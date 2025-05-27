Виктор Шалай: «Давайте перестанем изобретать велосипед там, где можно встать и поехать к другу»

Почему музеям и медиа нужно общаться и доверять друг другу

Встреча происходила, что называется, в тесном кругу, но при пристальном внимании медиа. Фото: пресс-служба фестиваля «Интермузей»

Сотрудничество и противостояние музеев и медиа обсуждали на фестивале «Интермузей» в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. В тесном кругу собрались чиновники, журналисты, блогеры, руководители музеев. Мотивация у каждой из сторон различается, отметили на встрече. У прессы — желание, чтобы их издания читали и цитировали, у музеев — требуется согласование и наукообразность. Равны ли блогеры традиционным СМИ? Как прийти к согласию во взаимодействии?

«Граница между классическими и новыми медиа стирается»

Вопросы взаимодействия музеев и медиа обсуждали и на других встречах. К примеру, об этом говорили в дискуссии «Зачем музею пресс-служба? Презентация «Манифеста музейного пресс-секретаря».

— Два года назад мы ввели четкое правило: все комментарии для СМИ должны согласовываться с пресс-службой, — сообщила Ильгама Алиева, заведующая отделом по связям с общественностью Третьяковской галереи. — Это не ограничение, а важный элемент нашей работы — такая система дисциплинирует коллектив и защищает музей от возможных репутационных рисков. При этом она полностью соответствует стратегии PR-службы и помогает нам выстраивать единую коммуникационную политику.

Встречу на Кадашевской набережной модерировал заместитель директора Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Дмитрий Трубинов.

— Как бы ни старались некоторые спикеры (без имен!) увести от заявленной темы в самопрезентацию, Дмитрий удержал главный вектор дискуссии, — отметила в своем телеграм-канале директор Пушкинского музея Ольга Галактионова.

— Сегодня граница между классическими и новыми медиа стирается, но общая задача остается — говорить о культуре ярко, интересно, вовлечено, — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. — Каждый выполняет большую и важную работу. Музей живет насыщенной, полной событиями жизнью, и мы хотим взаимодействовать и рассказывать об этом. Культура — невероятно многогранная сфера, и мы стремимся, чтобы о ней говорили широко и с интересом.

«Любое наше взаимодействие — это обычные человеческие отношения»

Одним из итогов обсуждения стала инициатива создания реестра региональных блогеров и пресс-секретарей под контролем двух искусствоведов и блогеров: Ксении Коробейниковой («ку-ку» и «ку-ку киндер») и Софьи Багдасаровой («Shakko: об искусстве») в рамках октябрьской «Единой модели продвижения музеев».

— Надо общаться, доверять друг другу, мы все делаем одно дело. Мы готовы поддерживать музеи, в этом наша работа и заключается, — говорила Коробейникова. — Все ведь сводится к простым вещам: любое наше взаимодействие — это обычные человеческие отношения, в основе которых должны быть уважение, эмпатия и взаимный интерес. Надо выстраивать эти отношения — сесть выпить кофе, созвониться, списаться, необязательно делать это формально в рамках пресс-показов.

— Берегите свои пресс-службы, растите их, — добавила Багдасарова. — Потому что пресс-секретарь музея, который проработал на своей должности больше года, — это уже бесценный человек. Чем опытнее пресс-секретарь, тем лучше у музея отношения с прессой.

Главное здание Музея Арсеньева. взято с сайта commons.ruwiki.ru/Slavagallery

Если не 400 часов, то хотя бы пять

Программным стало выступление директора Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева Виктора Шалая. Он сообщил, что в прошлом году 400 часов провел в небе:

— Я считаю, что это довольно серьезный и во многом часто единственный способ привлекать внимание в богоспасаемом городе почтенных, уважаемых, чрезвычайно занятых важными делами людей к тому, что происходит чуть-чуть дальше, чем геолокация в этих городах, — отметил Шалай.

Люди в этой стране живут с разными картами страны («у кого-то это вообще глобус»), во множестве «вариаций» России, указал дальневосточный эксперт. Приезд журналиста в регион Шалай сравнил с парадным выездом императорского двора»:

— Удивляйте, говорите, рукоплещите, покормите. «Боже мой, а у вас как там? Почему не сделали этого. У нас, знаете ли, в Лондонской картинной галерее — вот так вам было бы неплохо». У одних похмелье после этого, у других интоксикация.

После чего он описал, обращаясь к знакомым журналистам, обычный способ коммуникации с ними: «Прилетай! — Без вопросов. — Когда вылетаешь? — Вечером».

— Возможно, это личная симпатия, — пояснил Шалай. — Не исключаю. Это, кстати, очень хороший способ и инструмент продюсирования. Мне кажется, что очень многие вещи в мире глобально сделаны на доверии, симпатии, доле обаяния, на какой-то искренности. И я этого не стесняюсь.

— Я хочу жить в стране, в которой есть люди, которые одинаково понимают, чувствуют и уважают эту страну и не ломают ее об коленку на множество Россий, которые им удобны: «Вот не влезает в карман такая Россия, я краешки обломаю, она влезет. А я из этой России по контуру обрежу и сделаю значок себе на грудь. Мне неважно, что там изображено. Просто симпатично, модно, красиво», — высказался директор. — Я не хочу жить в такой стране. Поэтому я свои кружки наматываю, и тех людей (по счастью, кстати, с хорошим рейтингом), которых нахожу в разговорах и долгих сидениях, иногда в спорах, иногда конфликтах, соединяю с тем образом, который есть у меня. И получается в два раза больше их и мой мир. Оказывается, что это — общая страна.

— Давайте мы тоже будем знать, куда мы идем, и понимать, что Россия, вне зависимости от того, какое количество налогов, НДФЛ платится здесь, в Петербурге или в Торжке. Эта реальность, которая гораздо больше, чем то, что происходит с нами. Может, мы выйдем за периметр этого тотального эгоизма и поймем, что мир больше, у него есть метафизика, у него есть определенные чувства, — отметил Шалай.

В частности, он указал, что 25 млн людей, живущих за Уралом, — это гораздо больше, чем доля канала «Культура».

— Давайте просто будем этого достойны и перестанем изобретать велосипед там, где можно просто встать и поехать к другу. Встать и просто понять, что даже если здесь есть 500 выставок, там есть еще 20, которые говорят про тебя в не меньшей степени. Просто часто люди не ищут себя за пределами себя, — завершил Шалай свою речь. — Мы и есть страна, а страна есть мы. Поэтому пусть не 400 часов в год, но хотя бы пять себе отметьте для того, чтобы выбрать точку на карте страны, в которой вы просто не были. И соедините просто собственное любопытство, базовое уважение к этой стране не в тех географиях, которые вам комфортны, а в той географии, в которой она существует. И помните, что за физическим телом есть метафизическое тело, про которое идеально понимал Дмитрий Сергеевич Лихачев.