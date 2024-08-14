Игорь Астафьев: «Площадка TatOilExpo стала центром притяжения нефтяной промышленности всей страны»

Как пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум и выставка TatOilExpo, кого здесь ждут в гости

Фото: Руслан Ишмухаметов

Уменьшение доли татарстанских компаний в экспозиции TatOilExpo — это хорошо, потому что свидетельствует о росте статуса выставки. В 2024 году среди участников ожидаются компании из стран СНГ, с Ближнего Востока, из Китая и даже из Италии: западные партнеры не хотят отдавать свою долю российского рынка. Интерес к выставке органически растет: в этом году количество экспонентов дошло до 200, и каждый год прибавляются все новые партнеры. Подробности о предстоящем событии «Реальному времени» раскрывает первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

«В первую очередь это мероприятие для профессионалов»

— Kazan Expo продолжает конгрессно-выставочный сезон. Расскажите, пожалуйста, о выставке TatOilExpo 2024, которая состоится в конце августа на вашей площадке. Что это будет за мероприятие? В 2023 году выставка прошла при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В этом году такая поддержка сохраняется?

— Выставка пройдет в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Это ежегодное мероприятие с огромной историей — ему более 30 лет, таких форумов в России немного. С учетом изменения рынка оказания выставочных услуг (в том числе с закрытием Экспо-центра в Москве), я уверен, качество и ценность таких мероприятий будет расти год от года. Наша выставка пользуется поддержкой на федеральном уровне — правительства Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, других отраслевых сообществ и ассоциаций. Уверен, она в очередной раз получит положительное заключения аудита относительно качества и уровня проведения.

Хотя выставка TatOilExpo небольшая по продолжительности — длится всего 3 дня, — она прочно зарекомендовала себя как одно из ведущих отраслевых мероприятий. Все предприятия из нефтегазохимической сферы России уже знают, что, как обычно, в конце августа или начале сентября они соберутся в Казани, где обсудят основные тенденции, подведут итоги полугодия и поработают над формированием стратегии на будущие годы.

— Это еще и площадка нетворкинга, верно?

— Да, у нас порядка 10 тысяч «качественных» посетителей, которые осматривают выставку и участвуют в деловой программе. Минпромторг РТ уделяет особое внимание качеству подготовки деловых мероприятий — запланировано более тридцати конференций и круглых столов, на которых обсудят практически все аспекты работы нефтегазохимической сферы. Особое внимание мы уделяем привлечению наших партнеров, ассоциаций по самым разным направлениям.

— Кому будет интересна выставка — с точки зрения посетителя и в роли экспонента?

— В первую очередь выставка будет интересна экспертам нефтегазохимической отрасли. В процессе идет общение между профессионалами внутри секций, происходят презентация и обсуждение новых идей, в том числе по теме импортозамещения (которое стало центральной темой любого делового мероприятия в последнее время). Так что в первую очередь это мероприятие для представителей отрасли. Нефтегазохимическая промышленность и сервис — это целый мир и очень сложная технически сфера.

Но тем не менее на стендах крупных компаний, таких как «Татнефть», ТАИФ, СИБУР, есть что посмотреть и обычному человеку. Здесь есть возможность прикоснуться к тому, как живет та отрасль, которая формирует большую долю ВВП нашей страны и ВРП региона. Та сфера, благодаря которой мы являемся одной из самых передовых стран.

В первую очередь это мероприятие для профессионалов. Нефтегазохимическая промышленность и сервис — это целый мир и очень сложная технически сфера

«Среди гостей появились западные партнеры»

— Как сейчас идет подготовка и какова динамика роста выставки?

— Мы уже практически завершили формировать экспозицию, Свободными осталось 296 кв.м, при том, что площадь павильонов 10 тысяч кв.м. и мы еще не отработали все брони. Можно уже говорить, что выставка состоялась. Думаю, к следующей неделе, когда будет проходить брифинг в Кабинете министров РТ, продажи мест на экспозиции уже будут полностью закрыты. Мы будем работать над регистрацией посетителей, над формированием графиков встреч и, возможно, вносить некоторые корректировки. Выставка стала более интересной и с точки зрения эксклюзивных стендов.

