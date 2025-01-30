Фарит Ханифов «Метро народу нравится, метро люди любят»

Каркасом новой схемы движения общественного транспорта Казани станет метро, а проект третьего терминала МАК скорректирован до отметки в 7,5 млн пассажиров

Фото: Егор Данилов

Реорганизация сети маршрутов движения общественного транспорта в Казани, начавшаяся весной 2024 года из-за острой нехватки автобусов, завершится в 2025-м. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана предлагает сделать метро опорой будущей схемы наземного транспорта столицы. «Эти маршруты обязательно будем «зашивать» с новыми станциями метро», — заявил глава Минтранса Фарит Ханифов. К 2027 году будет построено четыре станции второй ветки, и это даст возможность стабилизировать закупки до 100 автобусов в год, считает он. В приоритете 2025 года — сбережение региональных дорог, поэтому власти готовятся ввести запрет на движение тяжелого грузового транспорта. Подробнее — в материале «Реального времени».

Страшный сон Ханифова: «Сдачу объекта нельзя перенести»

Региональные дороги и общественный транспорт — на первом месте среди целей на 2025 год, объявил о перезагрузке стратегии глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Сегодня утром он собрал журналистов на большую пресс-конференцию, на которой поделился свежими идеями о том, что и как будут перезапускать в транспортной инфраструктуре республики. Конечно, в повестке остаются глобальные проекты — утверждение концепции третьего терминала аэропорта Казани, расстановка транспортно-логичестических хабов, привлечение инвесторов в платные дороги. Но, похоже, этим мегапроектам не суждено выйти на конкретные проектные решения в течение этого года. По крайней мере, глава Минтранса настроен «приземлиться», то есть взяться за «расшивку» насущных дорожно-транспортных проблем.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Их постоянно откладывали «на потом»: сначала время уходило на строительство трассы М-12, потом на форсированное строительство объектов БРИКС. Позднее Фарит Ханифов в разговоре с «Реальным временем» признался, самым страшным в подготовке к саммиту было, что «сдачу объектов нельзя перенести»: «Это как в страшном сне». Одним словом, наступило время взяться за повседневные заботы.

Новую схему маршрутной сети Казани ждут к концу года

В первую очередь — за общественный транспорт. Как известно, весной 2024 года перевозчики Казани сократили значительную часть автобусных маршрутов. Длинные «беспересадочные» рейсы были нарезаны на несколько коротких, а жителям пришлось добираться с двумя-тремя пересадками. Понятно, транспортные расходы ударили по кошельку семей. Причина секвестра — износ автобусов, чей ресурс ограничен 10-летним сроком. В настоящее время городские власти разрабатывают новую схему движения общественного транспорта. Ожидается, что ее представят в конце года.

Глава Минтранса предложил сделать ее каркасом линии казанского метрополитена. По его словам, маршруты наземного транспорта должны примыкать к станциям метрополитена, чтобы пассажир мог «бесшовно» пересесть с одного вида транспорта на другой.

— Наверное, вы заметили, что идет реорганизация маршрутной сети движения автобусов в Казани. Мы ведем анализ пассажиропотока общественного транспорта по времени и логистике. Но обязательно будем «зашивать» новые маршруты с новыми станциями метро. К ним нужно подводить «бесшовные» маршруты. Если человек вышел из метро, то рядом должна быть остановка общественного транспорта, — рассказал он.

По его словам, к 2027 году в Казани планируется достроить четыре станции на второй ветке метро, первой будет станция «Академическая» в микрорайоне Азино.

Метро остается самым востребованным способом движения, показывает статистика.

— Пассажиропоток в общественном транспорте восстановился на 87% к уровню 2019 года. Хотя трамвай восстановился полностью на 100%, троллейбусы — больше 100%, но самый большой поток в метро. Рост на 30% к уровню 2019 года, — привел Фарит Ханифов данные в пользу казанской подземки. — Метро народу нравится, метро люди любят.

Но главный аргумент в пользу увязки с метро в том, что такой подход даст возможность планировать закупку автобусов в пределах 100 машин в год. Новую схему маршрутной сети Казани ждут к концу года, сообщил Ханифов. Более того, в МЗИО обсуждается вопрос выделения многодетным семьям земельных участков не абы где, а в границах доступа к транспортной инфраструктуре.

На дорогах поставят ограничители для грузовиков-«тяжеловесов»

Другая боль — ремонт региональных дорог в агломерациях республики. Как сообщил глава Минтранса, в этом году усилия направят на восстановление тех, что пострадали во время строительства трассы М-12, обхода вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов. Они испытали высокую нагрузку при доставке щебня, гравия, цемента.

— Нужно восстановить дороги, которые пострадали при строительстве новых федеральных трасс. К 2030 году 60% дорог должны отвечать нормативным значениям, — рассказал спикер.

Какие дороги нужно ремонтировать, власти будут решать вместе с муниципалитетами. В феврале глава Минтранса проведет четыре кустовых совещания с агломерациями.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Барьером для дальнейшего перегруза дорог может стать установка ограничителей. Скорее всего, камеры фотофиксации скоростного режима дополнят новой функцией слежения за весом.

— Мы научились быстро строить, а сейчас нужно, чтобы дороги служили долго. Сейчас мы забыли, что когда-то на дорогах были знаки, запрещающие въезд тяжеловесам. Они остались при въезде на мост, а с дорог — ушли. И вроде остановить и наказать нельзя, если нет знака. Эту работу будем восстанавливать, сейчас отрабатываем, как сделать технически и юридически, — рассказал глава Минтранса РТ.

В этом году на капремонт дорог выделено 33 млрд рублей, а с учетом нового строительства дорожный бюджет составит 56 млрд рублей, сообщил Фарит Ханифов.

«Лучше больше поработать на бумаге»: проект МАК отправили на доработку

Впервые министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов назвал и параметры третьего терминала аэропорта Казани, который проектируется с прошлого года. По его словам, он будет рассчитан на ежегодное обслуживание 7,5 млн пассажиров к 2030 году. Какой была первоначальная отметка, он не сказал. Но из-за смены прогнозного числа пассажиров исходный проект отправлен на переработку.

— Сегодня проводятся предпроектные работы, разрабатываются схемы пассажиропотока на вылет и прилет на внутренних и международных линиях. Лучше на бумаге больше отработать, чтобы не допустить ошибок в будущем, чтобы третий терминал был комфортным. Здесь спешить не нужно. Поэтому идут консультации, — рассказал глава Миндортранса.

Ханифов напомнил, что сейчас аэропорт Казани рассчитан на обслуживание 2,5 млн пассажиров в год, но пассажиропоток уже превысил 5 млн человек.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Поэтому идет корректировка проекта третьего терминала. Изначально проект был с большим запасом прочности, но дорогой. Раис Татарстана Рустам Минниханов вернул его на доработку, и сегодня мы над этим работаем. Мы не должны допустить неэффективного использования средств. Это очень большие деньги, — подчеркнул министр.

К строительству объекта планируется приступить после завершения проектирования и получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы.

— Лучше сегодня больше поработать на бумаге, чтобы не допустить ошибок в будущем, чтобы третий терминал аэропорта был оптимальным и комфортным и мог отработать до 2030 года. Такая задача ставится, здесь спешить с принятием решения не нужно, сейчас идут консультации. Вот вчера с [премьер-министром Татарстана Алексеем] Песошиным сошли с трапа самолета и прямо в аэропорту провели совещание с проектировщиками, — добавил он.