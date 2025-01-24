Почти 100-процентное импортозамещение, борьба с хакерами и миллиард рублей ежегодно на прорывные решения

В Минцифре Татарстана рассказали о ключевых направлениях 2025 года

Фото: Мария Зверева

ИТ-отрасль Татарстана включает пять основных направлений в планы на 2025 год. Упор необходимо сделать на инфраструктуру связи, цифровизацию госуправления и отраслей экономики, кадры, развитие ИТ-индустрии и программу прорывных решений, озвучил министр цифровизации республики Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства. Кроме того, глава региона Рустам Минниханов поручил усилить работу по направлению кибербезопасности и борьбы с мошенничеством. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Свой доклад об итогах 2024-го и планах на 2025 год министр цифровизации Татарстана Айрат Хайруллин начал с обозначения пяти основных направлений работы сферы — это инфраструктура связи, цифровизация госуправления и отраслей экономики, кадры, развитие ИТ-индустрии и программа прорывных решений до 2030 года.

К инфраструктуре связи добавится 295 локаций

Границы населенных пунктов растут, появляются новые микрорайоны — их всех необходимо обеспечивать связью и интернетом. Ежегодно мобильные операторы связи строят 250 и модернизируют около 800 базовых станций, рассказал Хайруллин.

— Но этого явно недостаточно. Мы часто получаем обращения от жителей, автомобилистов, туристов, руководителей предприятий о плохом интернете или отсутствии связи в той или иной точке Татарстана. Министерством определены 295 локаций, где уже сегодня прямо сейчас требуется строительство новой базовой станции, — обозначил он.

Затем министр перешел к теме импортозамещения. На данный момент во всех госучреждениях Татарстана на отечественное ПО переведено 95% рабочих мест. Оставшиеся 5% — это места, несовместимые с российской операционной системой «Астра Линукс». Их планируется перевести в первом полугодии текущего года.

Цифровизация госуправления и отраслей экономики

Этот блок Хайруллин сразу начал с проблематики: на протяжении последних двух лет все госуслуги доступны в электронном формате, однако не все ведомства рассматривают их своевременно. Особенно остро вопрос стоит в Высокогорском, Зеленодольском, Тукаевском и Пестречинском районах.

— Уважаемые главы, просрочки на вашей территории стали уже закономерностью. Считаю необходимым пересмотреть подход к данному вопросу, — предупредил министр.

Нарушения по срокам фиксируются и по направлению услуг МФЦ — в 2024 году муниципалитеты республики не рассмотрели вовремя 4 611 заявлений граждан.

Кадры — не проблема

Тема кадров, судя по докладу спикера, является одной из наименее проблемных в общей структуре сферы цифровизации. Единственным негативным моментом остается нехватка учителей — дефицит педагогов по информатике составляет 205 специалистов. На данный момент в школах республики работает 521 учитель.

Тема кадров, судя по докладу спикера, является одной из наименее проблемных в общей структуре сферы цифровизации. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Несмотря на это, в Татарстане растет популярность самого предмета — школьники стали выбирать информатику для сдачи на ЕГЭ на 17% чаще. При этом у будущих специалистов есть выбор относительно обучения и вне школы. Министр выделил успехи Казанского техникума информационных технологий, ИТ-академии ИТ-парка и «Школы 21».

— Более 40% студентов-айтишников приезжают из других регионов России. Важно совместно с предприятиями работать над удержанием молодых ИТ-специалистов в Татарстане. В этой связи министерству необходимо наладить детальный мониторинг трудоустройства ИТ-выпускников в республике для более эффективного планирования кадровой политики в отрасли, — отметил Хайруллин.

Развитие ИТ-индустрии на экспорт

Успешно продвигается работа и по развитию индустрии ИТ-компаний. Суммарная выручка только двух крупнейших игроков Татарстана превышает 7 млрд рублей. Параллельно развиваются и новые компании — в 2024 году студенты республики создали 292 новых стартапа, причем 67% из них специализируются в ИТ-сфере.

