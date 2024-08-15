Объемы растут: рынок протезирования в России вырос на 15%, а цены на протезы — на 20%

Протезно-ортопедические предприятия столкнулись с кадровым голодом: нужен рабочий персонал, чтобы справиться с возросшим спросом в стране

Фото: Максим Платонов

Российский рынок протезирования демонстрирует существенный рост (+15%) с уходом иностранных игроков и возросшего числа пациентов среди ветеранов боевых действий после начала СВО. Объем всей индустрии оценивают в 837,1 млрд рублей. Доля отечественных технических средств реабилитации (ТСР) за 2 года увеличилась с 17 до 50%, в том числе за счет продуктов, созданных на основе робототехники, нейротехнологий и виртуальной реальности. Кто в Татарстане получает бионические конечности за счет бюджета, и как раненных бойцов возвращают к полноценной жизни с помощью высокотехнологичных протезов — подробности в обзоре «Реального времени».



Рынок AssistiveTech к 2030 году удвоится до $50 млрд



В России проживает 11 млн инвалидов и около 1,5 млн ежегодно обеспечивают техническими средствами реабилитации (ТСР). Из них порядка 200 тысяч человек имеют протезы конечностей, приводят данные в Минтруда РФ. На фоне геополитических конфликтов и спецоперации на Украине потребности в этих медицинских изделиях значительно возросли. В текущем году расходы на ТСР в стране увеличили на треть — до 57,7 млрд рублей. Уровень обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации составляет 98%.

Впрочем, к потенциальным потребителям ТСР и ассистивных устройств (вспомогательных продуктов для людей с ограниченными возможностями здоровья) в России относят гораздо большую аудиторию — около трети населения страны или 49,3 млн человек с различными ОВЗ, данные приводят в Агентстве инноваций Москвы. В основном это люди с нарушениями зрения (16,5 млн) и мобильности (13 млн). Аналитики считают, что к 2030 году целевая аудитория сферы ассистивных технологий (AssistiveTech) достигнет 52,8 млн человек.

Порядка 200 тысяч человек в России имеют протезы конечностей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Объем мирового рынка бионики, в том числе конечностей, органов зрения, слуха и внутренних органов, в прошлом году достиг $6,1 млрд, следует из данных Mordor Intelligence. Ожидается, что индустрия будет расти на протяжении ближайших пяти лет на 9,6% в год — до $9,6 млрд в 2028 году. Глобальный рынок одних бионических протезов составил $1,5 млрд по итогам 2022 года, сообщают в Coherent Market Insights (более новых данных пока нет). По прогнозу он будет расти на 8,8% и к 2030 году достигнет $2,8 млрд.

Одним из драйверов развития отрасли станет увеличение числа серьезных травм, поскольку уже сейчас в мире производят более 1 млн ампутаций конечностей в год. Среди потребителей — пациенты с болезнями сосудов, включая диабет, заболевания периферических артерий (54%) и больные с травмами (45%). Кроме того, люди потерявшие конечности в результате онкозаболеваний или не имеющие их с рождения.

AssistiveTech — динамично развивающийся, молодой мировой рынок, который удвоится до $50 млрд к 2030 году, прогнозируют эксперты. В России освоена только пятая часть этого рынка. Доступный объем индустрии товаров и сервисов для людей с ОВЗ оценивают в 193,7 млрд рублей или чуть более 20% потенциального объема. Еще недавно импортная продукция занимала почти три четверти рынка страны, но в последние годы доля отечественных ТСР увеличилась с 17 до 50%, уточнили в Минтруда РФ. Объем экспорта в отрасли достиг 1,5 млрд рублей.

До пандемии импорт протезов в Россию рос, так, в 2019-м он увеличился на 22,2% — до 2,99 млн штук. Крупнейшими поставщиками протезов в нашу страну были США, Ирландия и Германия — 0,66 млн, 0,43 млн и 0,27 млн штук соответственно. Однако в 2020 году поставки из-за рубежа сократились на 11% — до 2,66 млн изделий. На фоне ослабления рубля произошел резкий рост цен на иностранную продукцию, что привело к падению спроса. В дальнейшем, с началом СВО, объемы импорта упали на фоне санкций.

