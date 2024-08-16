Турагентства Татарстана ищут оператора для работы с «Электронной путевкой»

На исполнение требования осталось 2 недели, но большинство не готовы и рискуют исключением из федерального реестра

Фото: Максим Платонов

С сентября все туроператоры России по внутреннему и въездному туризму обязаны вносить данные в систему «Электронная путевка». Но в Татарстане «пока не готовы» с ней работать, сообщил «Реальному времени» президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов. С проблемой столкнулись по всей стране — из-за сложности и дороговизны процедуру прошли лишь 10—15% компаний, а Российский союз индустрии просит у Минэкономразвития субсидии на возмещение расходов туротрасли.



Расходы для туроператоров «просто неподъемные»



С началом осени туроператоры и турагентства должны передавать сведения о каждом проданном туре внутри России в государственную информационную систему «Электронная путевка». Для выездного туризма требование ввели еще в ноябре прошлого года, для внутреннего — обязанность наступает с 1 сентября.

В ГИС «ЭП» нужно передать всю информацию о туре, включая персональные данные туриста, стоимость и сроки отдыха, название перевозчика, отеля и другие параметры. Потребуется создать рабочее место с компьютером для внесения этих сведений, а также пройти аттестацию.

Технически и организационно процедура подключения к системе очень сложная и дорогая, на сегодня ее осилили лишь 10—15% представителей туротрасли. «Подключились в основном высокотехнологичные компании, имеющие собственные IT-отделы», сообщили в Российском союзе туриндустрии. Всего же в Едином федеральном реестре состоит почти 4,5 тысячи туроператоров по внутреннему туризму. Если они не будут работать с системой, им грозит исключение из реестра, что фактически означает запрет на ведение бизнеса.

С началом осени туроператоры и турагентства должны передавать сведения о каждом проданном туре внутри России в государственную информационную систему «Электронная путевка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большинство туроператоров по внутреннему туризму — это небольшие и технически наименее оснащенные компании. Поэтому интеграция с системой и необходимая для этого аттестация рабочих мест слишком сложна и затратна для таких игроков.

Между тем требования по аттестации вступают в силу уже с ноября. Для крупных игроков рынка с собственными информационными системами для автоматизированной передачи данных в «Электронную путевку» стоимость аттестации начинается от 300—400 тысяч рублей. Для небольших, которые работают в ручном режиме, — от 80—100 тысяч рублей, оценили предстоящие расходы в РСТ.

— Да, это дорого. Сейчас мы, наверное как и все на рынке, ищем контрагентов. У нас еще не готовы решения окончательно, как мы будем подключаться к системе, но однозначно до 1 сентября должны исполнить предписание законодательства. Сложностей несколько. Во-первых, неясно, у кого закупать, единых требований нет. Во-вторых, как будет происходить интеграция с общей базой? Сейчас все турагентства завалены предложениями по покупке услуг подключения к ГИС, но рынок опасается: вы вложитесь в эту систему, а будет ли она адекватно работать, — поделилась с «Реальным временем» исполнительный директор ООО «Трэвэл-Эндвок», председатель общественного совета при Госкомитете РТ по туризму Оксана Артеменко.

В эти дни к представителям туротрасли, в том числе татарстанским, обращаются многие IT-компании, обладающие соответствующей аттестацией и интерфейсом для передачи данных в ГИС «ЭП». Айтишники предлагают туроператорам обслуживание на абонентской основе. Но эта плата зачастую сопоставима с расходами на аттестацию одного рабочего места. К тому же многих настораживает необходимость доверять персональные данные клиентов сторонней организации.



В эти дни к представителям туротрасли, в том числе татарстанским, обращаются многие IT-компании, обладающие соответствующей аттестацией и интерфейсом для передачи данных в ГИС «ЭП». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Работа с ГИС «ЭП» потребует от туроператоров и дальнейших расходов. Во-первых, на ежегодное продление лицензии для использования программного продукта, во-вторых, на подтверждение цифровой подписи. Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития с просьбой рассмотреть возможность выделения субсидий на возмещение затрат на подключение к системе, поскольку для многих туроператоров эти расходы «просто неподъемные». Инициаторы считают, что деньги можно выделять по линии региональных мер поддержки МСП.

В Татарстане выбирают одного оператора для работы с ГИС «ЭП»

Если в целом по России хотя бы малая часть представителей туротрасли в сентябре намерена начать работать по новым правилам, то в Татарстане ситуация несколько хуже.

— Туроператоры республики пока не готовы к подключению к системе «Электронная путевка», — заявил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, — Если до 1 сентября компании успеют сформировать эту историю или заключить договор, то они могут остаться в реестре. Вопрос в цене, одно рабочее место для введения этих данных — достаточно дорогое для туркомпании. Сейчас минимальная цена, которую нам предлагают на рынке — 75—80 тысяч рублей. Достаточно существенно на самом деле. Есть компании, где три-четыре рабочих места, поэтому сумма набегает. И если они хотят остаться туроператорами, безусловно, будут тратить такие деньги на формирование рабочего места.

«Туроператоры республики пока не готовы к подключению к системе «Электронная путевка» — заявил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам собеседника издания, сейчас в республике надеются создать одну структуру для работы туроператоров по внутреннему туризму с ГИС «Электронная путевка». Переговоры идут с одной из лицензированных казанских компаний, но ее название пока не раскрывается.

