четкость, убрал сложные детали, сделал образ универсальным.

Как пишет Корнеев, в советской модели это была привычная схема: творческий вклад перераспределяется, индивидуальность растворяется, статус распределяется не по вкладу, а по логике ведомственной субординации. Художник-иллюстратор, каким был Чижиков, считался менее значимым, чем «автор окончательного макета». Официально именно Аляскин числился главным разработчиком. Для государственной системы важнее была воспроизводимость, чем художественная интенция. Когда оргкомитет отказался признать Чижикова единственным автором, началась череда попыток восстановить справедливость. В 2006 году Чижиков дал интервью, где прямо заявил:

Я придумал Мишку. Сначала его не приняли. Потом взяли без разрешения, изменили и не указали меня автором. Это была кража.

Его поддержали коллеги по цеху. Газета «Московский комсомолец» в 2008 году опубликовала расследование, где подробно описывалось, как художника исключили из авторства. Но к тому времени ситуация была уже почти необратимой.

Московский художник Виктор Чижиков, 1980. Владимир Акимов / Иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Корнеев приводит еще один важный эпизод. После утверждения Мишки как талисмана возникла задача превратить его в символ, который можно эксплуатировать без ограничений. И если художник не отказывался от авторских прав, государство не могло свободно тиражировать изображение. Чтобы обойти это, оргкомитет заключил с Чижиковым договор — по сути, отчуждение прав за символическую сумму. Но художник отказался подписывать документ. Он считал себя полноценным автором, а не наемным графиком.

Тогда, как отмечает Корнеев, чиновники прибегли к привычной практике — «переоформления истории». В документы начали вносить формулировки, по которым финальный образ Мишки — это результат «коллективного труда под руководством Оргкомитета». Авторский статус заменили на «участие в разработке». Позже к этой формулировке присоединили имя третьего художника — Сергея Майорова, который занимался анимацией талисмана. В результате у Мишки оказалось трое соавторов — и ни одного полноценного. Все они участвовали, но никто не имел прав на образ.

Такую модель Иван Корнеев называет «авторством без авторов». Она возникла неслучайно. Признать одного автора — значит признать, что успех возможен не только через систему. А это противоречило всей логике власти. Талисман, как и вся Олимпиада, был символом коллективного усилия. Поэтому образ Мишки приписали «советскому народу».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ирония в том, что народ в этой истории как раз сделал выбор: рисунок Чижикова вызвал эмоциональный отклик, стал любимым, разошелся на сувениры и открытки. Но в официальной версии важнее было другое — юридическая и идеологическая чистота. Даже после смерти Чижикова в 2020 году государственные агентства продолжали использовать Мишку, не упоминая автора. А в новых олимпийских проектах — вроде заявки Екатеринбурга на проведение Игр — Мишка снова фигурирует как «всенародный образ», словно созданный сам собой.

Зеркало эпохи

Линия с историей Виктора Чижикова и его борьба за авторские права занимает доминирующее место в книге Ивана Корнеева. Она всплывает на протяжении всего повествования. Но на ее фоне развиваются не менее значительные события: обострение холодной войны и последующий бойкот Олимпийских игр некоторыми западными странами, подготовка к самим Играм, ввод войск в Афганистан, смерть Владимира Высоцкого. Все эти события отражают напряженный политический, общественный и культурный контекст времени, на фоне которого «плывет» добродушный и улыбчивый Мишка.

Структура книги напоминает «биографию символа» — от его культурных предшественников до последствий присутствия Мишки в позднесоветской и постсоветской культуре. Каждая глава — самостоятельный очерк, будь то «Рождение», «Отец», «Кризис идентичности» или «Забвение». Такая компоновка дает возможность одновременно охватывать широкий исторический фон и фокусироваться на локальных сюжетах: от международного олимпийского лоббизма до конфликта художника с системой. По мнению Корнеева, «утопия, которую предал ее собственный талисман», не могла быть описана иначе.

Олимпийский Мишка на церемонии закрытия Олимпиады-80. Юрий Лизунов / Иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Корнеев переключается между уровнями анализа: он пишет о Мишке как о графическом образе, пропагандистском проекте, медиасимволе, товаре и психологическом феномене. Поэтому можно сказать, что «Олимпийский Мишка» — это исследование на стыке культурной истории, социальной психологии, визуальных исследований и постсоветской памяти. При этом в книге есть практически нарративная драматургия, кульминационная сцена которой — прощание с Мишкой на стадионе под песню Пахмутовой. Этот момент можно интерпретировать как массовое переживание и как мифологический эпизод. По Корнееву, именно тогда произошло символическое расщепление:

Олимпийский медведь улетает — и забирает с собой веру в новую советскую утопию.

Несмотря на плотность источников и аналитическую глубину, язык «Олимпийского Мишки» живой, афористичный, местами ироничный. Корнеев чередует крупные исторические обобщения с микроанализом символических деталей. Так, в одной главе он показал историю западных карикатур на русского медведя, в другой — обсуждал точку наклона бровей у мультяшного Мишки.

Карлсон улетел, но обещал вернуться. С Мишкой произошло то же самое. Он вернулся уже в постсоветское время. Корнеев фиксирует утрату символической автономии образа: от массовой коммерческой эксплуатации в перестройку — до окончательной дезинтеграции в 1990-х и 2000-х. Мишка стал объектом пародий, мемов, дизайнерских подделок и рекламных манипуляций. Он вписался в логику «позднего постмодерна» — ироничного, фрагментарного и ангажированного. В итоге образ, созданный как часть управляемой утопии, стал носителем утраченных смыслов. Мишка, по мысли Корнеева, оказался зеркалом, в котором отразились не только надежды советского общества, но и его финальное разочарование.

Издательство: Individuum

Количество страниц: 288

Год: 2025

Возрастное ограничение: 6+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».