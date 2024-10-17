В Казани шумозащита на мосту «Миллениум» обошлась в 82,5 млн рублей за 680 метров

Фото: Максим Платонов

Установка шумозащитных экранов на мосту «Миллениум» обошлась бюджету Татарстана в 82,5 млн рублей — согласно данным тендера на сайте госзакупок, подрядчик установил 680 метров экрана, что составило 121,3 тыс. рублей за метр.

Работы были завершены в начале сентября, однако тендер был опубликован только 24 сентября, а победитель выбран 14 октября.

Проектной документацией занималось ООО «Дорстрой комплекс», а заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс». На аукцион подали заявки две компании, но имя победителя тендера в материалах не указано.

Рената Валеева