— Сейчас ведется работа по выбору одного аккредитованного оператора для всех компаний в республике. Наша ассоциация как раз занимается этим вопросом. Все, кто входит в объединение, уже получают уникальные предложения по поводу отработки этой истории. Мы этим плотно занимаемся. В ближайшее время общая картина будет ясна. Делаем все, чтобы цена была более-менее адекватная. Выбрали одного из поставщиков, кто имеет право оказывать данный вид услуг, имеет лицензию, и ведем с ним переговоры. Уже вышли на финишную прямую и ждем ответа, — сообщил Рамиль Мифтахов.

По его словам, ассоциация намерена договориться, чтобы цена за услуги подключения к ГИС «ЭП» всех татарстанских туроператоров была существенно ниже рыночной по индивидуальным предложениям: «Насколько меньше, пока не знаем, процесс переговоров еще идет».

Сейчас в республике надеются создать одну структуру для работы туроператоров по внутреннему туризму с ГИС «Электронная путевка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается инициативы РСТ о субсидировании малых и средних предприятий туротрасли, выразил сомнение:



— Вопрос, за чей счет будет праздник? Если государство, например, определит одного федерального регоператора, который будет готовить для всех документы по шаблону, а они на самом деле идентичны по России, и это будет фиксированная цена, и его одного будут субсидировать, то, конечно. Но пока они определят, пока дойдут до принятия решения — все сроки пройдут. Мы не можем сидеть и ждать, надо действовать сейчас, поэтому мы этим и занимаемся.

Стратегия государства — выявить серые схемы и «подснежников»

Как отразится на стоимости туров для россиян возросшая финансовая нагрузка на туроператоров? По мнению Мифтахова, «не сильно, поскольку внутренний рынок достаточно высококонкурентен» и он отнесет эти затраты к обычным орграсходам: «Да, в этом году прибыль уменьшится минимум на ту сумму, которую мы потратим, чтобы с 1 сентября остаться в туроператорском сегменте».

— В этом плане единый оператор для всех, конечно, был бы более выгоден, — считает Оксана Артеменко, тем не менее, с учетом роста расходов туроператоров, путевки в России могут подорожать, не исключает она, — Подорожают. Не слишком, конечно, но в любом случае удорожание цены уже предсказуемо. Потому что, представьте, что вы работаете по выездному туризму, формируете туры в Турцию, у вас маржинальность бизнеса 2—3%. Если вы отправляете туриста на 200 тысяч, у вас доходность 6—10% от этой путевки — это 20 тысяч. Сколько таких путевок нужно отправить, чтобы окупить расходы на 80 тысяч? Тем более мы все движемся к тому, что октябрь, ноябрь — это уже не сезон, провальный месяц по путевкам.

«Представьте, что вы работаете по выездному туризму, формируете туры в Турцию, у вас маржинальность бизнеса 2—3%». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большие сложности, по мнению представителей туротрасли, представляются еще и в том, что система «Электронная путевка» изначально была создана под зарубежный туризм. В рамках внутреннего, когда агентство принимает в Казани большие группы гостей по 50 и более человек, внести их персональные данные в ГИС потребует много ресурсов. «Общался с коллегами в Москве, все дружно против этой темы, так как она не адаптирована под групповые или школьные туры. Сложность в том, что нужно вносить данные на каждого участника, а у нас, допустим, группа в 40 человек», — привел пример директор казанской туристической компании «Другое измерение» Анвар Мингазов.

— Нам, конечно, присылают данные на туристов, мы отправляем в отели, но нет технического решения, чтобы можно было эту таблицу сразу в «Электронную путевку» внести. А еще вопрос: на кого путевку оформлять? У меня же покупает тур не каждый турист в отдельности, а какой-нибудь оператор в Москве или Томске. Есть понятие отправляющий туроператор или турфирма, которая у себя в городе группу сформировала, или учительница собрала учеников. Мне на нее выписывать путевку? Еще вопрос со школьниками. Они же не могут купить тур сами, как несовершеннолетние. На кого выписывать? В общем, вопросов тьма, и ответов на них нет, — отметил он.

Кроме того, для внутреннего туризма законодательно четко не определено само понятие турпродукта, отмечают в отрасли. Если смотреть по аналогии с зарубежным, в него входят услуги по организации перевозки туриста из страны проживания к месту отдыха. Но в Казань гости, как правило, приезжают сами, а местные туроператоры помогают с размещением в гостинице и продают экскурсии по городу и республике.



Тем не менее, как считают в профильном объединении турагентств, работа в системе позволит обелить рынок. «В России, наверное, минимум половина компаний не платят налоги. Принимают деньги от туристов на карту, потом от его лица оплачивают туроператору по своей же карте. Так как теперь будут вносить данные в базу, думаю, через год работы вся эта история вылезет, и к этим компаниям придут. И я боюсь, там будут какие-то санкции, вплоть до серьезных», — считает Рамиль Мифтахов.

— Здесь стратегия государства — выявить серые схемы, «подснежников» и все обелить. Рано или поздно все будут платить налоги. Сейчас что происходит? Некоторые агентства собирают деньги у туристов, не оплачивают путевки, не вносят в систему и с деньгами исчезают. А туристы переводят на карту, и потом докажи, что это за туруслугу. Ни кассового чека, ни договора. Нечистые на руку агенты этим пользовались. Чтобы возбудить уголовное дело в отношении турагента, нужно пройти не один десяток кабинетов, очень часто отказывают — идите в суд, мол, гражданско-правовой спор. А на самом деле, чистое мошенничество. Теперь таких историй станет меньше. Это вообще вывод с рынка таких игроков, — заключил спикер.