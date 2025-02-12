Неровная дорога к успеху. Что тормозит развитие цифровизации в Татарстане

Фото: Мария Зверева

Татарстан традиционно считается одним из ведущих регионов России по уровню цифровизации. Республика внедряет цифровые технологии в различные сферы жизни, от государственного управления до бизнеса. Однако, несмотря на очевидные успехи, ряд факторов продолжает сдерживать темпы развития и мешать реализовать полный потенциал. Рассказываем, с какими барьерами встречается Татарстан на пути к цифровому будущему.

Как цифровизируется Татарстан

Татарстан — один из лидеров России по внедрению цифровых технологий. Еще в 2022 году стартовал проект «Цифровой Татарстан», цель которого улучшить госуправление и качество жизни населения. Уже в первый год уровень цифровизации вырос с 61% до 87%, что подняло регион с пятого на первое место. Согласно данным Минцифры РТ, Татарстан занял пятое место по итогам третьего квартала 2024 года в национальном рейтинге цифровой зрелости регионов России. Высокий показатель в 97,5% достигнут благодаря широкому внедрению информационных технологий в органах местного самоуправления и здравоохранении.

Республика первой в России полностью перевела госуслуги в электронный формат, количество доступных онлайн сервисов достигло 319. Более 75% услуг жители получают через портал «Госуслуги РТ» и благодаря этому уже сэкономили 38 млн часов и 9 млрд рублей. А в августе 2024 года Минцифры Татарстана анонсировали «Госуслуги 2.0», которые позволят получать те же сервисы через видеозвонок.

В этом году регион завершил переход на электронные медицинские карты в рамках программы «Электронное здравоохранение РТ». Система объединяет региональные и федеральные информационные платформы, благодаря которым в 2024 году оформлено свыше 50 млн электронных медицинских документов.

Республика первой в России полностью перевела госуслуги в электронный формат. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также уже второй год подряд Татарстан удерживает лидерские позиции в цифровизации агропромышленности. В 2022 году в сфере сельского хозяйства внедрили комплексную информационную систему из 9 модулей, которая объединила почти 3 тыс. пользователей. Это повысило точность отчетности до 83% и сократило трудозатраты почти на 100 тыс. часов ежегодно.

Однако при этом во многих отраслях еще есть проблемы. Например, неравномерность цифровизации наблюдается в градостроительной сфере. В 2024 году в Татарстане произвели реформы и передали полномочия в сфере строительства Минстрою РТ. Это было сделано с целью повысить качество застройки, однако сроки рассмотрения увеличились, а количество разрешений на строительство значительно снизилось — почти 70% заявок отсеяли.

Заместитель директора Института пространственного планирования РТ связал это с неравномерным уровнем цифровизации на территории республики. У одних организаций данные в папке, у других в PDF на компьютере, и лишь у немногих они оцифрованы до того состояния, в котором их можно использовать. Это затрудняет обработку данных, а вследствие и увеличивает сроки рассмотрения.

Кроме того, республика занимает средние позиции по цифровизации дорог. Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» выразило недовольство медленными темпами внедрения интеллектуально-транспортных систем (ИТС). В этом году 56 регионов подписали соглашения на сумму 3,15 млрд рублей, но к 1 сентября было израсходовано лишь 36,9% от выделенной суммы. Татарстан не попал в списки как отстающих, так и успешных регионов, а замминистра транспорта РТ отметил, что работы идут по графику, но не раскрыл детали о финансировании.

С какими проблемами сталкивается цифровизация

Несмотря на активные усилия Татарстана в сфере цифровизации, существуют определенные проблемы, которые тормозят прогресс.

Одна из сложностей, которую отметили эксперты на Kazan Digital Week — недостаток компетенций для коммерциализации научно-технической деятельности. Цифровые технологии не только в Татарстане, но и России, достигли невероятных высот, но внедрять их некому.

Во-первых, источник проблемы — консервативная суть человека. Люди часто сопротивляются новшествам и предпочитают оставаться в привычной, уже знакомой, среде. Это отношение может замедлять прогресс всего общества в целом. Во-вторых, требуются новые подходы к качественной подготовке кадров. Поэтому важно популяризировать цифровизацию, обучать сотрудников, проводить такие мероприятия, которые позволят познакомиться с неизвестным.

Большую роль в цифровизации сегодня играет искусственный интеллект, отношение к которому неоднозначное — во многих отраслях участники рынков и сторонние эксперты выражают сомнения по поводу его внедрения и использования. Например, в медицине необходимо изучить социальные аспекты применения ИИ.

Большую роль в цифровизации сегодня играет искусственный интеллект. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также опасения от использования ИИ возникают и у чиновников. В декабре замминистра цифровизации Булат Габдрахманов анонсировал новое унифицированное приложение «Госуслуги 2.0», которое объединит функциональность сервиса для жилищных вопросов «Локоло» и текущего сервиса для госуслуг «Услуг РТ». На заседании Булат Габдрахманов сообщил, что новое приложение сделает взаимодействие с государственными услугами и решение жилищных вопросов более простым. Главная его особенность — сервис «Госконсьерж», который позволит пользователям получать услуги через видеосвязь с оператором колл-центра, без самостоятельного заполнения заявлений. Запуск нового приложения запланировали на первый-второй квартал 2025 года.