На фоне геополитических конфликтов и спецоперации на Украине потребности в протезах в России значительно возросли. Реальное время / realnoevremya.ru

Впрочем даже с господдержкой отечественной отрасли объемы импортозамещения еще недостаточны — поставки импортных товаров в разы превышают выпуск протезов на внутреннем рынке. Объем реабилитационной индустрии в России оценивается в 837,1 млрд рублей, из которых значительная часть 392,9 млрд, или 47% приходится на долю решений для мобильности. Отечественный бизнес освоил лишь 15,8%. В правительстве ставят задачу перед отраслью максимально быстро перейти к промышленным объемам производства и преодолеть доминирование иностранных комплектующих.



— Мы давно об этом говорим, что в приоритете все-таки должно быть развитие нашей отечественной отрасли. Сейчас спрос на протезы растет, потребности увеличились в связи с СВО. В последнее время ежегодный прирост где-то на 10—15%. Сказалось и то, что импорт ушел. Раньше рынок был открыт для немцев, англичан и других европейских стран, которые поставляли сюда продукцию. Мы хоть и производили, по каким-то причинам шло потребление этих импортных полуфабрикатов, то есть они не давали нам развиваться. Сейчас, когда этот канал закрыт, объемы востребованной отечественной продукции выросли, — подтвердил тенденцию генеральный директор НПФ «Галатея» Андрей Карпов.

— Иностранные производители протезов и сейчас изыскивают способы доставки своих товаров в Россию через Китай или Турцию, — в то же время заметил один из старейших игроков татарстанского рынка протезирования, основатель протезно-ортопедического центра «РИН» Владимир Суворов, — Иностранные производители заинтересованы в этих поставках, потому что рынок российский довольно большой, а тем более сейчас с началом СВО у нас идет увеличение спроса. И те же диабетики — постоянный контингент.

Кто в России выпускает протезы



На рынке AssistiveTech в России представлено около 250 производителей, которые заняты собственными разработками для людей с ОВЗ. За 5 лет отечественные предприятия выпустили более 300 различных технических решений для инвалидов. Цифры привел прошлым летом на совещании по развитию производства протезно-ортопедических изделий на тот момент глава Минпромторга, ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Непосредственно протезы в стране выпускают 126 производителей, из них порядка 50 компаний создают свои изделия на основе робототехники, нейротехнологий и виртуальной реальности. В частности, бионические руки и ноги производят такие предприятия, как ФГУП «ЦИТО», «Метиз», «Моторика», НПФ «Галатея», НОЦ «Ортос», «Медитроника Фут Системс», «Салют Орто», НПК «СПП», «Ортокосмос», «Техбионик», «Сколиолоджик.ру» и другие.

Бизнес, который разрабатывает продукты на основе новейших технологий, растет быстрее как по выручке, так и по численности персонала. Для многих приоритетом в работе стал сегмент «мобильность» — свыше 60% компаний предлагают решения для людей с нарушениями двигательной активности, преимущественно протезы, ортезы и системы реабилитации двигательных функций, подвижности, мелкой моторики. В последние годы этот тренд усилился — в условиях СВО число пациентов с травмами, требующими обеспечения такими ТСР, значительно увеличилось. О возросшем спросе на бионические протезы и наращивании их производства заявляли в госкорпорации «Ростех».

Непосредственно протезы в стране выпускают 126 производителей, из них порядка 50 компаний создают свои изделия на основе робототехники, нейротехнологий и виртуальной реальности. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане протезы разрабатывают и выпускают такие предприятия, как протезно-ортопедический центр «РИН», центр «Орт-профи», Казанское протезно-ортопедическое предприятие, завод «Анатомика» и другие. В клиниках республики в последние годы все чаще прибегают к отечественным разработкам. Так, в 2022 году в Республиканской клинической больнице впервые начали протезировать тазобедренные суставы российскими изделиями — ранее использовали американские и швейцарские эндопротезы. По словам участников рынка, сейчас единственное, что сдерживает развитие отрасли в России, — это нехватка кадров.

— Это общая проблема. Даже не столько отток специалистов из страны повлиял, сколько то, что притока нет. Объемы растут, а рабочих рук не хватает. Мы все-таки производственные компании, категория «рабочий класс» — практически в ауте. Держать уровень зарплаты как на оборонных предприятиях, мы, допустим, не можем, поскольку продукция все равно в определенном ценовом диапазоне. Ну не можем мы токарю платить 150—200 тысяч рублей в месяц, а нам нужны токари, фрезеровщики, слесари. С ИТР-персоналом куда ни шло, а вот с рабочим классом проблема, — отметил Андрей Карпов.

Ведущие производители протезов сотрудничают со специализированными учебными заведениями и привлекают выпускников, но эти программы рассчитаны на крупных игроков рынка. «Малым компаниям сложно заключить с колледжем договор, чтобы получить оттуда трех слесарей. Поэтому мы болтаемся в рамках наших возможностей, ищем варианты», добавил спикер.

— Те, кто давно существует на рынке, продолжают работать, держатся. С некоторыми я вот 20 с лишним лет поддерживаю связи. Кто-то появляется, кто-то исчезает. Кто-то из специалистов перебирается в другие страны, если они с хорошим уровнем протезирования, — и такие есть, даже от меня уехали. Но в принципе, проблем нет и с поставками тоже. Мы не заказываем большие партии. Хотя был период, когда знакомые привозили в карманах. Мы знаем практически всех мировых производителей и работаем с ними, — сообщил Владимир Суворов.

Объемы растут, а рабочих рук в отрасли не хватает, отмечают производители протезов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цены на протезы в России выросли на 20%



Стоимость протезов варьируется в зависимости от особенностей травмы, уровня технологичности модели и производителя. В России цена на самые простые изделия начинается от 10 тысяч рублей, на качественные бионические конечности — может достигать нескольких миллионов. В 250—400 тысяч рублей оценивают активные тяговые протезы (предплечья, кисти, пальцы). Бионические протезы: однохваты (предплечья) — от 700 тысяч, многохваты (предплечья, кисти, пальцы) — от 2,3 млн до 4 млн, с локтевым модулем (однохват или многохват предплечья и локоть) — от 2,2 млн до 3,7 млн рублей.

В мире средняя цена современных высокотехнологичных протезов ведущих брендов варьируется от $5 тысяч до $50 тысяч. Так, биоэлектрическая кисть Bebionic обойдется в сумму более $10 тысяч, бионические конечности I-Limb — от $60 тысяч до $120 тысяч.



За последние годы стоимость протезирования значительно возросла. Производители подтверждают эту тенденцию. «Много факторов повлияло. Повышение зарплат, инфляция высокая, сырье, энергоресурсы подорожали и сам труд — все в совокупности сказывается. Но эти факторы характерны для всех: и тех, кто консервы делает, и тех, кто протезы выпускает. В среднем цены на протезы в России выросли на 20%», заметил Андрей Карпов.



— Сейчас появляются новые дорогостоящие материалы. Но на самом деле качество протеза больше зависит от квалификации протезиста и только. Даже с самыми не очень хорошими материалами можно сделать хороший протез, чтобы человек ходил, бегал, прыгал. Понятно, что лучше использовать более современные, но иногда цена недоступная, тем более, когда платит государство. А у людей в России, сами понимаете, нет таких денег, чтобы купить комплектующие, которые стоят несколько миллионов рублей. И у СФР есть лимит по ценам, который устанавливает правительство, — пояснил Владимир Суворов.

Протезы для татарстанцев

В республике в прошлом году 32 тысячи инвалида получили 237 тысяч ТСР и протезно-ортопедических изделий, благодаря электронным сертификатам. Среди них есть участники СВО, получившие серьезные травмы в бою. Сейчас инвалиду не нужно ждать, когда Социальный фонд России проведет централизованную закупку средств реабилитации. С лета прошлого года гражданин может расплатиться за протезы верхних и нижних конечностей электронным сертификатом, который работает по принципу карты МИР. Таким же способом можно приобрести и другие 270 различных ТСР.

Кроме того, с октября прошлого года Минтруд России утвердил порядок выплаты компенсации в случае, если инвалид приобрел ТСР самостоятельно. Деньги выплатят, исходя из стоимости приобретенной продукции, с учетом оплаты банковских услуг или услуг почтовой связи по перечислению и пересылке ТСР, но не более размера средневзвешенной цены однородного средства реабилитации.