Среди гостей появились новые страны, в том числе и западные партнеры. В этом году будет участвовать компания из Италии. Несмотря на сложную политическую обстановку и недружественные действия руководства ряда стран, бизнес, тем не менее, продолжает развиваться и возвращается в Россию. Думаю, это признаки того, что мы не находимся в изоляции, двигаемся в правильном направлении, и наши западные партнеры не хотят терять российский рынок. Они приезжают со своей продукцией, хотят вести бизнес на территории РФ. Думаю, в следующие годы западных компаний в экспозиции будет становиться больше. Кстати, интересна выставка и нашим партнерам из Китая, которые тоже будут присутствовать.

— В 2023 году в выставке участвовали 180 экспонентов. За 3 дня ее посетили более 10 тысяч человек. Каких показателей вы ждете в нынешнем году? Сколько экспонентов ждете?

— Мы ожидаем порядка 200 экспонентов. Идет органичный рост, компании продолжают прибывать. Сейчас мы видим тенденцию, что некоторые предприятия компилируют свои усилия и выступают совместными стендами. Если какая-то компания видит, что не может себе позволить организовать собственный стенд, она договаривается с партнерами, чтобы внести свой вклад во взнос и представить свой продукт в их экспозиции.

В этом плане огромную поддержку оказывает Машиностроительный кластер РТ, у которого на выставке будет большой коллективный стенд. Многие компании заходят под его титулом, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать свою продукцию, а с другой — оптимизировать расходы.

Интересна выставка и партнерам из Китая, которые тоже будут присутствовать. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Татарстан впервые представляют менее 40% экспонентов»

— Сколько компаний в экспозиции представляют Татарстан?

— В этом году впервые Татарстан представляют менее 40% экспонентов. Выставка стала всероссийской, международной. До 2019 года это было по большей части внутриреспубликанское мероприятие, посвященное Дню нефтяной промышленности, а сейчас мы видим, что оно становится все более интересно партнерам из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Проблем в этом мы не видим: абсолютное количество татарстанских экспонентов не снижается, а вот их процентное отношение ко всему пулу участников становится меньше с каждым годом. Это говорит о том, что общее количество неуклонно растет, выставка расширяет географию, наша площадка стала центром притяжения нефтяной промышленности всей страны.

— Сколько всего стран-участниц вы готовитесь принять?

— Окончательная цифра появится ближе к мероприятию, потому что сейчас идет согласование по линии МИД РФ. Помимо уже упомянутых мною Италии и Китая, мы традиционно ожидаем наших партнеров из СНГ — из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана. Со своим стендом выступит Беларусь — «Белнефтегаз» наш традиционный партнер и постоянный участник нашей выставки. Мы уверены, что будут и представители стран Ближнего Востока, но о точном составе участников, повторюсь, станет известно чуть позже.

— Будут ли на выставке стенды вузов?

— Да, конечно. И КФУ, и КНИТУ-КХТИ, и КНИТУ-КАИ традиционно принимают участие в «ТатОйлЭкспо». По традиции, третий день выставки пройдет в формате молодежного дня. Мы окончательно пришли к мысли о том, что нужно специально приглашать студентов к участию, рассказывать им о возможностях трудоустройства и организовывать их встречи с потенциальными работодателями. Здесь пройдет ярмарка вакансий. Кроме того, мы всегда приглашаем специалистов по персоналу крупных компаний нефтегазохимической сферы с тем, чтобы они могли пообщаться со своими будущими кадрами. Ведь сегодня кадры для себя надо растить с первого курса, это ни для кого не секрет. Это позволяет формировать и лояльность по принципу кайдзен (как у японцев), и, самое главное, понимание отрасли. Поэтому мы ждем и студентов, и тех, у кого впоследствии они будут работать.

Тем более что вопрос кадров всегда стоит в повестке Татарстанского нефтегазохимического форума. «Татнефтехиминвест-холдинг» всегда проводит свой круглый стол, посвященный кадровому обеспечению нефтяной промышленности.

В этом году и мы сделали большой шаг в этом направлении: Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета вручает свою премию в рамках подготовки будущих кадров. Это результат работы, которую мы вели с прошлого года с профессиональным сообществом. Думаю, в дальнейшем и это мероприятие станет для нас традиционным.

Помимо уже упомянутых мною Италии и Китая, мы традиционно ожидаем наших партнеров из СНГ — из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана. Со своим стендом выступит Беларусь — «Белнефтегаз» наш традиционный партнер и постоянный участник нашей выставки



«Во время Дня поставщика раскрываются подробности того, как можно стать партнером компании-гиганта»

— Что интересного будет в деловой программе форума, какие запланированы мероприятия?

— Это будет и пленарная сессия, и дни поставщиков, которые мы всегда проводим. С прошлого года нашим партнером является «Газпромбанк», который в этом году проведет свой деловой завтрак для крупнейших клиентов. На нем обсудят вопросы расчетов, переводов, формирование экономической стратегии и повестки на ближайшие годы. В прошлом году мероприятие прошло с большим успехом, и «Газпромбанк» снова принял решение стать партнером нашего мероприятия.

Традиционно форум поддерживается нашими крупными компаниями — «Татнефтью», СИБУРом, Нефтяным консорциумом (объединением малых нефтяных компаний), ТАИФом. Это показывает, что бизнес заинтересован в развитии форума и выставки.

Среди 30 запланированных мероприятий — и конференции, и круглые столы, и семинары по самым разным направлениям. На сайте форума можно увидеть их полный список. Целых 3 дня работы всего выставочного центра будут посвящены тому, чтобы обсудить все насущные вопросы нефтегазохимической отрасли нашей страны.

— Как пройдет конкурс на лучший проект или техническое решение? Сколько заявок подано и какова география участников?

— География — вся Россия. Наши зарубежные партнеры обычно не принимают участие в этом конкурсе, потому что он направлен на стимулирование российской промышленности. По всем номинациям сейчас формируются заявки. В третьей декаде августа соберется экспертная комиссия, которая выберет победителей. Сразу могу сказать, что лидером по числу заявок будет направление «Импортозамещение», это сегодня самая популярная в текущих условиях номинация. В ней накал страстей самый напряженный.

— Вы упомянули День поставщика. Как он обычно проводится? Есть ли результаты по прошлым годам — удается ли компаниям с их помощью находить партнеров?

— Его обычно проводят крупнейшие компании отрасли: «Газпром», «Газпромнефть», «Татнефть». Информация о сделках, которые они проводят, относится к коммерческой тайне. Но главный результат, по которому мы можем оценить их эффективность, это то, что год от года они сохраняются в нашем календаре. Сами компании их инициируют. А значит, они важны и нужны в первую очередь для самих участников рынка.

Кроме того, во время Дня поставщика раскрываются подробности того, как можно стать партнером компании-гиганта. Это полезно для малого и среднего бизнеса. Ведь, в соответствии с законодательством, малый и средний бизнес — обязательно квотируемый участник тендерного процесса.

Традиционно форум поддерживается крупными компаниями. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы рекомендуем зарегистрироваться онлайн заблаговременно, чтобы не пришлось стоять в очереди»

— Вход для посетителей платный?

— Нет. Традиционно вход для посетителей мы делаем бесплатным — нужно только заранее зарегистрироваться. Можно сделать это предварительно онлайн, а также непосредственно в дни выставки. Мы рекомендуем сделать это заблаговременно, чтобы не пришлось стоять в очереди. При входе в выставочный центр нужно будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

— А что по транспортной доступности?

— Мы организовываем шаттлы из города, от станции метро «Проспект Победы». Из центра города можно добраться до Kazan Expo на электричке. Открыто будет также бесплатное парковочное пространство, если вы приедете на личном автомобиле.

— Впереди не только TatOilExpo, но и другие знаковые мероприятия, одно из которых — саммит руководителей стран БРИКС — можно без преувеличения назвать событием, к которому будет приковано внимание всего мира. Какова готовность? И какой у вас формируется календарь на более отдаленную перспективу?

— Действительно, главным событием будет встреча глав государств БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Ожидается рекордное количество глав государств, ведется масштабная подготовка к мероприятию на уровне республики и Российской Федерации. Без сомнения, ничего подобного мы пока не проводили и надеемся, что будем соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к нам как к площадке.

До саммита, в сентябре, пройдет еще одно наше традиционное мероприятие для специалистов цифровой сферы — Kazan Digital Week. В связи с подготовкой к саммиту БРИКС немного смещены даты его проведения — с конца месяца на начало. Мероприятие стало ежегодным, одним из крупнейших в России в сфере цифры. Мы ожидаем министра цифрового развития Российской Федерации Максута Игоревича Шадаева (он, к слову, в очередной раз стал председателем Оргкомитета, что подчеркивает значение и статус мероприятия). Это большая выставка, очень интересная программа.

Полностью закрыт наш календарь и после саммита БРИКС: здесь и форум «РостКИ», и мероприятия в сфере станкостроения. Уже закрыт календарь и на сентябрь 2025 года, остались только последние осенние месяцы. Первая половина следующего года уже расписана.