Также в разработке находится платформа «Госпромпт», которая даст возможность госслужащим использовать языковые модели для различных задач, среди которых корректировка текстов, подготовка аналитических отчетов и помощь в работе с документами. Депутат Марат Галеев отметил, что госслужащие начали пользоваться искусственным интеллектом. На данный момент к этой платформе уже подключили более 300 рабочих мест.

Однако, даже на заседании у старшего поколения были проблемы с терминологией. Также чиновники выразили беспокойство о молодом поколении, у которого отсутствуют системные знания в виду того, что забывается информация так же быстро, как и находится.

В образовательной сфере волнения исходят от родителей школьников по причине перехода на онлайн-обучение. В Министерстве образования Татарстана полагают, что цифровизация предоставляет новые перспективы, и с этого года все школы внедрили систему «Моя школа», которая упрощает работу преподавателей и предоставляет ученикам доступ к платным образовательным ресурсам. Однако, многие родители недовольны и опасаются за безопасность личных данных и здоровье детей, поскольку те и так проводят значительное время за экранами.

Выражает беспокойство и преподавательская сторона: доцент КФУ Аида Нурутдинова приводит в пример исследования коллег из ВШЭ, где сравнивали три группы студентов — которые занимались очно, онлайн и по смешанной системе. Уровень усвоения знаний между ними не сильно отличался, но психическое и физическое самочувствие у онлайн-группы были ниже.

У группы студентов занимавшейся онлайн, уровень усвоения почти не отличался от очной группы, но физическое и психологическое самочувствие были ниже. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть и другие препятствия. Участники круглого стола «Цифровизация промышленности» выявили ряд серьезных проблем: многие предприятия Татарстана столкнулись с трудностями внедрения новых бизнес-процессов из-за отсутствия ясной финансовой модели. Другие отмечают медленные темпы роботизации и недостаток квалифицированных специалистов по обработке данных, что сдерживает технологический прорыв в промышленности.

Однако интерес предприятий к автоматизации процессов достаточно высокий. Как отмечает директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» Александр Гаврилов, российские ИТ-технологии сегодня отвечают всем запросам бизнеса и государства, поэтому спрос на цифровые продукты в Татарстане будет только расти. По мнению эксперта, наличие необходимых инструментов ускорит трансформацию рынка, что будет способствовать улучшению экономики в регионе.

С увеличением объемов данных и интенсивностью их обработки возрастает проблема кибербезопасности. Большая часть малого и среднего бизнеса в России не защищается от атак. Татарстан, как и другие регионы, тоже столкнулся с угрозами безопасности — в 2024 году каждая четвертая компания столкнулись с локальными угрозами, а почти 10% — с интернет-атаками. К особо уязвимым относятся торговые организации.

Потенциал и перспективы

Несмотря на существующие сложности и барьеры, у Татарстана есть все шансы стать лидером цифровизации в России благодаря своей инициативности, активной поддержке со стороны государства и высокому уровню образовательных учреждений.

Минцифры РТ продолжает активно развивать цифровизацию. В числе реализуемых инициатив — создать Единый кабинет согласований, который ускорит процесс подачи проектов в сфере коммунальных услуг. Например, время согласования проекта трасссократитсядо 195 дней — сейчас оно может доходить до 358 дней.

Кроме того, активно растут IT-парки, общая площадь которых превышает 100 тыс. квадратных метров. Это позволило создать 6 тыс. новых рабочих мест и привлечь почти 3 млрд рублей налогов в бюджет за 2023 год. В регионе активно поддерживают молодых IT-предпринимателей при помощи технопарков и бизнес-инкубаторы. К примеру, программа «бизнес-инкубатор» действует в IT-парке им. Башира Рамеева и нацелена поддерживать стартапы на всех стадиях, в том числе и после выхода на рынок.

Активно растут IT-парки, общая площадь которых превышает 100 тыс. квадратных метров. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Одной из главных целей республики на 2025 год будет прогресс в области искусственного интеллекта. Высокая стоимость вычислительных ресурсов, необходимых для обучения нейросетей, оставалась серьезным препятствием, однако Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин выступил перед IT-предпринимателями с заявлением о поддержке ИИ-стартапов.

Цифровизация Татарстана — это многообещающий процесс, который требует комплексного подхода к решению проблем. Идентификация и преодоление этих вызовов приведут к созданию эффективной и гибкой цифровой экосистемы и устойчивому развитию региона. Везде, где внедряются информационные технологии, наблюдается рост показателей, поэтому привлечение инвестиций, решение кадровых вопросов, обеспечение кибербезопасности и налаживание интеграции систем — ключевые шаги на пути к успешной цифровизации Татарстана.