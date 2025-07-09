В Татарстане растет потребление мобильного интернета, но не решена проблема его отключения

Минцифры республики подвело итоги работы в первой половине 2025 года

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане уверенно растет потребление интернета — как мобильного, так и проводного. Только за последние полгода объем мобильного интернет-трафика увеличился на 7%, а проводного — на 34%. Однако, несмотря на такие показатели, в республике все еще не решили проблему с отключениями интернета и связи во время режима беспилотной опасности. Эти и другие темы обсуждали на итоговой коллегии Минцифры региона по итогам первой половины 2025 года, подробнее — в репортаже «Реального времени».

Более 3 млрд рублей инвестиций на развитие телекоммуникационной инфраструктуры

В 2025 году в Татарстане объем инвестиций операторов в развитие инфраструктуры связи составил 3,2 млрд рублей, что превысило прошлогоднюю сумму на 200 млн рублей. Об этом в ходе итоговой коллегии рассказал замминистра цифрового развития республики Альберт Яковлев.

— Объем мобильного интернет-трафика вырос на 7% и достиг 1,2 млн петабайт. Еще более значительный рост показывает проводная связь — за первое полугодие 2025 года трафик увеличился на 34%, достигнув 3,6 млн петабайт, — отчитался он.

Замминистра цифрового развития республики Альберт Яковлев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На такой рост, по словам Яковлева, повлияло два фактора:

активная модернизация фиксированных сетей с переходом на технологию GPON;

повышение доступности высокоскоростных тарифных планов с цифровизацией государственных услуг и образовательной сферы и внедрением интернета вещей в городскую инфраструктуру.

Количество пользователей скоростного мобильного интернета в республике в 2025 году превысило 5 млн человек. При этом число жителей, пользующихся проводным интернетом, выросло до 1,3 млн абонентов.

Для устранения цифрового неравенства в 70 населенных пунктах Татарстана в первом полугодии 2025 года было выделено 420 млн рублей. Во втором полугодии планируется направить 534 млн рублей на решение этой же проблемы в 89 населенных пунктах.



Для устранения цифрового неравенства в 70 населенных пунктах Татарстана в первом полугодии 2025 года было выделено 420 млн рублей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Устранение цифрового неравенства — это социальная проблема разрыва в уровне доступности и качестве информационных и коммуникационных технологий среди разных групп населения.

— В 2025 году особое внимание уделяется улучшению покрытия на трассе М-7 и новых участках М-12. Для обеспечения надежного радиопокрытия операторы связи ведут работу по установке 48 базовых станций. Ключевой проблемой на удаленных участках федеральных и региональных дорог остается отсутствие централизованного электроснабжения. Для решения этой задачи правительство Татарстана прорабатывает программу целевого субсидирования, — добавил Яковлев.

Татарстанцы недовольны качеством электронных услуг

Несмотря на успешные показатели в части развития телеком-инфраструктуры, лучшего оставляет желать цифровизация государственных услуг. Как в ходе коллегии доложил первый замминистра цифрового развития Татарстана Илья Начвин, жители республики недовольны качеством электронных госуслуг.

— Ситуация действительно тревожная: из 94 тыс. заявлений, поданных в первом полугодии, более 35 тыс., это почти 40%, были отклонены. Фактически каждое третье обращение не получает должного внимания. Органам власти необходимо не только сокращать количество просрочек, но и объяснять людям причины отклонения заявлений простым и понятным языком, чтобы граждане могли исправить ошибки при повторном обращении, — выразил он беспокойство.

Первый замминистра цифрового развития Татарстана Илья Начвин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Затем Начвин перешел непосредственно к возможностям решения проблемы — в частности, к развитию искусственного интеллекта в государственном управлении республики. Так, в Татарстане появился сервис с искусственным интеллектом «Госпромт»:

— Данный инструмент позволил сократить время обработки документов с часов до минут, а сроки выполнения объемных задач — с месяца до нескольких дней. Более 2 000 сотрудников из 112 министерств и ведомств уже работают с системой. 37% пользователей регулярно решают от пяти задач еженедельно, экономя минимум 10 часов ежемесячно.

Потребление трафика растет, но интернет отключают

К проблемам в отрасли перешел вице-премьер республики, руководитель аппарата Кабмина Шамиль Гафаров. В первую очередь он назвал регулярные отключения мобильного интернета из-за режима беспилотной атаки. Спикер подчеркнул, что отсутствие интернета не так критично, как трудности со связью:

— В Татарстане возникают вопросы во время режима беспилотной опасности. Бывает, что при ограничении интернета пропадает вся мобильная связь. Нам нужно разработать решения, которые бы позволили сохранить мобильную телефонную связь. Как минимум таким образом мы обеспечим коммуникацию во время чрезвычайных ситуаций и ускорим принятие решений.

Гафаров заявил, что решения нужно разработать в кратчайшие сроки. Это может потребовать серьезных финансовых затрат.

Руководитель аппарата Кабмина Шамиль Гафаров. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Следующая тема, требующая доработки, — недостаточность покрытия мобильной связи. В Татарстане все еще остаются места, где люди жалуются на качество интернета и связи.

— Когда я поднимаю вопрос качества мобильной связи в Минцифры Татарстана, меня просят сказать, где она плохо работает. Предлагаю запустить акцию, где мы бы спрашивали у населения, например, раз в месяц, где такая проблема существует. Так мы сможем определять участки, где нужно провести работу, — предложил он способ решения проблемы.