— Вывод на международные рынки наших решений и технологий — еще одно приоритетное направление для нас. Саммит БРИКС подтвердил высокий интерес делегаций к опыту ИТ-компаний Татарстана. Ряд ИТ-компаний сегодня уже успешно экспортируют свои решения и услуги: цифровые двойники, блокчейн-разработки или ИТ-поддержку. Однако имеющийся потенциал полноценно мы не используем. В связи с этим в текущем году мы планируем открытие совместного ИТ-центра в Саудовской Аравии и Катаре с целью централизованного экспорта лучших решений и технологий на рынок Ближнего Востока, — анонсировал Хайруллин.

Успешно продвигается работа и по развитию индустрии ИТ-компаний. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако это не все — в скором времени планируется запуск международной программы развития технологических проектов стран БРИКС и АСЕАН. Весной и летом пройдут отборочные этапы, по итогам которых лучшие международные ИТ-стартапы смогут принять участие в акселерационной программе в рамках Kazan Digital Week — 2025.

Программа прорывных ИТ-решений за 1 млрд

Свою работу в этом году начинает новая программа прорывных ИТ-решений, которая будет реализовываться до 2030 года, озвучил Айрат Хайруллин. Она содержит в себе пять базовых и 10 новых ИТ-проектов.

К целям программы относятся:

повышение эффективности государственного управления на 10%;

сокращение бюрократических процедур на 15%;

увеличение доли цифровой экономики в ВРП региона до 4%;

создание более 5 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.

— Реализация данной программы позволит создать прочный фундамент для дальнейшего динамичного развития Татарстана. На ее реализацию необходимо выделение средств в размере до 1 млрд рублей ежегодно, — добавил министр.

Свою работу в этом году начинает новая программа прорывных ИТ-решений, которая будет реализовываться до 2030 года, озвучил Айрат Хайруллин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Трудности оснащения интернетом малодоступных территорий

О расширении сети связи в селах и малодоступных районах отчитались и представители телеком-отрасли. Так, в 2024 году связь и скоростной интернет одного из операторов появились в 95 деревнях в 34 районах Татарстана. Суммарно в них проживает около 30 тыс. человек.

— Отдельное внимание было уделено строительству сети вдоль основных участков ключевых федеральных автомагистралей, проходящих через территорию региона. LTE-покрытие расширено на федеральной трассе М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах на территории Кайбицкого, Апастовского и Верхнеуслонского районов у западной границы республики (направление из Нижнего Новгорода до Казани), а также Лаишевского района на юго-восточном выезде от Казани, — добавил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего.

При этом, по его словам, строительство сети вдоль автомагистралей вызывает определенные трудности. Они в основном связаны с подключением электроэнергии:

— Как правило, на новых трассах, к которым относятся М-12, эти вопросы решаются совместно с дорожниками. Но если мы говорим в целом о федеральных трассах, которых очень много на территории России, конечно, основная проблема — это подключение к электроэнергии.

О расширении сети связи в селах и малодоступных районах отчитались и представители телеком-отрасли. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Бывают случаи, когда базовые станции находятся в эфире, но продолжают обслуживаться дизельными генераторами. А это, по словам Рего, является очень затратным.



— Многие участки мы просто объективно не можем покрыть. Не можем обеспечить строительство сети связи базовой станции из-за того, что точка подключения располагается на значительном расстоянии от места, где необходимо разместить соответствующее оборудование, — пояснил спикер.



По словам Рего, в каждом регионе есть участки, не охваченные федеральными программами, но значимые для этой территории, при этом на грани рентабельности или вовсе убыточные для операторов. В качестве одного из решений Андрей Рего озвучил на коллегии предложение присмотреться к опыту других регионов (таких уже больше 40), применяющих в качестве дополнительной меры стимулирования развития инфраструктуры связи инвестиционный налоговой вычет. Как это работает? Региональные власти определяют участки, требующие покрытия связью и где такой вычет может стать стимулом для реализации проекта. После того как проект реализован, оператор связи получает право уменьшить платежи по налогу на прибыль на часть суммы произведенных инвестиций. Этот вопрос, а также рассмотрение других вариантов мер стимулирования по итогам обсуждения раис предложил включить в протокол решений коллегии.

