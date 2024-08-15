Объемы растут: рынок протезирования в России вырос на 15%, а цены на протезы — на 20%
Протезно-ортопедические предприятия столкнулись с кадровым голодом: нужен рабочий персонал, чтобы справиться с возросшим спросом в стране
Российский рынок протезирования демонстрирует существенный рост (+15%) с уходом иностранных игроков и возросшего числа пациентов среди ветеранов боевых действий после начала СВО. Объем всей индустрии оценивают в 837,1 млрд рублей. Доля отечественных технических средств реабилитации (ТСР) за 2 года увеличилась с 17 до 50%, в том числе за счет продуктов, созданных на основе робототехники, нейротехнологий и виртуальной реальности. Кто в Татарстане получает бионические конечности за счет бюджета, и как раненных бойцов возвращают к полноценной жизни с помощью высокотехнологичных протезов — подробности в обзоре «Реального времени».
Рынок AssistiveTech к 2030 году удвоится до $50 млрд
В России проживает 11 млн инвалидов и около 1,5 млн ежегодно обеспечивают техническими средствами реабилитации (ТСР). Из них порядка 200 тысяч человек имеют протезы конечностей, приводят данные в Минтруда РФ. На фоне геополитических конфликтов и спецоперации на Украине потребности в этих медицинских изделиях значительно возросли. В текущем году расходы на ТСР в стране увеличили на треть — до 57,7 млрд рублей. Уровень обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации составляет 98%.
Впрочем, к потенциальным потребителям ТСР и ассистивных устройств (вспомогательных продуктов для людей с ограниченными возможностями здоровья) в России относят гораздо большую аудиторию — около трети населения страны или 49,3 млн человек с различными ОВЗ, данные приводят в Агентстве инноваций Москвы. В основном это люди с нарушениями зрения (16,5 млн) и мобильности (13 млн). Аналитики считают, что к 2030 году целевая аудитория сферы ассистивных технологий (AssistiveTech) достигнет 52,8 млн человек.
Объем мирового рынка бионики, в том числе конечностей, органов зрения, слуха и внутренних органов, в прошлом году достиг $6,1 млрд, следует из данных Mordor Intelligence. Ожидается, что индустрия будет расти на протяжении ближайших пяти лет на 9,6% в год — до $9,6 млрд в 2028 году. Глобальный рынок одних бионических протезов составил $1,5 млрд по итогам 2022 года, сообщают в Coherent Market Insights (более новых данных пока нет). По прогнозу он будет расти на 8,8% и к 2030 году достигнет $2,8 млрд.
Одним из драйверов развития отрасли станет увеличение числа серьезных травм, поскольку уже сейчас в мире производят более 1 млн ампутаций конечностей в год. Среди потребителей — пациенты с болезнями сосудов, включая диабет, заболевания периферических артерий (54%) и больные с травмами (45%). Кроме того, люди потерявшие конечности в результате онкозаболеваний или не имеющие их с рождения.
AssistiveTech — динамично развивающийся, молодой мировой рынок, который удвоится до $50 млрд к 2030 году, прогнозируют эксперты. В России освоена только пятая часть этого рынка. Доступный объем индустрии товаров и сервисов для людей с ОВЗ оценивают в 193,7 млрд рублей или чуть более 20% потенциального объема. Еще недавно импортная продукция занимала почти три четверти рынка страны, но в последние годы доля отечественных ТСР увеличилась с 17 до 50%, уточнили в Минтруда РФ. Объем экспорта в отрасли достиг 1,5 млрд рублей.
До пандемии импорт протезов в Россию рос, так, в 2019-м он увеличился на 22,2% — до 2,99 млн штук. Крупнейшими поставщиками протезов в нашу страну были США, Ирландия и Германия — 0,66 млн, 0,43 млн и 0,27 млн штук соответственно. Однако в 2020 году поставки из-за рубежа сократились на 11% — до 2,66 млн изделий. На фоне ослабления рубля произошел резкий рост цен на иностранную продукцию, что привело к падению спроса. В дальнейшем, с началом СВО, объемы импорта упали на фоне санкций.
Впрочем даже с господдержкой отечественной отрасли объемы импортозамещения еще недостаточны — поставки импортных товаров в разы превышают выпуск протезов на внутреннем рынке. Объем реабилитационной индустрии в России оценивается в 837,1 млрд рублей, из которых значительная часть 392,9 млрд, или 47% приходится на долю решений для мобильности. Отечественный бизнес освоил лишь 15,8%. В правительстве ставят задачу перед отраслью максимально быстро перейти к промышленным объемам производства и преодолеть доминирование иностранных комплектующих.
— Мы давно об этом говорим, что в приоритете все-таки должно быть развитие нашей отечественной отрасли. Сейчас спрос на протезы растет, потребности увеличились в связи с СВО. В последнее время ежегодный прирост где-то на 10—15%. Сказалось и то, что импорт ушел. Раньше рынок был открыт для немцев, англичан и других европейских стран, которые поставляли сюда продукцию. Мы хоть и производили, по каким-то причинам шло потребление этих импортных полуфабрикатов, то есть они не давали нам развиваться. Сейчас, когда этот канал закрыт, объемы востребованной отечественной продукции выросли, — подтвердил тенденцию генеральный директор НПФ «Галатея» Андрей Карпов.
Кто в России выпускает протезы
На рынке AssistiveTech в России представлено около 250 производителей, которые заняты собственными разработками для людей с ОВЗ. За 5 лет отечественные предприятия выпустили более 300 различных технических решений для инвалидов. Цифры привел прошлым летом на совещании по развитию производства протезно-ортопедических изделий на тот момент глава Минпромторга, ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Непосредственно протезы в стране выпускают 126 производителей, из них порядка 50 компаний создают свои изделия на основе робототехники, нейротехнологий и виртуальной реальности. В частности, бионические руки и ноги производят такие предприятия, как ФГУП «ЦИТО», «Метиз», «Моторика», НПФ «Галатея», НОЦ «Ортос», «Медитроника Фут Системс», «Салют Орто», НПК «СПП», «Ортокосмос», «Техбионик», «Сколиолоджик.ру» и другие.
Бизнес, который разрабатывает продукты на основе новейших технологий, растет быстрее как по выручке, так и по численности персонала. Для многих приоритетом в работе стал сегмент «мобильность» — свыше 60% компаний предлагают решения для людей с нарушениями двигательной активности, преимущественно протезы, ортезы и системы реабилитации двигательных функций, подвижности, мелкой моторики. В последние годы этот тренд усилился — в условиях СВО число пациентов с травмами, требующими обеспечения такими ТСР, значительно увеличилось. О возросшем спросе на бионические протезы и наращивании их производства заявляли в госкорпорации «Ростех».
В Татарстане протезы разрабатывают и выпускают такие предприятия, как протезно-ортопедический центр «РИН», центр «Орт-профи», Казанское протезно-ортопедическое предприятие, завод «Анатомика» и другие. В клиниках республики в последние годы все чаще прибегают к отечественным разработкам. Так, в 2022 году в Республиканской клинической больнице впервые начали протезировать тазобедренные суставы российскими изделиями — ранее использовали американские и швейцарские эндопротезы. По словам участников рынка, сейчас единственное, что сдерживает развитие отрасли в России, — это нехватка кадров.
— Это общая проблема. Даже не столько отток специалистов из страны повлиял, сколько то, что притока нет. Объемы растут, а рабочих рук не хватает. Мы все-таки производственные компании, категория «рабочий класс» — практически в ауте. Держать уровень зарплаты как на оборонных предприятиях, мы, допустим, не можем, поскольку продукция все равно в определенном ценовом диапазоне. Ну не можем мы токарю платить 150—200 тысяч рублей в месяц, а нам нужны токари, фрезеровщики, слесари. С ИТР-персоналом куда ни шло, а вот с рабочим классом проблема, — отметил Андрей Карпов.
Ведущие производители протезов сотрудничают со специализированными учебными заведениями и привлекают выпускников, но эти программы рассчитаны на крупных игроков рынка. «Малым компаниям сложно заключить с колледжем договор, чтобы получить оттуда трех слесарей. Поэтому мы болтаемся в рамках наших возможностей, ищем варианты», добавил спикер.
— Те, кто давно существует на рынке, продолжают работать, держатся. С некоторыми я вот 20 с лишним лет поддерживаю связи. Кто-то появляется, кто-то исчезает. Кто-то из специалистов перебирается в другие страны, если они с хорошим уровнем протезирования, — и такие есть, даже от меня уехали. Но в принципе, проблем нет и с поставками тоже. Мы не заказываем большие партии. Хотя был период, когда знакомые привозили в карманах. Мы знаем практически всех мировых производителей и работаем с ними, — сообщил Владимир Суворов.
Цены на протезы в России выросли на 20%
Стоимость протезов варьируется в зависимости от особенностей травмы, уровня технологичности модели и производителя. В России цена на самые простые изделия начинается от 10 тысяч рублей, на качественные бионические конечности — может достигать нескольких миллионов. В 250—400 тысяч рублей оценивают активные тяговые протезы (предплечья, кисти, пальцы). Бионические протезы: однохваты (предплечья) — от 700 тысяч, многохваты (предплечья, кисти, пальцы) — от 2,3 млн до 4 млн, с локтевым модулем (однохват или многохват предплечья и локоть) — от 2,2 млн до 3,7 млн рублей.
В мире средняя цена современных высокотехнологичных протезов ведущих брендов варьируется от $5 тысяч до $50 тысяч. Так, биоэлектрическая кисть Bebionic обойдется в сумму более $10 тысяч, бионические конечности I-Limb — от $60 тысяч до $120 тысяч.
За последние годы стоимость протезирования значительно возросла. Производители подтверждают эту тенденцию. «Много факторов повлияло. Повышение зарплат, инфляция высокая, сырье, энергоресурсы подорожали и сам труд — все в совокупности сказывается. Но эти факторы характерны для всех: и тех, кто консервы делает, и тех, кто протезы выпускает. В среднем цены на протезы в России выросли на 20%», заметил Андрей Карпов.
— Сейчас появляются новые дорогостоящие материалы. Но на самом деле качество протеза больше зависит от квалификации протезиста и только. Даже с самыми не очень хорошими материалами можно сделать хороший протез, чтобы человек ходил, бегал, прыгал. Понятно, что лучше использовать более современные, но иногда цена недоступная, тем более, когда платит государство. А у людей в России, сами понимаете, нет таких денег, чтобы купить комплектующие, которые стоят несколько миллионов рублей. И у СФР есть лимит по ценам, который устанавливает правительство, — пояснил Владимир Суворов.
Протезы для татарстанцев
В республике в прошлом году 32 тысячи инвалида получили 237 тысяч ТСР и протезно-ортопедических изделий, благодаря электронным сертификатам. Среди них есть участники СВО, получившие серьезные травмы в бою. Сейчас инвалиду не нужно ждать, когда Социальный фонд России проведет централизованную закупку средств реабилитации. С лета прошлого года гражданин может расплатиться за протезы верхних и нижних конечностей электронным сертификатом, который работает по принципу карты МИР. Таким же способом можно приобрести и другие 270 различных ТСР.
Кроме того, с октября прошлого года Минтруд России утвердил порядок выплаты компенсации в случае, если инвалид приобрел ТСР самостоятельно. Деньги выплатят, исходя из стоимости приобретенной продукции, с учетом оплаты банковских услуг или услуг почтовой связи по перечислению и пересылке ТСР, но не более размера средневзвешенной цены однородного средства реабилитации.
Недавно в России обновили перечень ТСР, предоставляемых инвалиду — в него включили высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением. Ранее была приведена лишь общая позиция — «протезы и ортезы», без детализации. Теперь в перечне две составляющие — протезы и ортезы, а также высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением.
В Татарстане в 2023 году выдали 10 высокотехнологичных дорогостоящих протезов на общую сумму около 24 млн рублей. Это были протезы предплечья и плеча с микропроцессорным управлением, а также высокотехнологичные протезы руки. С начала этого года 2 985 жителей республики с инвалидностью приобрели технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия с помощью электронных сертификатов. На эти цели региональное отделение СФР направило более 233 млн рублей.
Подобрать и приобрести протезы можно по электронному каталогу технических средств реабилитации Социального фонда России. По электронному сертификату получить эти изделия можно будет в течение 8 дней, тогда как закупка по контракту может занять до трех месяцев. Получить ТСР с использованием электронного сертификата могут люди с инвалидностью, ветераны и пострадавшие на производстве от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Оформить сертификат можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР.
Как получить протез участнику СВО?
Получившие ранения участники специальной военной операции могут протезироваться по линии Минобороны или полису ОМС, в рамках индивидуальной программы реабилитации. В МО обеспечивают сопровождение, лечение и реабилитацию бойцов с ампутацией конечностей техническими средствами реабилитации. В рамках ОМС граждане могут обратиться в Социальный фонд России для получения необходимых ТСР.
— У нас все ребята с ампутацией конечностей возвращаются из зоны СВО с протезами. Ни одного не протезированного по линии Минобороны мы еще не видели. Но сразу бионические протезы не ставят, первичное протезирование проводят с использованием модульных протезов. Это очень хорошие протезы, и в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) у таких пациентов ставят уровень активности 1-2. Через некоторое время, обычно через год, они говорят, что готовы перейти на более высокотехнологичный протез. Но нужно внести изменения в ИПРА, без этого бионический протез никто не даст — уровень активности должен быть 3-4. Это оценивают медики-эксперты, — пояснила процедуру руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
В фонде, по ее словам, таким бойцам помогают оперативно пройти медицинский осмотр, на обследование уходит 1-2 дня: «У нас вся медицинская сеть очень быстро реагирует. Бюро медико-специальной экспертизы — еще более гибкая структура. Они хоть с выездом на дом к ветерану, хоть у себя там в заочном формате могут отработать. Они готовят новую ИПРА, определяют уровень активности 3-4». Далее информация автоматически загружается в базу Социального фонда России, а он назначает выплату в виде электронного сертификата.
Протезы собирают из импортных комплектующих, если в процессе расчета выяснится, что выделенной по сертификату суммы не хватает, недостающие средства доплатят по линии фонда. «Самое главное, чтобы это протезно-ортопедическое предприятие находилось в перечне аккредитованных при нашем фонде организаций. Сегодня казанские предприятия подали свои заявки в этот перечень. В ближайшее время надеемся, мы их там увидим. Потому что для наших ветеранов тоже удобнее, чтобы эта услуга была максимально доступна по месту проживания», добавила Гузель Удачина.
Сейчас в проекте участвуют федеральные и в основном московские клиники, поэтому татарстанским ветеранам приходится приезжать на некоторое время в Москву для подбора нужного изделия. На сегодня в республике, по данным фонда, реализованы первые 25 заявок на обеспечение ветеранов СВО бионическими протезами.
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