Среди татарстанских инвалидов с протезами есть участники СВО, получившие серьезные травмы в бою. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Недавно в России обновили перечень ТСР, предоставляемых инвалиду — в него включили высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением. Ранее была приведена лишь общая позиция — «протезы и ортезы», без детализации. Теперь в перечне две составляющие — протезы и ортезы, а также высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением.



В Татарстане в 2023 году выдали 10 высокотехнологичных дорогостоящих протезов на общую сумму около 24 млн рублей. Это были протезы предплечья и плеча с микропроцессорным управлением, а также высокотехнологичные протезы руки. С начала этого года 2 985 жителей республики с инвалидностью приобрели технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия с помощью электронных сертификатов. На эти цели региональное отделение СФР направило более 233 млн рублей.

Подобрать и приобрести протезы можно по электронному каталогу технических средств реабилитации Социального фонда России. По электронному сертификату получить эти изделия можно будет в течение 8 дней, тогда как закупка по контракту может занять до трех месяцев. Получить ТСР с использованием электронного сертификата могут люди с инвалидностью, ветераны и пострадавшие на производстве от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Оформить сертификат можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР.



Подобрать и приобрести протезы можно по электронному каталогу технических средств реабилитации Социального фонда России. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как получить протез участнику СВО?

Получившие ранения участники специальной военной операции могут протезироваться по линии Минобороны или полису ОМС, в рамках индивидуальной программы реабилитации. В МО обеспечивают сопровождение, лечение и реабилитацию бойцов с ампутацией конечностей техническими средствами реабилитации. В рамках ОМС граждане могут обратиться в Социальный фонд России для получения необходимых ТСР.

— У нас все ребята с ампутацией конечностей возвращаются из зоны СВО с протезами. Ни одного не протезированного по линии Минобороны мы еще не видели. Но сразу бионические протезы не ставят, первичное протезирование проводят с использованием модульных протезов. Это очень хорошие протезы, и в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) у таких пациентов ставят уровень активности 1-2. Через некоторое время, обычно через год, они говорят, что готовы перейти на более высокотехнологичный протез. Но нужно внести изменения в ИПРА, без этого бионический протез никто не даст — уровень активности должен быть 3-4. Это оценивают медики-эксперты, — пояснила процедуру руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

В фонде, по ее словам, таким бойцам помогают оперативно пройти медицинский осмотр, на обследование уходит 1-2 дня: «У нас вся медицинская сеть очень быстро реагирует. Бюро медико-специальной экспертизы — еще более гибкая структура. Они хоть с выездом на дом к ветерану, хоть у себя там в заочном формате могут отработать. Они готовят новую ИПРА, определяют уровень активности 3-4». Далее информация автоматически загружается в базу Социального фонда России, а он назначает выплату в виде электронного сертификата.

— Это может быть 3-4 млн рублей, то есть достаточно дорогостоящее ТСР можно приобрести, не просто 100 рублей или 100 тысяч выделяется. Это реальная сумма, на которую можно приобрести бионический протез. Получив этот электронный сертификат, ветеран обращается с ним в протезно-ортопедические предприятия. У нас в республике они есть, в Казани есть. Кто-то занимается протезированием верхней, кто-то нижней конечности, действительно очень хорошего качества, — уточнила глава филиала фонда.

Протезы собирают из импортных комплектующих, если в процессе расчета выяснится, что выделенной по сертификату суммы не хватает, недостающие средства доплатят по линии фонда. «Самое главное, чтобы это протезно-ортопедическое предприятие находилось в перечне аккредитованных при нашем фонде организаций. Сегодня казанские предприятия подали свои заявки в этот перечень. В ближайшее время надеемся, мы их там увидим. Потому что для наших ветеранов тоже удобнее, чтобы эта услуга была максимально доступна по месту проживания», добавила Гузель Удачина.



Сейчас в проекте участвуют федеральные и в основном московские клиники, поэтому татарстанским ветеранам приходится приезжать на некоторое время в Москву для подбора нужного изделия. На сегодня в республике, по данным фонда, реализованы первые 25 заявок на обеспечение ветеранов СВО бионическими протезами.