Консолидация сил для защиты от кибератак

В 2024 году количество кибератак на ИТ-инфраструктуру России возросло на 250% — зафиксировано 1,8 млрд подобных инцидентов. Только во время «Игр будущего» в Татарстане системы подверглись угрозам более 200 раз.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Растет не только количество, но и качество этих атак. В 2024 году хочется отдельно отметить рост кибератак, направленных на критически важную инфраструктуру. По разным оценкам, более половины из них направлены именно на критические объекты. Если говорить про отрасли, наиболее подверженные атакам, то удар приходится на промышленность, IT-сферу, банки и госсектор, — обозначил масштабы генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

Несмотря на все старания хакеров, «Игры будущего» прошли успешно. Именно подобные события подтверждают, что российская сфера кибербезопасности регулярно совершенствуется и учится справляться с проблемами. «Если хакер атакует, а обычные люди этого не заметили, значит, все хорошо», — резюмировал эксперт.

— Повестка киберустойчивости для бизнеса, для республики и страны в целом сейчас становится как никогда актуальной. Если посмотреть на ближайшее будущее, мы понимаем, что тренды автоматизации и цифровизации ведут нас к еще большему использованию систем искусственного интеллекта, роботизации, беспилотного транспорта и так далее. На этом пути нас ждет активное противодействие со стороны злоумышленников, и чтобы уметь отвечать на эти вызовы, необходимо менять отношение к цифровой устойчивости, — заявил Гузаиров.

Он озвучил инициативу сделать Татарстан первым киберустойчивым регионом в России, консолидировав силы госорганов, ведущих IT-компаний и профильных вузов для борьбы с хакерами.

— Тема серьезная, мы видели масштабы во время БРИКС. Если бы системы не сработали, у нас могли бы появиться серьезные проблемы. Идея принимается, давайте рассмотрим подробнее, — одобрил раис Татарстана Рустам Минниханов.



Выручка выросла на 17%, до 225 млрд рублей

В завершение коллегии выступил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал ИТ-сектор одной из ключевых отраслей республиканской экономики. Так, по его словам, за последние 6 лет выручка по этому направлению увеличилась на 17%, достигнув 225 млрд рублей.

— Перед Татарстаном, как перед регионом-лидером в сфере ИТ, стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию отрасли. В дополнение к федеральным мерам поддержки мы приняли решение в течение пяти лет направлять по миллиарду на реализацию в республике программы прорывных ИТ-решений, нацеленной на повышение качества отрасли. Правительству необходимо в ближайшее время эту программу утвердить, — обозначил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также Минниханов заострил внимание на нескольких аспектах доклада Хайруллина:

Связь: «Татарстан — регион туристический. 4,4 млн туристов в прошлом году. Тут очень важно, чтобы во всех наших ключевых точках гостеприимства четко работала мобильная связь, интернет. Надо отработать этот момент. Иванов (председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, — прим. ред.), Хайруллин, двигайтесь в этом направлении».

Инфраструктура: «ИТ-парк и Иннополис пока работают в сегменте поддержки малых и средних компаний. Наша задача — работать на федеральный уровень, выводить в масштаб крупные проекты. Эта работа важна».

Кибербезопасность: «Есть вопросы по телефонному мошенничеству. Обращаюсь к операторам связи: надо активно работать с правоохранительными органами и внедрять современные технологии для предотвращения подобных преступлений. Нужно вести ликбез среди населения. Каждый день образованные, грамотные люди своими руками отдают деньги мошенникам! Ну ладно свои деньги отдали. Они оформляют долги и продают квартиры».

1 / 31 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева