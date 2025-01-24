Михаил Захаров: «За каждой фотографией стоит история»

В Казани открылась персональная выставка фотографа «Реального времени» Михаила Захарова под названием «Защитники»

Фото: Динар Фатыхов

Вчера, 24 января, в Галерее современного искусства состоялось открытие фотовыставки Михаила Захарова «Защитники». Пожарные, спасатели, солдаты, летчики, танкисты и даже любители истории, которые на короткий промежуток времени становились участниками Великой Отечественной войны. Все они запечатлены в мгновениях, собранных воедино.

«Хожу по улице и вижу кадры»

В одном из залов Галереи современного искусства прокручивается слайд-шоу. В нем четыреста кадров, тщательно отобранных фотографом Михаилом Захаровым. «На самом деле это выборка из гигантского количества фотографий», — рассказал «Реальному времени» Захаров. Над выбором кадров пришлось потрудиться. От видеопотока фотографий длиной 3,5 часа осталось только 14 минут. Четыре тысячи снимков сузились до 400. Из них отпечатали только 38, они развешаны на стенах. «Для любителей бумажной фотографии», — добавил Михаил.

Эти фотографии — это кадры, заметки из документального эпоса от 2007 года до сегодняшних дней. От кадров с авиашоу в Великобритании до событий прилетов дронов на улицы Казани. «В самых ранних кадрах есть наши самолеты времен Второй мировой войны, которые летали на авиашоу в Англию», — уточнил фотограф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Михаил Захаров начал увлекаться фотографией еще в детстве. Его отец вел школьный фотокружок, поэтому фототехника всегда была под рукой. «В 80-х я снимал на пленку, но это все было в рамках увлечения. Серьезно, много я стал фотографировать, когда появилась «цифра» и не нужно было заниматься этим мокрым процессом с проявкой. Проявка считается очень романтической, но если ты много с ней возишься, то удовольствия мало», — сказал Михаил.

С приходом цифровой техники его увлечение переросло в профессию. «Просто в какой-то момент я понял, что хожу по улице и вижу кадры. Но снять их пока не на что. Купил камеру и начал снимать», — поделился воспоминаниями Михаил Захаров. Этот путь от увлечения до мастерства лежит через множество событий, которые Захаров запечатлел на своем пути.

Вместо тысячи слов

«За каждой фотографией стоит история», — Михаил Захаров охотно поделился воспоминаниями о том, как рождались кадры, представленные на выставке. Здесь нет случайностей, лишь внимание к деталям, терпение и упорство. Каждый снимок — результат путешествия в прошлое, преодоления трудностей и удачно пойманного момента.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Вот, например, на этой фотографии взрывают лед на реке. Чтобы туда дойти, пришлось топать по пояс в снегу. Главное — это снято вплотную, это не телеобъектив. Я находился примерно в метрах 20 от взрыва», — рассказал Захаров, вспоминая условия съемки. Этот кадр — живое свидетельство силы природы и человека, который оказался достаточно близко, чтобы передать масштаб. Высота снежных и земельных фонтанов достигала 100 метров, а сам Захаров выглядел рядом с ними совсем крошечным. Интересно, что в тот же момент с дрона снимал его коллега Егор Алеев. «У него получился отличный кадр, на котором огромный взрыв и крошечный я», — добавил Михаил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История другой фотографии началась с выезда на пожар. «Вижу, пожарные с крыши снимают какой-то сверток, и в этом свертке кто-то лает. А потом оказалось, что это они кота снимают», — с улыбкой сказал фотограф. Животное из-за проблем с дыханием издавало звуки, напоминающие лай. После того как пожарные дали коту кислород, он быстро пришел в себя и убежал. Захаров, вернувшись на то же место через некоторое время, узнал, что кот теперь живет в другом здании. Видимо, воспоминания о спасении произвели на него глубокое впечатление и он предпочел сменить «место жительства».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна фотография сделана во время празднования столетия Казанского танкового училища. Только на ней запечатлен далеко не праздник. «Они на столетие сделали гигантское представление с танками, с кучей пехоты, натуральная война была», — рассказал Михаил. Масштабность события впечатляла: историческая техника и внимание к каждой детали. Этот кадр стал олицетворением грандиозного зрелища, где ожила история.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В кинологическом центре УФСИН Захаров застал трогательный момент: «Сотрудники УФСИН первый раз из вольера вытащили щенков, мальчика и девочку. Мальчик не понял, что происходит, испугался. А девочка оказалась очень любопытной. И вот ее отправили по всяким этим препятствиям». Щенок, впервые ступивший на пол, проявлял одновременно храбрость, страх и любопытство.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Школа «Белый всадник» — место, где современность встречается с историей. Здесь учат не только верховой езде, но и владению холодным оружием. «Чтобы не задеть ни себя, ни коней», — подчеркнул Михаил. На фотографиях оживает смешение эпох: молодой человек с шашкой, как из времен Гражданской войны, но в современном контексте. Кстати, эту же фотографию Захаров предложил вынести на афишу выставки. Она довольная эффектна. А в галерее решили взять фото с реконструкции Великой Отечественной войны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реконструкция — это совсем не театральная постановка», — убежден Захаров. На одной из фотографий запечатлены уставшие лица участников после марша длиной в 50 км. «Всю неделю шел дождь. Когда они дошли до места, то рыли окопы. Три последних дня были дождливые, очень тяжелые», — поделился фотограф. Реконструкция стала настоящим испытанием: тяжелое оружие везли на подводах, а детали, такие как форма и экипировка, строго соответствовали эпохе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждое 22 июня в селе Альвидино, откуда родом советский офицер Петр Гаврилов, проходит реконструкция первого боя Великой Отечественной войны — оборона Брестской крепости. «Первый бой там начался в четыре часа утра. Реконструкция тоже начинается рано утром, обычно 22 июня. В четыре часа утра получаются очень кинематографичные кадры», — рассказал Захаров. Утренняя роса, туман над рекой Меша, первые лучи солнца — все это создает идеальную атмосферу для съемки. «В реальности девушка, по-моему, поправляла форму парню. А на фотографии выглядит как будто бы это прощание двух влюбленных», — добавил Михаил. Реальность, конечно, оказалась проще, но снимок передает драматизм момента.

Для Михаила Захарова реконструкции исторических событий — это возможность заглянуть в прошлое. «Я очень люблю реконструкции за очень серьезный подход организаторов. Каждый такой клуб — это как живой музей», — поделился фотограф. Он привел в пример военно-исторический клуб «Цитадель» из Казани. Их арсенал включает оружие, форму, предметы быта, которые используются в реконструкциях. Перед каждым боем проходит строевой смотр. Съемка таких событий связана с определенными рисками, но, по словам Михаила, это того стоит. «Тебе может прилететь в голову гильза или кусок земли», — смеясь сказал Захаров. Однако пиротехника и рукопашные бои — это всегда опасно. Именно такие моменты делают кадры уникальными и наполненными жизнью.

И по самой выставке заметно, что, несмотря на репортажную работу, больше всего Захаров любит снимать реконструкции. Это яркие и запоминающиеся фотографии, на которых через современность смотрит прошлое.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».